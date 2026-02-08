నేటి తెలుగు పంచాంగం.. ఫిబ్రవరి 08 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): మాఘ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: ఆదివారం
తిథి: సప్తమి తెల్లవారుజామున 5:02 వరకు తర్వాత అష్టమి
నక్షత్రం: స్వాతి తెల్లవారుజామున 4:57 వరకు తర్వాత విశాఖ
యోగం: గండ రాత్రి 12:06 వరకు
కరణం: విష్టి మధ్యాహ్నం 3.57 వరకు బవ తెల్లవారుజామున 5:02 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 7.17 నుంచి రాత్రి 9:03 వరకు
వర్జ్యం: ఉదయం 8.40 నుంచి ఉదయం 10:26 వరకు
దుర్ముహుర్తం: సాయంత్రం 4:40 నుంచి సాయంత్రం 5:25 వరకు
రాహుకాలం: సాయంత్రం 4.45 నుంచి సాయంత్రం 6.11 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 12.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.55 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం