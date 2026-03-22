    విస్టాడోమ్ రైలు: కేవలం రూ. 700కే వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ అద్భుత దృశ్యాలు.. ఈ లగ్జరీ ప్రయాణం మిస్ అవ్వకండి!

    భారతీయ రైల్వేల్లో విస్టాడోమ్ కోచ్‌లు సరికొత్త విప్లవాన్ని తీసుకువచ్చాయి. పారదర్శకమైన పైకప్పు, 180 డిగ్రీలు తిరిగే సీట్లతో ప్రకృతి అందాలను కళ్లారా ఆస్వాదించే వీలుంటుంది. కేవలం రూ. 700 నుంచే ప్రారంభమయ్యే ఈ విలాసవంతమైన ప్రయాణం విశేషాలు మీకోసం..

    Published on: Mar 22, 2026 5:58 PM IST
    By HT Telugu Desk
    రైలు ప్రయాణం అంటేనే ఒక రకమైన నోస్టాల్జియా. కిటికీ పక్కన కూర్చుని పచ్చని పొలాలు, చెట్లను చూస్తూ వెళ్లడం ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు? అయితే, అదే ప్రయాణంలో కిటికీతో పాటు రైలు పైకప్పు కూడా పారదర్శకంగా ఉండి, మీ సీటును నచ్చిన అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ ప్రకృతిని చూడగలిగితే? అచ్చం ఇలాంటి అనుభూతినే అందిస్తున్నాయి భారతీయ రైల్వేకు చెందిన విస్టాడోమ్ (Vistadome) కోచ్‌లు.

    విస్టాడోమ్ రైలు: కేవలం రూ. 700కే వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ అద్భుత దృశ్యాలు.. ఈ లగ్జరీ ప్రయాణం మిస్ అవ్వకండి! (Radhika Nomllers, HT File Photo)
    విస్టాడోమ్ రైలు: కేవలం రూ. 700కే వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ అద్భుత దృశ్యాలు.. ఈ లగ్జరీ ప్రయాణం మిస్ అవ్వకండి! (Radhika Nomllers, HT File Photo)

    పశ్చిమ కనుమల (Western Ghats) గుండా సాగే ఈ ప్రయాణం పర్యాటకులకు సరికొత్త లోకాన్ని పరిచయం చేస్తోంది. ఇటీవల ట్రావెల్ ఇన్ ఫ్లూయెన్సర్ రాధికా నోమ్లర్స్ ముంబై నుంచి లోనావాలా వరకు ఈ రైలులో ప్రయాణించి తన అనుభవాలను పంచుకున్నారు. కేవలం 700 రూపాయలకే లభించే ఈ లగ్జరీ ప్రయాణంలో ఏమేం విశేషాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    విస్టాడోమ్ కోచ్ ప్రత్యేకతలు ఇవే..

    సాధారణ రైలు పెట్టెలకు భిన్నంగా విస్టాడోమ్ కోచ్‌లను పర్యాటక అవసరాల కోసం ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశారు. ఇందులో ఉండే ప్రధాన సదుపాయాలు:

    • 180 డిగ్రీల వ్యూ: మీ సీటును 180 డిగ్రీల కోణంలో తిప్పుకోవచ్చు. అంటే రైలు వెళ్తున్న దిశతో సంబంధం లేకుండా మీకు నచ్చిన వైపు ప్రకృతిని చూడవచ్చు.
    • గ్లాస్ రూఫ్: కోచ్ పైకప్పు పారదర్శకమైన అద్దంతో ఉంటుంది. దీనివల్ల లోయలు, ఆకాశం, ఎత్తైన కొండలు అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి.
    • ఆధునిక వసతులు: స్మార్ట్ టచ్‌తో తెరుచుకునే ఆటోమేటిక్ డోర్లు, రీక్లైనింగ్ సీట్లు, విశాలమైన లెగ్ రూమ్ ప్యాసింజర్లకు మంచి సౌకర్యాన్ని ఇస్తాయి.
    • వైఫై & ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్: ప్రయాణికుల కోసం ఆన్-బోర్డ్ వైఫై, సీసీటీవీ కెమెరాలు, లగేజీ కోసం ప్రత్యేక సెక్షన్ ఉన్నాయి.
    • అబ్జర్వేషన్ లాంజ్: కోచ్ చివరన ఉండే అబ్జర్వేషన్ లాంజ్ ద్వారా వెనుకకు వెళ్తున్న ప్రకృతి దృశ్యాలను సినిమాటిక్ స్టైల్‌లో వీక్షించవచ్చు.
    • వేగం: ఈ రైళ్లు గంటకు గరిష్టంగా 180 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించగలవు.

    విస్టాడోమ్ రైళ్లు ఎక్కడెక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి?

    దేశవ్యాప్తంగా పర్యాటక ప్రాధాన్యత ఉన్న ప్రధాన మార్గాల్లో ఈ కోచ్‌లను రైల్వే శాఖ నడుపుతోంది.

    • దక్షిణ & పశ్చిమ భారతం: ముంబై-మాడ్గావ్ (జన శతాబ్ది), ముంబై-పుణె (డెక్కన్ క్వీన్), యశ్వంత్పూర్-మంగళూరు, విశాఖపట్నం-అరకు (ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటకులకు అత్యంత ఇష్టమైన రూట్).
    • ఈశాన్య భారతం: న్యూ జల్పాయ్ గురి-అలీపుర్దువార్, గౌహతి-బదర్పూర్, జల్పాయ్ గురి-డార్జిలింగ్ టాయ్ ట్రైన్ (యునెస్కో వారసత్వ కట్టడం).
    • హిల్ స్టేషన్లు: కాల్కా-సిమ్లా (హిమ్ దర్శన్ ఎక్స్‌ప్రెస్), నీలగిరి మౌంటైన్ రైల్వే, మాథేరాన్ హిల్ రైల్వే.
    • ఇతర మార్గాలు: అహ్మదాబాద్-కెవాడియా (స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ), జమ్మూ కాశ్మీర్‌లోని బుడ్గామ్-బనిహాల్ స్పెషల్.

    తాజా అప్‌డేట్: 2025 మే నెలలో ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కతర్నియాఘాట్ వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం నుంచి దుధ్వా టైగర్ రిజర్వ్ వరకు ప్రత్యేక విస్టాడోమ్ సర్వీసును ప్రారంభించింది. వన్యప్రాణుల ప్రేమికులకు ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం.

    టికెట్ ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి?

    మీరు కూడా ఈ లగ్జరీ ప్రయాణాన్ని ఆస్వాదించాలనుకుంటే, IRCTC అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా యాప్ ద్వారా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు. టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడు కోచ్ టైప్ సెక్షన్‌లో EV (Executive Vistadome) లేదా VS (Vistadome - Non AC) ఆప్షన్లను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. విస్టాడోమ్ రైలు టికెట్ ధర ఎంత ఉంటుంది?

    ప్రయాణించే దూరం, రూట్‌ను బట్టి ధరలు మారుతుంటాయి. సాధారణంగా ముంబై-లోనావాలా వంటి తక్కువ దూరాలకు రూ. 700 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.

    2. విస్టాడోమ్ కోచ్‌లలో ఆహారం అందుబాటులో ఉంటుందా?

    అవును, ఈ కోచ్‌లలో కేటరింగ్ సర్వీసెస్ అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్యాసింజర్లు తమకు కావాల్సిన ఆహారాన్ని ఆర్డర్ చేయవచ్చు.

    3. ఏ సమయంలో ప్రయాణిస్తే వ్యూ బాగుంటుంది?

    ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో (Monsoon) వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ మార్గంలో ప్రయాణిస్తే జలపాతాలు, పచ్చని కొండలతో ప్రకృతి కనువిందు చేస్తుంది.

    4. అన్ని రైళ్లలోనూ ఈ కోచ్‌లు ఉంటాయా?

    లేదు, పర్యాటక రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న నిర్దిష్ట మార్గాల్లో మాత్రమే భారతీయ రైల్వే ఈ విస్టాడోమ్ కోచ్‌లను అనుసంధానిస్తుంది.

