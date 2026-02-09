నేటి తెలుగు పంచాంగం.. ఫిబ్రవరి 09 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): మాఘ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: సోమవారం
తిథి: అష్టమి ఉదయం 7:27 వరకు
నక్షత్రం: విశాఖ ఉదయం 7:49 వరకు తర్వాత
యోగం: వృద్ధి రాత్రి 12:48 వరకు
కరణం: భాలవ సాయంత్రం 6.14 వరకు కౌలవా ఉదయం 7:27 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 10.03 నుంచి రాత్రి 11:51 వరకు
వర్జ్యం: ఉదయం 11.18 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:05 వరకు
దుర్ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:53 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:38 వరకు మధ్యాహ్నం 3:09 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:54 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 8.14 నుంచి ఉదయం 9.39 వరకు
యమగండం: ఉదయం 11.05 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం