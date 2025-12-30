2026 లాంగ్ వీకెండ్స్: వచ్చే ఏడాది పర్యాటక ప్రియులకు పండగే.. ఇలా ప్లాన్ చేయండి
2026 క్యాలెండర్ విహారయాత్రలకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. పండుగలు, ప్రభుత్వ సెలవులను తెలివిగా ఉపయోగించుకుంటే ఏడాది పొడవునా బోలెడన్ని లాంగ్ వీకెండ్స్ ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. ఆ పూర్తి సెలవుల జాబితా మీకోసం..
కొత్త ఏడాదిలోకి అడుగుపెట్టడానికి ఇంకా సమయం ఉన్నప్పటికీ, అప్పుడే ప్లానింగ్ మొదలుపెట్టడం ఎంతో తెలివైన పని. ముఖ్యంగా ప్రయాణాలను ఇష్టపడే వారికి 2026 క్యాలెండర్ ఒక తీపి కబురు అందిస్తోంది. ఈ ఏడాది పండుగలు, ప్రభుత్వ సెలవులు వారాంతాలకు అటు ఇటుగా రావడంతో, కేవలం ఒకటి రెండు రోజులు సెలవు పెడితే చాలు.. అద్భుతమైన లాంగ్ వీకెండ్స్ మీ సొంతమవుతాయి. మీ ట్రావెల్ ప్లాన్స్ కోసం నెలవారీగా ఉన్న లాంగ్ వీకెండ్స్ వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
జనవరి: కొత్త ఏడాది గ్రాండ్ ఎంట్రీ
జనవరి నెలలో పర్యాటక ప్రియులకు రెండు మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి.
జనవరి 1 నుండి 4 వరకు: జనవరి 1 (గురువారం) కొత్త సంవత్సరం. జనవరి 2 (శుక్రవారం) ఒక్క రోజు సెలవు తీసుకోండి. ఇక శని, ఆదివారాలతో కలిపి 4 రోజుల మినీ వెకేషన్ ప్లాన్ చేయవచ్చు.
జనవరి 23 నుండి 26 వరకు: జనవరి 23 (శుక్రవారం) వసంత పంచమి, 26 (సోమవారం) గణతంత్ర దినోత్సవం. మధ్యలో శని, ఆదివారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏకంగా 4 రోజుల విరామం లభిస్తుంది.
ఫిబ్రవరి, మార్చి: పండుగల సందడి
ఫిబ్రవరిలో 15న మహాశివరాత్రి ఆదివారం రావడంతో పెద్దగా కలిసి రాకపోయినా, ఫిబ్రవరి చివరి వారం నుంచి మార్చి మొదట్లో హోలీ సెలవులతో ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
మార్చి 1 నుండి 3 వరకు: మార్చి 2 (సోమవారం) సెలవు పెడితే మార్చి 3న హోలీతో కలిపి 3 రోజుల విరామం దొరుకుతుంది.
మార్చి 20 నుండి 22 వరకు: మార్చి 20 (శుక్రవారం) ఈద్-ఉల్-ఫితర్ (రంజాన్). దీంతో ఆ వారాంతం మొత్తం హ్యాపీగా గడపవచ్చు.
మార్చి 26 నుండి 31 వరకు: ఈ నెల చివరలో ఏకంగా 6 రోజుల సుదీర్ఘ సెలవులు పొందే అవకాశం ఉంది. మార్చి 26 (గురువారం) శ్రీరామనవమి, 31 (మంగళవారం) మహావీర్ జయంతి. మధ్యలో ఉన్న 27, 30 తేదీల్లో సెలవు పెడితే మొత్తం 6 రోజులు విహారయాత్రలకు వెళ్లవచ్చు.
ఏప్రిల్, మే: వేసవి విరామం
వేసవి తాపం నుంచి తప్పించుకోవడానికి కొండ ప్రాంతాలకు వెళ్లే వారికి ఈ సెలవులు ఉపయోగపడతాయి.
ఏప్రిల్ 3 నుండి 5 వరకు: ఏప్రిల్ 3న గుడ్ ఫ్రైడే కావడంతో 3 రోజుల వీకెండ్ లభిస్తుంది.
మే 1 నుండి 3 వరకు: మే 1 (శుక్రవారం) బుద్ధ పూర్ణిమ సందర్భంగా వరుసగా 3 రోజులు సెలవు వస్తుంది.
జూన్ & జూలై: వర్షాకాలపు విహారం
జూన్ 26 నుండి 29 వరకు: జూన్ 26 (శుక్రవారం) మొహర్రం. 29న ఒక్క రోజు సెలవు తీసుకుంటే 4 రోజులు ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
జూలై 16 నుండి 19 వరకు: జూలై 16 (గురువారం) రథయాత్ర. 17న సెలవు తీసుకుంటే శని, ఆదివారాలతో కలిపి 4 రోజుల బ్రేక్ వస్తుంది.
ఆగస్టు: సెలవుల పండుగ
ఆగస్టులో ఒకేసారి 6 రోజుల పాటు విహారయాత్రకు వెళ్లే గొప్ప అవకాశం ఉంది.
ఆగస్టు 25 నుండి 30 వరకు: ఆగస్టు 25 (మంగళవారం) మిలాద్-ఉన్-నబి, 26 (బుధవారం) ఓనం, 28 (శుక్రవారం) రక్షాబంధన్. కేవలం 27వ తేదీ (గురువారం) ఒక్క రోజు సెలవు పెడితే 25 నుండి 30 వరకు ఏకధాటిగా 6 రోజులు విరామం దొరుకుతుంది.
సెప్టెంబర్, అక్టోబర్: దసరా సంబరాలు
సెప్టెంబర్ 4 నుండి 6 వరకు: సెప్టెంబర్ 4 (శుక్రవారం) జన్మాష్టమి కావడంతో 3 రోజుల వీకెండ్ వస్తుంది.
సెప్టెంబర్ 12 నుండి 14 వరకు: సెప్టెంబర్ 14 (సోమవారం) వినాయక చవితి. శని, ఆదివారాలతో కలిపి 3 రోజులు సెలవు.
అక్టోబర్ 2 నుండి 4 వరకు: అక్టోబర్ 2 (శుక్రవారం) గాంధీ జయంతితో 3 రోజుల వీకెండ్.
అక్టోబర్ 17 నుండి 20 వరకు: అక్టోబర్ 20 (మంగళవారం) దసరా. అక్టోబర్ 19న (సోమవారం) సెలవు తీసుకుంటే 4 రోజులు పండగ చేసుకోవచ్చు.
నవంబర్, డిసెంబర్: ఏడాది ముగింపు
నవంబర్ 8 నుండి 11 వరకు: నవంబర్ 8 (ఆదివారం) దీపావళి. 10న సెలవు తీసుకుంటే వరుసగా 4 రోజులు (గోవర్ధన్ పూజ, భాయ్ దూజ్లతో కలిపి) సెలవులు వస్తాయి.
నవంబర్ 21 నుండి 24 వరకు: నవంబర్ 24 (మంగళవారం) గురునానక్ జయంతి. 23న సెలవు పెడితే 4 రోజుల వీకెండ్ వస్తుంది.
డిసెంబర్ 25 నుండి 27 వరకు: డిసెంబర్ 25 (శుక్రవారం) క్రిస్మస్ కావడంతో ఏడాది చివరలో 3 రోజుల విరామంతో సేద తీరవచ్చు.
ముందస్తు ప్రణాళిక ఉంటే సెలవులను భారంగా కాకుండా, ఆహ్లాదకరంగా మార్చుకోవచ్చు అని పర్యాటక రంగ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడే మీ క్యాలెండర్ని ఓసారి చూసుకుని, మీ టికెట్లు బుక్ చేసుకోండి.