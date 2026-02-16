Edit Profile
    నేటి తెలుగు పంచాంగం.. ఫిబ్రవరి 16 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

    తేదీ ఫిబ్రవరి 16, 2026 సోమవారం నాటి పంచాంగం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. శుభ సమయం, వర్జ్యం, రాహు కాలం, దుర్ముహూర్తం వంటి వివరాలు చూడవచ్చు. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం ఈరోజు తిథి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 16, 2026 3:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.

    తేదీ ఫిబ్రవరి 16, 2026 సోమవారం నాటి పంచాంగం
    తేదీ ఫిబ్రవరి 16, 2026 సోమవారం నాటి పంచాంగం

    శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు

    మాసం (నెల): మాఘ మాసం

    పక్షం: కృష్ణపక్షం

    వారం: సోమవారం

    తిథి: చతుర్దశి సాయంత్రం 5:30 వరకు తర్వాత అమావాస్య

    నక్షత్రం: శ్రవణ రాత్రి 8:36 వరకు తర్వాత ధనిష్ఠ

    యోగం: వారియ రాత్రి 1:41 వరకు

    కరణం: శకుని సాయంత్రం 5.30 వరకు చతుష్పాద తెల్లవారుజామున 5:36 వరకు

    అమృత కాలం: ఉదయం 9.57 నుంచి ఉదయం 11.37 వరకు

    వర్జ్యం: రాత్రి 12.52 నుంచి రాత్రి 2:30 వరకు

    దుర్ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:53 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:39 వరకు

    రాహుకాలం: ఉదయం 8.12 నుంచి ఉదయం 9.32 వరకు

    యమగండం: ఉదయం 11.04 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 వరకు

    పంచాంగం సమాప్తం

