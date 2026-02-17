Edit Profile
    తెలుగు పంచాంగం: ఈరోజు అమావాస్య, సూర్య గ్రహణం.. తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు!

    తేదీ ఫిబ్రవరి 17, 2026 మంగళవారం నాటి పంచాంగం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. శుభ సమయం, వర్జ్యం, రాహు కాలం, దుర్ముహూర్తం వంటి వివరాలు చూడవచ్చు. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం ఈరోజు తిథి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 17, 2026 3:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.

    తేదీ ఫిబ్రవరి 17, 2026 మంగళవారం నాటి పంచాంగం
    తేదీ ఫిబ్రవరి 17, 2026 మంగళవారం నాటి పంచాంగం

    శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు

    మాసం (నెల): మాఘ మాసం

    పక్షం: కృష్ణపక్షం

    వారం: మంగళవారం

    తిథి: అమావాస్య సాయంత్రం 5:27 వరకు తర్వాత పాడ్యమి

    నక్షత్రం: ధనిష్ఠ రాత్రి 9:04 వరకు తర్వాత శతభిషా

    యోగం: వారియ రాత్రి 1:41 వరకు

    కరణం: పరిఘ రాత్రి 12.20 వరకు

    అమృత కాలం: ఉదయం 10.39 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.17 వరకు

    వర్జ్యం: తెల్లవారుజామున 4.28 నుంచి ఉదయం 6:04 వరకు

    దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 9:03 నుంచి ఉదయం 9:49 వరకు

    రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 3.22 నుంచి సాయంత్రం 4.48 వరకు

    యమగండం: ఉదయం 9.37 నుంచి ఉదయం 11.04 వరకు

    పంచాంగం సమాప్తం

