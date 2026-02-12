నేటి తెలుగు పంచాంగం.. ఫిబ్రవరి 12 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): మాఘ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: గురువారం
తిథి: దశమి మధ్యాహ్నం 12:20 వరకు తర్వాత ఏకాదశి
నక్షత్రం: జ్యేష్ఠ మధ్యాహ్నం 1:33 వరకు తర్వాత మూల
యోగం: హర్షణ రాత్రి 2:59 వరకు
కరణం: విష్టి మధ్యాహ్నం 12.20 వరకు బవ రాత్రి 1:26 వరకు
అమృత కాలం: లేదు
వర్జ్యం: రాత్రి 10.32 నుంచి రాత్రి 12:18 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 10:32 నుంచి ఉదయం 11:21 వరకు మధ్యాహ్నం 3:09 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:55 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 1.56 నుంచి మధ్యాహ్నం 3.21 వరకు
యమగండం: ఉదయం 6.47 నుంచి ఉదయం 8.13 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం