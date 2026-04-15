Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Life After Death : మరణం తర్వాత జీవితం ఉందా? అసలేం జరుగుతుంది?

    ఆత్మన్ అవేర్‌నెస్ సెంటర్ వ్యవస్థాపకులు హెచ్​హెచ్ గురుజీ సుందర్ మరణానంతర జీవితంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరణం అనేది జీవితానికి ముగింపు కాదని, అది కేవలం ఆత్మ ఒక శరీరం నుంచి మరో శరీరానికి మారే ప్రక్రియ అని ఆయన వివరించారు. 

    Published on: Apr 15, 2026 7:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మరణం అంటే జీవితం ముగిసిపోవడమేనా? లేక మరో కొత్త ప్రయాణానికి ఆరంభమా? ఈ ప్రశ్న మానవజాతిని అనాదిగా వేధిస్తోంది. విజ్ఞాన శాస్త్రం భౌతికమైన ముగింపు గురించి మాట్లాడితే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయాలు శరీరం తర్వాత కూడా జీవితం కొనసాగుతుందని నమ్ముతాయి. ఆత్మన్ అవేర్‌నెస్ సెంటర్ వ్యవస్థాపకులు హెచ్​హెచ్ గురుజీ సుందర్ తన బోధనల ద్వారా ఈ రహస్యాలను వివరిస్తున్నారు.

    మరణం తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? (Unsplash)
    మరణం అనేది ఉనికికి ముగింపు కాదని, అది ఆత్మ సాగించే సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఒక భాగం మాత్రమేనని గురుజీ సుందర్ పేర్కొంటారు. "జీవితం మరణం తర్వాత కూడా కొనసాగుతుంది. జీవితం శాశ్వతమైనది, అది జనన మరణాల మధ్య బందీ కాదు. జీవశక్తిని ఎవరూ నాశనం చేయలేరు, కేవలం భౌతిక రూపాలు మాత్రమే మారుతుంటాయి," అని ఆయన వివరించారు.

    “శరీరం ముసలిదైనా లేదా బలహీనపడినా, లోపల ఉన్న జీవశక్తి ఆ భౌతిక రూపాన్ని వదిలివేస్తుంది. తీరని కోరికలు, అనుభవాలను పూర్తి చేసుకోవడానికి ఆత్మ తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ కొత్త రూపాన్ని సంతరించుకుంటుంది,” అని ఆయన అన్నారు.

    ఆత్మ ప్రయాణాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ఎలా?

    జననం, మరణం, పునర్జన్మ అనేవి ఒక చక్రం లాంటివని ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ చక్రాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే, ముందుగా 'నేను ఎవరు?' అనే ప్రాథమిక ప్రశ్నను శోధించాలని సంత్ సుందర్ సూచిస్తారు. "మరణం గురించి తెలుసుకోవాలంటే, ముందుగా మన నిజమైన ఉనికిని కనిపెట్టాలి. మన అంతరాత్మలోకి ప్రయాణించి, నిజమైన 'నేను'ను కనుగొనడమే జ్ఞానోదయం," అని ఆయన అంటారు.

    మనసుకి, శరీరానికి అతీతంగా ఉన్న మన నిజ స్వభావాన్ని తెలుసుకోవడమే ఈ ప్రయాణం ముఖ్య ఉద్దేశం.

    మానవ జీవిత పరమార్థం ఏంటి?

    భౌతిక సంపదను కూడబెట్టడమే జీవితం కాదు. ప్రతి మానవుడి జీవిత లక్ష్యం తనలోని చైతన్యాన్ని మేల్కొల్పడమేనని గురుజీ సుందర్ బోధనల సారాంశం.

    ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం: మానవ స్పృహ అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకోవడమే జ్ఞానోదయం.

    నిత్య జీవితంలో సాధన: ఆధ్యాత్మిక వృద్ధి కోసం ప్రాపంచిక జీవితాన్ని వదిలేయాల్సిన అవసరం లేదు. దైనందిన బాధ్యతలు నెరవేరుస్తూనే ధ్యానం, అంతర్గత క్రమశిక్షణతో లక్ష్యాన్ని చేరుకోవచ్చు.

    నేటి ప్రపంచంలో ఆధ్యాత్మిక సమతుల్యత..

    నేటి వేగవంతమైన ప్రపంచంలో ఒత్తిడి, ఆందోళనలు సహజం. సాంకేతికతకు బానిసలవుతున్న మనిషికి అంతర్గత శాంతిని ప్రసాదించేది ఆధ్యాత్మికత మాత్రమే. ధ్యానం, అవగాహనతో కూడిన జీవనశైలి ద్వారా ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవిత పరమార్థాన్ని తెలుసుకోవచ్చని సంత్ సుందర్ గట్టిగా నమ్ముతారు.

    "జ్ఞానోదయం అనేది కొందరికే పరిమితం కాదు. చిత్తశుద్ధి, నిరంతర ధ్యానం, సరైన మార్గదర్శకత్వం ఉంటే ప్రతి మనిషికి సత్యాన్ని తెలుసుకునే సామర్థ్యం ఉంటుంది," - గురుజీ సుందర్

    జ్ఞానోదయం వైపు సాగే ప్రయాణం అనేది మన లోపలికి మనం చూసుకునే ఒక చిన్న అడుగుతోనే ప్రారంభమవుతుంది.

    (గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. ఇందులో వెల్లడించిన అభిప్రాయాలు వ్యక్తిగతం)

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. గురుజీ సుందర్ ప్రకారం మరణం అంటే ఏంటి?

    మరణం అంటే జీవితం ముగిసిపోవడం కాదు, అది కేవలం ఒక భౌతిక రూపం నుంచి మరో రూపానికి మారే రూపాంతరం మాత్రమేనని ఆయన చెబుతారు.

    2. జ్ఞానోదయం పొందడం ఎలా?

    మన శరీరానికి, మనసుకి అతీతంగా ఉన్న 'నిజమైన నేను'ను కనుగొనడం ద్వారా జ్ఞానోదయం పొందవచ్చు. దీనికి ధ్యానం, అంతర్ముఖ ప్రయాణం అవసరం.

    3. ఆధ్యాత్మికత కోసం సాధారణ జీవితాన్ని వదిలివేయాలా?

    అవసరం లేదు. కుటుంబ బాధ్యతలు, వృత్తిని కొనసాగిస్తూనే ధ్యానం, క్రమశిక్షణతో ఆధ్యాత్మికతను సాధించవచ్చని గురుజీ సుందర్ సూచిస్తున్నారు.

    4. ఆత్మన్ అవేర్‌నెస్ సెంటర్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి?

    వ్యక్తులలో ఆత్మవిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించడం, ధ్యానం ద్వారా అంతర్గత శాంతిని కలిగించడం, జీవిత పరమార్థాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో సహాయపడటం.

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Lifestyle/Life After Death : మరణం తర్వాత జీవితం ఉందా? అసలేం జరుగుతుంది?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes