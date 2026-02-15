నేటి తెలుగు పంచాంగం.. ఫిబ్రవరి 15 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): మాఘ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: ఆదివారం
తిథి: త్రయోదశి సాయంత్రం 5:01 వరకు తర్వాత చతుర్దశి
నక్షత్రం: ఉత్తరాషాఢ రాత్రి 7:36 వరకు తర్వాత శ్రవణ
యోగం: వ్యతీపాత రాత్రి 2:39 వరకు
కరణం: వనిజ సాయంత్రం 5.01 వరకు విష్టి తెల్లవారుజామున 5:23 వరకు
అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 12.59 నుంచి మధ్యాహ్నం 2.41 వరకు
వర్జ్యం: రాత్రి 11.58 నుంచి రాత్రి 1:38 వరకు
దుర్ముహుర్తం: సాయంత్రం 4:42 నుంచి సాయంత్రం 5:27 వరకు
రాహుకాలం: సాయంత్రం 4.48 నుంచి సాయంత్రం 6.14 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 12.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.56 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం