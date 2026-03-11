Edit Profile
crown
    నేటి నుంచి గురువు ప్రత్యక్ష సంచారం, 120 రోజుల పాటు వారికి లాభాలు.. కొత్త ఉద్యోగ ఆఫర్లు, డబ్బు ఇలా ఎన్నో

    గురువు కదలిక చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది, ఎందుకంటే దానిపై చాలా ఆధారపడి ఉంటుంది. గురువు ఎప్పుడైనా తన వేగాన్ని మార్చుకున్నా లేదా రాశి మార్పు చేసినా దాని ప్రభావం ప్రతి ఒక్కరిపై కనిపిస్తుంది. మొత్తం 12 రాశులు ఖచ్చితంగా ఎక్కడో ఒక విధంగా ప్రభావితమవుతాయి. మార్చి 11 నుండి ప్రత్యక్ష సంచారంలో ఉంటాడు.

    Published on: Mar 11, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    అనేక రాశిచక్రాల స్వర్ణ సమయం ప్రారంభం కానుంది. వాస్తవానికి, గురువు యొక్క కదలిక చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది, ఎందుకంటే దానిపై చాలా ఆధారపడి ఉంటుంది. గురువు ఎప్పుడైనా తన వేగాన్ని మార్చుకున్నా లేదా రాశి మార్పు చేసినా దాని ప్రభావం ప్రతి ఒక్కరిపై కనిపిస్తుంది. మొత్తం 12 రాశులు ఖచ్చితంగా ఎక్కడో ఒక విధంగా ప్రభావితమవుతాయి. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, గురువు ఈరోజు నుండి అంటే మార్చి 11 నుండి ప్రత్యక్ష సంచారంలో ఉంటాడు.

    గురువు ప్రత్యక్ష సంచారంతో అనేక రాశిచక్రాల వారు ప్రయోజనం పొందబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కన్యా రాశి వారు ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందుతారు. మరి ఇక కన్యా రాశి జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయో తెలుసుకుందాం. కన్యారాశితో పాటు, సింహ రాశి మరియు కర్కాటక రాశి వారి జీవితాల్లో కూడా సానుకూల మార్పులు రానున్నాయి. అదే సమయంలో, కొన్ని రాశిచక్రాల కోసం ఈ మార్పు కొన్ని రోజులు ఒత్తిడిని కూడా కలిగించవచ్చు.

    కన్యా రాశి వారికి గురువు సంచారంతో అనేక లాభాలను పొందుతారు

    వృత్తిపరమైన జీవితం:

    బృహస్పతి కన్యా రాశిలో పదవ భాగంలో, అంటే కర్మ భాగంలో ఉంటాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో వారి వృత్తి జీవితంలో చాలా సానుకూల మార్పులు ఉంటాయి. కార్యాలయంలో విజయం సాధించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అదే సమయంలో, ఈ రాశి వ్యక్తులు కొత్త ఉద్యోగ ఆఫర్‌ను కూడా పొందవచ్చు. మొత్తంమీద, బృహస్పతి అనుగ్రహంతో ఈ వ్యక్తులు వృత్తిపరమైన జీవితంలో చాలా లాభాలను పొందుతారు.

    వ్యక్తిగత జీవితం:

    కన్యారాశి వారి వ్యక్తిగత జీవితంలో మంచి మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. వీరు కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. అదే సమయంలో, అనేక విషయాలు స్పష్టమవుతాయి, ఇది జీవితంలో అనేక సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఈ సమయంలో వారి విశ్వాస స్థాయి భిన్నంగా ఉంటుంది. దీని కారణంగా వారి సంబంధాలు కూడా మెరుగుపడతాయి.

    వ్యాపారంలో ప్రయోజనాలు:

    వ్యాపారంతో సంబంధం ఉన్న కన్యారాశి వ్యక్తులు విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి భాగస్వామ్యం లభిస్తుంది. అదే సమయంలో, కొంత మంది గతంలో జరిగిన అనేక నష్టాలను భర్తీ చేయగల ఒప్పందాన్ని పొందే అవకాశం ఉంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో గురువు ప్రత్యక్ష సంచారంతో ఉండటం వ్యాపారానికి సంబంధించిన వ్యక్తులకు లాభదాయకంగా ఉంటుంది.

    కన్యా రాశి ఆరోగ్యం:

    ఈ మార్పు కన్యా రాశి వారి ఆరోగ్యంపై కూడా గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. కన్యా రాశి వారు నేటి నుండి వారి ఆరోగ్యంలో మెరుగుదల చూస్తారు. అదే సమయంలో, ఈ వ్యక్తులు కూడా చాలా శక్తివంతంగా ఉంటారు. మొత్తం మీద, వారి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. వారు వారి ఆహారంలో మంచి మార్పులు కూడా చేయవచ్చు.

    విద్యార్థుల స్వర్ణ కాలం ప్రారంభమవుతుంది:

    రాశి విద్యార్థులు చాలా ప్రయోజనాలను పొందబోతున్నారు. విద్యార్థులు పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. మొత్తంమీద, ఈ మార్పు విద్యార్థులకు కూడా చాలా మంచిది.

