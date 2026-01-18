మీన రాశి వార ఫలాలు (జనవరి 18-24): కెరీర్లో మార్పులు.. ఆర్థికంగా ఒడిదుడుకులు
మీన రాశి వారికి ఈ వారం (జనవరి 18-24) వృత్తిపరంగా కొత్త అవకాశాలను మోసుకొస్తోంది. ఉద్యోగ మార్పునకు ఇది తగిన సమయం. ప్రేమ విషయంలో మూడో వ్యక్తి ప్రమేయం వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవ్వచ్చు. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. పూర్తి జాతకం మీకోసం..
రాశి చక్రంలో చివరిదైన మీన రాశి వారికి ఈ వారం బాధ్యతలు పెరగనున్నాయి. మీ నైపుణ్యాలను నిరూపించుకోవడానికి సరైన వేదిక లభిస్తుంది. ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే అందించిన వివరాల ప్రకారం మీ వార ఫలాలు ఇలా ఉన్నాయి.
మీనరాశి ప్రేమ జీవితం: అవగాహన ముఖ్యం
ఈ వారం మీ ప్రేమ బంధంలో అవగాహన చాలా అవసరం. కొన్ని బంధాలలో మూడో వ్యక్తి ప్రమేయం (మీ మాజీ ప్రేమికులు లేదా భాగస్వామి స్నేహితులు/బంధువులు) వల్ల సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సంయమనం కోల్పోకుండా వ్యవహరించండి. మీ బంధం బలంగా ఉండాలంటే గతంలో జరిగిన పొరపాట్లను, అపోహలను పక్కన పెట్టి భాగస్వామితో కలిసి ముందుకు సాగాలి. ఇద్దరూ సమానంగా ప్రయత్నిస్తేనే బంధం సుఖమయంగా ఉంటుంది.
మీనరాశి కెరీర్: కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు
ఉద్యోగ పరంగా ఈ వారం కొత్త తలుపులు తెరుచుకుంటాయి. ప్రస్తుత ఉద్యోగం పట్ల అసంతృప్తిగా ఉన్నవారు వారం మొదటి భాగంలో రాజీనామా చేసి, కొత్త ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టవచ్చు. ఇప్పటికే ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చిన వారికి ఆఫర్ లెటర్లు అందే అవకాశం ఉంది. మేనేజర్ హోదాలో ఉన్న మహిళలకు టీమ్ మేనేజ్మెంట్ విషయంలో సవాళ్లు ఎదురైనా, క్రమశిక్షణతో వాటిని అధిగమిస్తారు. అకౌంటింగ్, ఫైనాన్స్, హెల్త్కేర్ రంగాల్లో ఉన్న వారికి పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులు తమ బిజినెస్ను విస్తరించడానికి, కొత్త వెంచర్లు ప్రారంభించడానికి వారం ద్వితీయార్థం అత్యంత అనుకూలం.
మీన రాశి ఆర్థిక పరిస్థితి: పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి
ఆర్థికంగా చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, మీన రాశి జాతకుల రోజువారీ జీవనానికి డోకా ఉండదు. బ్యాంకు లోన్లు లేదా పాత బాకీలు తీర్చడంపై దృష్టి సారిస్తారు. కొందరు వృద్ధులు ఇంట్లో పెళ్లి వేడుకల కోసం ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు. ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల కొనుగోలుకు అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులు పాత బకాయిలు వసూలు చేయడంలో విజయం సాధిస్తారు. విదేశీ ప్రమోటర్ల నుండి పెట్టుబడులు అందే సూచనలు ఉన్నాయి. సమాజ సేవ లేదా స్వచ్ఛంద సంస్థలకు విరాళాలు ఇవ్వడానికి వారం చివరి రోజులు అనుకూలంగా ఉంటాయి.
మీన రాశి ఆరోగ్యం: క్రమశిక్షణే మంత్రం
ఈ వారం మీ ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. గొంతు నొప్పి, దగ్గు, తలనొప్పి వంటి చిన్నపాటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు తప్ప పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యలేవీ ఉండవు. ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ముఖ్యంగా పంచదార, నూనె పదార్థాలను తగ్గించి పండ్లు, కూరగాయలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. సాయంత్రం వేళల్లో వాహనం నడిపేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆఫీసు ఒత్తిడిని ఇంటికి చేరనివ్వకుండా పర్సనల్ లైఫ్ను ఎంజాయ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి.