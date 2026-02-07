నేటి తెలుగు పంచాంగం.. ఫిబ్రవరి 07 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): మాఘ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: శనివారం
తిథి: షష్టి రాత్రి 2:56 వరకు తర్వాత సప్తమి
నక్షత్రం: చిత్తా రాత్రి 2:25 వరకు తర్వాత స్వాతి
యోగం: శూల రాత్రి 11:40 వరకు
కరణం: గరజి మధ్యాహ్నం 2.05 వరకు వనిజ రాత్రి 2:56 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 7.53 నుంచి రాత్రి 9:38 వరకు
వర్జ్యం: ఉదయం 7.51 నుంచి ఉదయం 9:33 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 9:04 నుంచి ఉదయం 9:06 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 9.40 నుంచి ఉదయం 11.05 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 1.55 నుంచి మధ్యాహ్నం 3.20 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం