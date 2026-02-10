నేటి తెలుగు పంచాంగం.. ఫిబ్రవరి 10 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): మాఘ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: మంగళవారం
తిథి: అష్టమి ఉదయం 7:27 వరకు తర్వాత నవమి
నక్షత్రం: విశాఖ ఉదయం 7:49 వరకు తర్వాత అనురాధ
యోగం: ధ్రువ రాత్రి 1:8 వరకు
కరణం: కౌలవా ఉదయం 7.27 వరకు తైతుల రాత్రి 8:43 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 11.11 నుంచి రాత్రి 12:59 వరకు
వర్జ్యం: మధ్యాహ్నం 12.25 నుంచి మధ్యాహ్నం 2:13 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 9:05 నుంచి ఉదయం 9:50 వరకు రాత్రి 11:14 నుంచి రాత్రి 12:04 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 3.21 నుంచి సాయంత్రం 4.46 వరకు
యమగండం: ఉదయం 9.39 నుంచి ఉదయం 11.05 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం