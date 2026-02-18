తెలుగు పంచాంగం: ఈరోజు బుధవారం, శివ యోగం.. తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు తెలుసుకోండి

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం
పక్షం: శుక్లపక్షం
వారం: బుధవారం
తిథి: పాడ్యమి సాయంత్రం 4:54 వరకు తర్వాత విదియ
నక్షత్రం: శతభిషా రాత్రి 9:04 వరకు తర్వాత పూర్వాభాద్ర
యోగం: శివ రాత్రి 10:36 వరకు
కరణం: బవ సాయంత్రం 4.54 వరకు
అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 1.21 నుంచి మధ్యాహ్నం 2.57 వరకు
వర్జ్యం: తెల్లవారుజామున 3.33 నుంచి తెల్లవారుజామున 5:07 వరకు
దుర్ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:06 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:52 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 12.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.56 వరకు
యమగండం: ఉదయం 8.11 నుంచి ఉదయం 9.37 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం