Suyodhana Teaser: దుర్యోధనుడిలా కనిపించే ఆత్మ- కొత్త కాన్సెప్ట్తో ప్రియదర్శి సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్- సుయోధన టీజర్ అదుర్స్!
Priyadarshi Suyodhana Teaser Released: ప్రియదర్శి, ద్రిషిక చందర్ హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన తెలుగు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ సుయోధన. సాయి కుమార్ కీలక పాత్ర పోషించిన సుయోధన టీజర్ ఇవాళ (మార్చి 15) విడుదల అయింది. దుర్యోధనుడు ఆత్మలా కనిపించే కొత్త కాన్సెప్ట్తో సుయోధన టీజర్ ఆకట్టుకుంటోంది.
టాలీవుడ్లో కొత్త కాన్సెప్ట్తో తెరకెక్కిన సినిమా సుయోధన. ప్రియదర్శి హీరోగా ద్రిషిక చందర్ హీరోయిన్గా నటించిన ఈ సినిమాలో డైలాగ్ కింగ్ సాయి కుమార్, సీనియర్ హీరోయిన్ ప్రేమ కీలక పాత్రలు పోషించారు. సుయోధన సినిమాకు వైఎస్ మాధవ్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు.
సుయోధన టీజర్ రిలీజ్
బోసుబాబు నిడిమోలు నిర్మాతగా నిర్మించిన ఈ సినిమా అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుంది. సుయోధన సినిమా మార్చి 27న వరల్డ్ వైడ్గా విడుదల అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఇవాళ (మార్చి 15) సుయోధన టీజర్ విడుదల అయింది. కొత్త కాన్సెప్ట్తో తెరకెక్కిన సుయోధన టీజర్ అదిరిపోయింది.
దుర్యోధనుడి ఆత్మ వెంటాడటం
"ఇదొక రియల్ స్టోరీ వరుణ్" అనే డైలాగ్తో టీజర్ ప్రారంభమైంది. హీరోను దుర్యోధనుడి ఆత్మ వెంటాడటం అనే కాన్సెప్ట్తో ఈ సినిమాను రూపొందించినట్లు టీజర్ ద్వారా తెలుస్తోంది. ప్రియదర్శి వెంట దుర్యోధనుడి ఆత్మ వెంటపడటం, అతనెవరో తెలుసుకునేందుకు హీరో ప్రయత్నించడం, సుయోధన అని పిలవడం వంటి సీన్లతో ఆసక్తికరంగా సాగింది.
భార్య కోసం ఎంక్వైరీ
ఓ హాస్పిటల్లో దుర్యోధనుడి గురించి తెలుసుకునేందుకు అతని భార్య కోసం ఎంక్వైరీ చేయడం, అసలు అతను ఎవరు?, హీరో వెంట ఎందుకు పడుతున్నాడు? ప్రియదర్శిని సుయోధన అని ఎందుకు పిలుస్తున్నాడు? అనే ఆసక్తికర అంశాలతో సుయోధన సాగినట్లు తెలుస్తోంది.
దుర్యోధనుడిగా సాయి కుమార్
కాగా సుయోధన టీజర్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, విజువల్స్ అదిరిపోయాయి. జై క్రిష్ సంగీతం అందించిన ఈ సినిమాలో దుర్యోధనుడి గెటప్లో సాయి కుమార్ అదరగొట్టారు. ఇదిలా ఉంటే సుయోధన టీజర్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కామెంట్స్
ఈ ఈవెంట్లో సంగీత దర్శకుడు జై క్రిష్ మాట్లాడుతూ.. "సుయోధన మూవీకి బీజీఎం చేసేప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా సినిమా చూస్తుంటాం. ఆ క్రమంలో సాయికుమార్, ప్రియదర్శి పర్ఫార్మెన్స్ చూసి మేమంతా హ్యాపీగా ఫీలయ్యాం. సుయోధన సినిమా మంచి విజయం సాధిస్తుందని నమ్మకంగా చెప్పగలను" అన్నారు.
మరింత పేరు తెస్తుంది
ఎడిటర్ చోటా కె ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ.. "ప్రియదర్శి నాకు మంచి మిత్రుడు. ఆయన కెరీర్ స్టార్టింగ్ నుంచి గమనిస్తున్నాను. మంచి సినిమాలు చేస్తూ గొప్ప స్థాయికి వచ్చాడు. ఈ సినిమా ఆయనకు మరింత పేరు తెస్తుంది" అని అన్నారు.
పోలీస్ స్టోరీ మనందరి ఫేవరెట్
"అలాగే సాయి కుమార్ గారి పోలీస్ స్టోరీ సినిమా మనందరికీ ఫేవరెట్ మూవీ. సాయికుమార్ గారిలోని డైలాగ్ డెలివరీని, పర్ఫార్మెన్స్ను ఈ సినిమాలో ఉపయోగించుకునే అవకాశం మా డైరెక్టర్ మాధవ్కు దక్కడం సంతోషంగా ఉంది" అని ఎడిటర్ చోటా కె ప్రసాద్ పేర్కొన్నారు.