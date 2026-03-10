న్యూమరాలజీ: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు అదృష్టవంతులు, కేతువు దయతో విజయం సాధిస్తారు!
7వ తేదీతో పాటు 16 లేదా 25వ తేదీన జన్మించిన వ్యక్తులకు 7 సంఖ్య ఉంటుంది. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి కేతువు. నెంబరు 7 ఉన్న వ్యక్తులు అదృష్టవంతులుగా పరిగణించబడతారు, కేతువు దయ హఠాత్తుగా విజయం, లోతైన నాలెడ్జ్ మరియు జీవితం యొక్క లోతును అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యాన్ని ఇస్తుంది. నెంబరు 7కి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు.
న్యూమరాలజీలో 7 సంఖ్యను రహస్యమైన, ఆధ్యాత్మిక సంఖ్యగా పరిగణిస్తారు. 7వ తేదీతో పాటు 16 లేదా 25వ తేదీన జన్మించిన వ్యక్తులకు 7 సంఖ్య ఉంటుంది. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి కేతువు. నెంబరు 7 ఉన్న వ్యక్తులు అదృష్టవంతులుగా పరిగణించబడతారు, కేతువు దయ హఠాత్తుగా విజయం, లోతైన నాలెడ్జ్ మరియు జీవితం యొక్క లోతును అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యాన్ని ఇస్తుంది. ఈ వ్యక్తులు ప్రపంచం నుండి ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు కూడా అంతర్గత బలంతో విజయాన్ని పొందుతారు. నెంబరు 7 కి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
నెంబరు 7 వారు ఎలా వుంటారు?
నెంబరు 7 ఉన్న వ్యక్తులు లోతైన ఆలోచనాపరులు, అంతర్ముఖులు, రహస్యమైన వ్యక్తులు. కేతువు ప్రభావం కారణంగా వీరికి బలమైన అంతర్ దృష్టి ఉంటుంది. ఇది వారికి ఒప్పు, తప్పు గురించి తక్షణ ఆలోచనను ఇస్తుంది. ఈ వ్యక్తులు ఆధ్యాత్మిక, తాత్విక, సత్యాన్ని అన్వేషించడంలో ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు. ఒంటరిగా ఉండటానికి ఇష్టపడతారు. కానీ స్నేహితులతో లోతైన, నిజమైన స్నేహాన్ని కొనసాగిస్తారు. వారి వ్యక్తిత్వం ప్రశాంతంగా, ఆలోచనాత్మకంగా కొన్నిసార్లు ఉదాసీనంగా కనిపిస్తుంది. కానీ లోపల చాలా సున్నితంగా ఉంటారు. ఈ వ్యక్తులు భౌతిక ఆనందాల కంటే ఆధ్యాత్మిక ఆనందానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు.
లక్షణాలు
లోతైన విశ్లేషణ సామర్థ్యం, పరిశోధన
బలమైన అంతర్ దృష్టి మరియు ఆధ్యాత్మిక అభిరుచి.
నిజాయితీగా, నిష్పాక్షికంగా, సానుభూతితో వుంటారు.
సృజనాత్మక, నవీన ఆలోచనలు. హీలింగ్ పవర్ (వైద్యం, కౌన్సెలింగ్లో ప్రత్యేకత).
బలహీనతలు:
అతిగా ఆలోచించడం వల్ల ఆందోళన, ఒత్తిడి.
భావోద్వేగాలను వ్యక్తీకరించడంలో ఇబ్బంది.
సామాజిక దూరం, ఒంటరితనం. పరిపూర్ణత కోసం ఒత్తిడి.
కొన్నిసార్లు అపనమ్మకం.
కేతువు దయ వల్ల ఈ లోపాలు తగ్గి, గుణాలు ప్రముఖంగా మారతాయి.
కెరీర్, ఆర్థిక స్థితి
7 సంఖ్య ఉన్న వ్యక్తులు ఒంటరిగా పని చేయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి స్వతంత్ర వృత్తులు లేదా పరిశోధన ఆధారిత రంగాలు వారికి ఉత్తమమైనవి. కేతువు ప్రభావంతో ఈ వ్యక్తులు జ్యోతిష్యశాస్త్రం, ఆధ్యాత్మిక గురువులు, సలహాదారులు, వైద్యులు, శాస్త్రవేత్తలు, పరిశోధకులు, మనస్తత్వశాస్త్రం, తత్వశాస్త్రం, రచన, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేదా విదేశీ రంగాలలో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితిలో ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి. కానీ కేతువు దయతో హఠాత్తుగా లాభం లేదా గొప్ప విజయం లభిస్తుంది. ఈ వ్యక్తులు డబ్బు సంపాదించడం కంటే నాలెడ్జ్, సంతృప్తికి ఎక్కువ విలువ ఇస్తారు. అయినప్పటికీ అదృష్టం డబ్బును ఆకర్షిస్తుంది.
ఆరోగ్యం, శారీరక పరిస్థితి
కేతువు ప్రభావం కారణంగా నంబర్ 7 ఉన్నవారు మానసిక ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించాలి. ఆందోళన, నిద్రలేమి, ఒత్తిడి, నాడీ వ్యవస్థలో సమస్యలు, హార్మోన్ల అసమతుల్యత లేదా కడుపు వ్యాధులు ఉండవచ్చు. ధ్యానం, యోగా, ప్రాణాయామం చేయడం ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. కేతువు దయతో ఈ వ్యక్తులు స్వస్థత చేకూర్చే శక్తిని కలిగి ఉంటారు.
ప్రేమ, వైవాహిక జీవితం
ప్రేమలో 7 సంఖ్య ఉన్న వ్యక్తులు లోతైన, నమ్మకంగా ఉంటారు. కానీ భావాలను వ్యక్తీకరించడానికి కొంత సంకోచిస్తారు. వైవాహిక జీవితానికి అవగాహన, వ్యక్తిగత స్థలం అవసరం. ఈ వ్యక్తులు తమ భాగస్వామితో లోతైన ఆధ్యాత్మిక సంబంధాన్ని కోరుకుంటారు. కేతువు దయతో సంబంధాలు బలపడతాయి. అయితే అతిగా ఆలోచించడం వల్ల సమస్యలు ఎదురవుతాయి.
పరిహారాలు
కేతువును బలోపేతం చేయడానికి మంగళవారం లేదా బుధవారం గణేశుడిని పూజించండి.
'ఓం కేతవే నమః' అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించండి.
క్యాట్ ఐ రత్నాన్ని ధరించండి.
నల్ల నువ్వులు, ఇనుమును దానం చేయండి.
ధ్యానం చేయడం, ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు చదవడం అలవాటు చేసుకోండి.