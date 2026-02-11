నేటి తెలుగు పంచాంగం.. ఫిబ్రవరి 11 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): మాఘ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: బుధవారం
తిథి: నవమి ఉదయం 9:58 వరకు తర్వాత దశమి
నక్షత్రం: అనురాధ ఉదయం 10:45 వరకు తర్వాత జ్యేష్ఠ
యోగం: వ్యాఘాతా రాత్రి 2:24 వరకు
కరణం: గరజి ఉదయం 9.58 వరకు వనిజ రాత్రి 11:11 వరకు
అమృత కాలం: తెల్లవారుజామున 3.50 నుంచి తెల్లవారుజామున 5:38 వరకు
వర్జ్యం: సాయంత్రం 5.07 నుంచి సాయంత్రం 6:54 వరకు
దుర్ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:07 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:53 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 12.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.55 వరకు
యమగండం: ఉదయం 8.13 నుంచి ఉదయం 9.39 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం