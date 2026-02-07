ఈరోజు రాశి ఫలాలు: ఫిబ్రవరి 07, శనివారం దిన ఫలాలు.. ఓ రాశి వారు ప్రియమైన వారికి దగ్గరవుతారు, ఉద్యోగం లభిస్తుంది!
రాశి ఫలాలు 07 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 07 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
ఫిబ్రవరి 7, శనివారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. శనిదేవుణ్ణి ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 7 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 7న ఏ రాశులు ప్రయోజనం పొందుతాయో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి తెలుసుకుందాం.
ఈరోజు పన్నెండు రాశుల దిన ఫలాలు
మేష రాశి:
ఈరోజు డబ్బు విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. తొందరలో ఒక పెద్దవారు మీకు హాని చేయవచ్చు. మీరు సంబంధంలో అపార్థానికి కూడా గురవుతారు. పనిలో ఒత్తిడి ఉంటుంది. అయితే మీరు బాధ్యతాయుతంగా పనిచేసినట్లయితే, అది వర్కౌట్ అవుతుంది. సాయంత్రానికల్లా మానసిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. శ్వాసకు సంబంధించిన సమస్య ఉంటే వెంటనే వైద్యుడిని చూడండి.
వృషభ రాశి:
ఈ రోజు వృషభ రాశి వారు పాత వివాదాలను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఈ రోజు మీరు సంబంధాలలో ముందుకు సాగుతారు, ప్రియమైన వారికి దగ్గరవుతారు. ఆఫీసులో సీనియర్లు కోపంగా ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో ఒక సభ్యుడి ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన ఉండవచ్చు. మీ స్వంత ఆరోగ్యాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. బయట తినడం తగ్గించండి.
మిథున రాశి:
ఈ రోజు మిథున రాశి వారి మనస్సు వేగంగా ఉంటుంది, కొత్త ఆలోచనలు వినూత్నంగా ఉంటాయి. వాటిని సమావేశాల్లో చెప్పండి. మీరు బాస్ నుంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఖర్చులను అదుపులో ఉంచండి, లేకపోతే బడ్జెట్ క్షీణించవచ్చు. ఇంట్లో వాతావరణం బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది. నిద్ర సరిగ్గా ఉండాలి. లేకపోతే చిరాకు ఉండవచ్చు.
కర్కాటక రాశి:
ఈ రోజు మీకు భావోద్వేగాలు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. మీ భాగస్వామి చెప్పేది వినండి. వారికి కొంత స్పేస్ ఇవ్వండి. ఈ రోజు డబ్బుతో పెద్ద రిస్క్ తీసుకోవద్దు. ఆరోగ్య పరంగా ఉదర లేదా నిద్రకు సంబంధించిన సమస్యలు ఉండవచ్చు. తినడం, త్రాగడంలో కొంత జాగ్రత్త వహించండి.
సింహ రాశి:
ఈ రోజు సింహ రాశి వారు ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు. మీ మాటలు అవతలి వ్యక్తిపై ప్రభావం చూపుతాయి. ప్రశంసలు వెంటనే రాకపోయినా, మీ కష్టపడి పనిచేయడం ఆఫీసులో కనిపిస్తుంది. సంబంధాల్లో బహిరంగంగా మాట్లాడితే అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. డబ్బుకు సంబంధించి ఈ రోజు నగదు ప్రవాహం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కోసం నడవడం మంచిది.
కన్య రాశి:
ఈ రోజు కన్య రాశి వారికి ఎక్కువ బాధ్యతలు, పని ఉంటుంది. ఆఫీస్ పనిని ఇంటికి తీసుకురాకండి. ప్రశాంతంగా పనిచేస్తే పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది. డబ్బు క్రమేపీ మెరుగుపడుతుంది. పెట్టుబడులపై పరిశోధన చేస్తారు. ప్రస్తుతం పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేయడం ప్రమాదకరం. కీళ్లు లేదా నడుములో నొప్పి అనిపించవచ్చు, కాస్త స్ట్రెచింగ్ చేయండి.
తులా రాశి:
ఈ రోజు తులా రాశి వారు చిన్న పనుల్లో చిక్కుకోవచ్చు. దీని వల్ల మనస్సు కాస్త కలత చెందుతుంది. కానీ ఓపికతో పనిచేస్తే అంతా బాగానే ఉంటుంది. డబ్బు ఆదా చేయడంపై శ్రద్ధ వహించండి. పాత ఖర్చులు రావచ్చు. ఆరోగ్యం కారణంగా వెన్ను లేదా మెడలో తేలికపాటి నొప్పి ఉండవచ్చు. ఒకే చోట ఎక్కువసేపు కూర్చోవద్దు.
వృశ్చిక రాశి:
ఈ రోజు వృశ్చిక రాశి వారికి ప్రజలతో కనెక్ట్ అయ్యే రోజు. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి, మోసం జరగవచ్చు. కార్యాలయంలో కొత్త వ్యక్తులను కలుస్తారు, నెట్వర్క్ ఏర్పడుతుంది. తేలికపాటి అలసట లేదా చికాకు ఉండవచ్చు. స్క్రీన్ టైమ్ను తగ్గించండి.
ధనుస్సు రాశి:
ఈ రోజు మీ సంబంధాలలో సంతులనం పాటించాలి. పని అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. ఈ రోజు మీరు ఉద్యోగ ఆఫర్ను కూడా పొందవచ్చు. టీమ్ వర్క్తో ముందుకు సాగుతుంది. డబ్బు అకస్మాత్తుగా ఖర్చు చేయవచ్చు, కాబట్టి ముందుగానే ప్లాన్ చేయండి. ఒత్తిడిని నివారించడానికి ధ్యానం చేయండి.
మకర రాశి:
ఈ రోజు మకర రాశి వారి మనస్సు కొంచెం భారంగా ఉండవచ్చు. మిమ్మల్ని మీరు బిజీగా ఉంచడానికి ప్రయత్నించండి. ఆఫీసులో మీ కృషి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది మరియు నిలిచిపోయిన పనులు ముందుకు సాగుతాయి. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. పెద్ద మొత్తంలో అప్పు ఇవ్వవద్దు, తీసుకోవద్దు. దగ్గు, జ్వరం వంటి సమస్యలు ఉంటే వెంటనే వైద్యుడిని చూడండి.
కుంభ రాశి:
ఈ రోజు కుంభ రాశివారు ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేయవచ్చు. ఇది మనస్సును సంతోషపరుస్తుంది. డెడ్లైన్లలో పని చేయడం ద్వారా కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. సంబంధాల్లో దాపరికం వద్దు. స్నేహితులతో మంచి విషయాలు జరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది, కానీ వృథాగా ఖర్చు చేయవద్దు. హడావిడిని తగ్గించండి.
మీన రాశి:
ఈ రోజు మీన రాశి వారు భావోద్వేగానికి గురవుతారు. కొంత విచారంగా అనిపించవచ్చు. పని వద్ద పరధ్యానంగా ఉంటుంది, కాబట్టి ఏకాగ్రత పెంచుకోవాలి. అనవసర విషయాల్లో డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల ఖర్చులు పెరుగుతాయి, ముఖ్యంగా ఇంటి పనుల విషయంలో. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. ఒళ్లు నొప్పులు ఉండవచ్చు. ఎక్కువ నీరు తాగండి, తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోండి.