    138 రోజుల పాటు తిరోగమనంలో శని భగవానుడు.. ఈ రాశులకు కలిసిరానున్న కాలం!

    Lord Saturn : శని భగవానుడి సంచారంతో కొందరికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. 138 రోజులపాటు శని తిరోగమనస్థితిలో ఉంటాడు. దీంతో లక్కు రానుంది.

    Published on: Apr 12, 2026 1:52 PM IST
    By Anand Sai
    జ్యోతిషశాస్త్రంలో శని దేవుడికి ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. ఎందుకంటే ఆయన ఎలాంటి వివక్ష లేకుండా ఒకరి కర్మలకు అనుగుణంగా ఫలితాలను ఇవ్వగలడు. ఈ శని దేవుడు ప్రస్తుతం గురు భగవానుడి మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. శని దేవుడు జూలై 27వ తేదీన మీన రాశిలో తిరోగమన స్థితిలో సంచరిస్తాడు. 138 రోజుల పాటు ఈ తిరోగమన స్థితిలో ఉంటుంది. అంటే శని డిసెంబర్ 11వ తేదీ వరకు వక్ర స్థితిలో ఉంటాడు.

    శని తిరోగమనం
    శని తిరోగమనం

    శని తిరోగమనం కొన్ని రాశుల వారికి చెడుగాను, మరికొందరికి అనుకూలంగాను ఉండవచ్చు. అంతేకాకుండా.. కొన్ని రాశుల వారి పెండింగ్ పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. జీవితంలో ఊహించని మార్పులు కనిపించవచ్చు. ఇప్పుడు, మీన రాశిలో శని తిరోగమనంలో సంచరించడం వల్ల ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులు అవుతారో చూద్దాం .

    కుంభ రాశిలోని రెండో ఇంట్లో శని తిరోగమనంలో ఉంటుంది. దీని కారణంగా ఈ రాశుల వారికి ఊహించని ఆర్థిక వృద్ధి లభిస్తుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి, జీతం పెరుగుదల మొదలైనవి లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త ఇల్లు, వాహనం కొనుగోలు చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. పిల్లలు, కుటుంబంతో మంచి సమయం గడిపే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది.

    తులారాశిలోని 6వ ఇంట్లో శని తిరోగమనంలో ఉంటుంది. దీని కారణంగా ఈ రాశి వారికి పని, వ్యాపారంలో ఎదురయ్యే అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. నగదు ప్రవాహం పెరుగుతుంది. అనేక మార్గాల నుండి డబ్బు వస్తుంది. మీరు చాలా ఖర్చులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. పెట్టుబడుల నుండి మీకు మంచి లాభాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు తొలగిపోతాయి. కోర్టు కేసులలో ఫలితాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఒత్తిడి నుండి మీకు మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశిలోని 5వ ఇంట్లో శని తిరోగమనం ఉంటుంది. దీని కారణంగా ఈ రాశి వారికి ఆదాయం పెరుగుతుంది. అనేక కొత్త మార్గాల ద్వారా ధనం వస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. మీరు అప్పుల సమస్యల నుండి బయటపడతారు. నిలిచిపోయిన డబ్బు మీ చేతికి వస్తుంది. సంబంధాలు బాగుంటాయి. కుటుంబంతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే, దాని నుండి మంచి లాభాలు పొందుతారు. ఆరోగ్య పరంగా, అన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి.

      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/138 రోజుల పాటు తిరోగమనంలో శని భగవానుడు.. ఈ రాశులకు కలిసిరానున్న కాలం!
    Home/Rasi Phalalu/138 రోజుల పాటు తిరోగమనంలో శని భగవానుడు.. ఈ రాశులకు కలిసిరానున్న కాలం!
