నేటి తెలుగు పంచాంగం.. ఫిబ్రవరి 14 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): మాఘ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: శనివారం
తిథి: ద్వాదశి మధ్యాహ్నం 3:58 వరకు తర్వాత త్రయోదశి
నక్షత్రం: పూర్వాషాఢ సాయంత్రం 6:05 వరకు తర్వాత ఉత్తరాషాఢ
యోగం: సిద్ధి తెల్లవారుజామున 3:10 వరకు
కరణం: తైతుల మధ్యాహ్నం 3.58 వరకు గరజి తెల్లవారుజామున 4:37 వరకు
అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 1.13 నుంచి మధ్యాహ్నం 2.57 వరకు
వర్జ్యం: రాత్రి 2.47 నుంచి తెల్లవారుజామున 4:29 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:18 నుంచి ఉదయం 9:04 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 9.38 నుంచి ఉదయం 11.04 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 1.56 నుంచి మధ్యాహ్నం 3.22 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం