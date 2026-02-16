నేటి తెలుగు పంచాంగం.. ఫిబ్రవరి 16 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): మాఘ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: సోమవారం
తిథి: చతుర్దశి సాయంత్రం 5:30 వరకు తర్వాత అమావాస్య
నక్షత్రం: శ్రవణ రాత్రి 8:36 వరకు తర్వాత ధనిష్ఠ
యోగం: వారియ రాత్రి 1:41 వరకు
కరణం: శకుని సాయంత్రం 5.30 వరకు చతుష్పాద తెల్లవారుజామున 5:36 వరకు
అమృత కాలం: ఉదయం 9.57 నుంచి ఉదయం 11.37 వరకు
వర్జ్యం: రాత్రి 12.52 నుంచి రాత్రి 2:30 వరకు
దుర్ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:53 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:39 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 8.12 నుంచి ఉదయం 9.32 వరకు
యమగండం: ఉదయం 11.04 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం