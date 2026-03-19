    Ugadi Kumbha rasi Horoscope: పరాభవనామ సంవత్సరంలో కుంభ రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది? నెలల వారీగా తెలుసుకోండి!

    Ugadi Kumbha rasi Horoscope: పరాభవనామ సంవత్సరంలో కుంభ రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది? విశ్వావసునామ సంవత్సరం పూర్తయిపోయి, పరాభవ సంవత్సరం వచ్చింది. ఈ ఏడాది కుంభ రాశి వారికి ఎలా ఉండబోతుంది? ఈ రాశి వారికి ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి? పూర్తి వివరాలతో చూసేద్దాం. నెలల వారీగా తెలుసుకోండి.

    Published on: Mar 19, 2026 8:47 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    విశ్వావసునామ సంవత్సరం పూర్తయిపోయి, పరాభవ సంవత్సరం వచ్చింది. ఈ ఏడాది కుంభ రాశి వారికి ఎలా ఉండబోతుంది? ఈ రాశి వారికి ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి? పూర్తి వివరాలతో చూసేద్దాం.

    Ugadi Kumbha rasi Horoscope: పరాభవనామ సంవత్సరంలో కుంభ రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది? (pinterest)
    Ugadi Kumbha rasi Horoscope: పరాభవనామ సంవత్సరంలో కుంభ రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది? (pinterest)

    పరాభవనామ సంవత్సరంలో కుంభ రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది?

    గురువు జూన్ నుంచి ఆరవ స్థానంలో, శని రెండవ స్థానంలో, రాహువు డిసెంబర్ దాకా ఒకటవ స్థానంలో, కేతువు డిసెంబర్ దాకా ఏడవ స్థానంలో సంచరించడం వలన ఈ రాశి వారు మధ్యస్థ నుంచి చెడు ఫలితాలను చూస్తారు. ఏలినాటి శని అంత్య భాగంలో ఉంది. కుంభ రాశి వారికి ఈ ఏడాది చికాకులు, రాజకీయ ఒత్తులు, మనస్పర్థలు వంటివి ఉంటాయి. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ విషయంలో ఇబ్బందులు వస్తాయి.

    ఉద్యోగంలో చేరిన వారు మొదటి ఆరు నెలలు కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వ్యాపారస్తులకు వ్యాపారంలో మార్పు వస్తుంది. మీ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి కానీ రుణ బాధలు మిమ్మల్ని బాధ పెడతాయి. అప్పులు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వీలైతే అప్పులు తీసుకోకుండా చూసుకోవాలి.

    వీళ్ళకు బాగా కలిసి వస్తుంది

    రైతులు, సినీ రంగం, మీడియా రంగాల వారికి ఆశించిన ఫలితాలు కలుగుతాయి. ధైర్యాన్ని కోల్పోకుండా ముందుకు సాగాలి. జన్మ రాహు ప్రభావం వలన రాజకీయ ఒత్తులు ఇబ్బంది పెడతాయి. రాజకీయ నాయకులకు ఇది చెడు కాలమని చెప్పొచ్చు. స్త్రీలకు ఏప్రిల్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు వ్యతిరేక ఫలితాలు కలుగుతాయి. డిసెంబర్ నుంచి మార్చి వరకు బాగుంటుంది. ఈ రాశి వారు ఖర్చులను అదుపులో పెట్టుకుంటే మంచిది. అలాగే మాటలను కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి.

    పరిహారాలు:

    కుంభ రాశి వారికి పరాభవనామ సంవత్సరం బాగుండాలంటే మందపల్లి వంటి శని క్షేత్రాలను దర్శించి శనికి తైలాభిషేకం చేస్తే మంచిది. శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రానికి వెళ్తే బాగుంటుంది. దక్షిణామూర్తిని ఆరాధించండి. గురు దక్షిణామూర్తి స్తోత్ర పారాయణ చేస్తే కూడా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఇక నెలల వారీగా ఎలా ఉండబోతోంది? మార్చి, ఏప్రిల్ 2026 నుంచి ఏప్రిల్ 2027 వరకు ఎలా ఉంటుందో కూడా చూద్దాం.

    కుంభ రాశి వారి మాసవారీ ఫలితాలు:

    మార్చి, ఏప్రిల్ 2026:

    ఈ నెలల్లో మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి, ఉద్యోగ పరంగా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థికపరంగా లాభాలను చూస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు అధికారుల నుంచి మద్దతు ఉంటుంది. తోటి ఉద్యోగస్తులతో సఖ్యత ఏర్పడుతుంది. స్త్రీలకు ఈ నెల బాగుంటుంది.

    మే 2026:

    ఈ నెల మీకు అంతగా అనుకూలంగా లేదు. ఉద్యోగస్తులకు శ్రమ పెరుగుతుంది. ఏ పని కూడా సకాలంలో పూర్తవదు. స్త్రీలకు కూడా ఈ నెల సామాన్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో కలహాలు ఉండొచ్చు.

    జూన్ 2026:

    ఈ నెల మీకు అనుకూలంగా లేదు. శత్రువుల కారణంగా ఇబ్బందులు పెరుగుతాయి. నమ్మినవారు కూడా మోసం చేస్తారు. జ్ఞాతులతో విరోధం కలుగుతుంది. స్త్రీలకు కుటుంబంలో ఇబ్బందులు ఉంటాయి.

    జూలై 2026:

    ఈ నెల మీకు అనుకూలంగా లేదు. సకాలంలో డబ్బు అందక ఇబ్బంది పడతారు. ఉద్యోగస్తులకు కూడా చికాకులు పెరుగుతాయి. అధిక ఒత్తిడి ఉంటుంది. స్త్రీలకు ఆందోళన కలుగుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలు కూడా ఉండొచ్చు.

    ఆగస్టు 2026:

    ఈ నెల మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక లాభాలను చూస్తారు. కుటుంబంలో సమస్యలు ఉండొచ్చు. మిత్రుల సహాయంతో పనులను పూర్తి చేస్తారు. తండ్రికి అనారోగ్య సమస్యలు కలగవచ్చు. వృత్తిపరంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది.

    సెప్టెంబర్ 2026:

    ఈ నెల మీకు పెద్దగా అనుకూలంగా లేదు. కొత్త స్త్రీలతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. దాంతో సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికపరంగా ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు తోటి వారితో సఖ్యత లేకపోవడంతో పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.

    అక్టోబర్ 2026:

    ఈ నెల మీకు అనుకూలంగా లేదు. దూర ప్రాంతాలకు బదిలీలు కలగవచ్చు. స్త్రీలకు కుటుంబ విభేదాలు, భర్తతో కలహాలు వంటివి ఉండొచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు కూడా బాధ పెట్టొచ్చు.

    నవంబర్ 2026:

    ఈ నెల మీకు వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో కలిసి వస్తుంది. ఆర్థిక లాభం ఉంటుంది. స్త్రీలకు మనసులో ఉల్లాసం ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు టైమ్‌కు పూర్తవుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందం ఉంటుంది.

    డిసెంబర్ 2026:

    ఈ నెల మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చాలా కాలంగా పూర్తి కావాల్సిన పనులు పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రమోషన్లు కూడా రావచ్చు.

    జనవరి 2027:

    ఈ నెల మీకు అనుకూలంగా ఉండదు. శుభకార్యాల కోసం డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. బంధువుల వలన ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. స్త్రీలకు ఇంట్లో కలహాలు కలగవచ్చు. ఉద్యోగంలో కూడా సమస్యలు ఉండొచ్చు.

    ఫిబ్రవరి 2027:

    ఈ నెల మీకు అనుకూలంగా లేదు. ఆర్థికపరంగా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అప్పులు చేస్తారు. స్త్రీలకు పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. తోటి వారితో వాదనలు జరగవచ్చు. కీళ్లవాతం, నడుము నొప్పి వంటివి బాధ పెట్టొచ్చు.

    మార్చి, ఏప్రిల్ 2027:

    ఈ నెల మీకు అనుకూలంగా లేదు. కొన్ని పనులు నిలిచిపోతాయి. తోటి ఉద్యోగస్తులతో ఇబ్బందులు రావచ్చు. ఎక్కువ నిద్ర వలన సమస్యలు కలుగుతాయి. దూర దేశ ప్రయాణాలు చేస్తారు.

    News/Rasi Phalalu/Ugadi Kumbha Rasi Horoscope: పరాభవనామ సంవత్సరంలో కుంభ రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది? నెలల వారీగా తెలుసుకోండి!
    News/Rasi Phalalu/Ugadi Kumbha Rasi Horoscope: పరాభవనామ సంవత్సరంలో కుంభ రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది? నెలల వారీగా తెలుసుకోండి!
