బుధుడు బలహీనపడితే కలిగే నష్టాలు ఇవి.. బుధవారం నాడు ఈ పరిహారాలను పాటిస్తే అన్ని విధాలుగా అనుకూలం, రెట్టింపు అనందం!

    బుధ గ్రహం జ్యోతిషశాస్త్రంలో జ్ఞానం మరియు అవగాహనకు చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. ఇది నేరుగా మన ఆలోచనా సామర్థ్యానికి సంబంధించినది. అదే సమయంలో మనం మాట్లాడే విధానం, వ్యాపారం చేసే తీరు కూడా దీనితో ముడిపడి ఉంటాయి. జాతకంలో ఈ గ్రహం బలహీనంగా ఉంటే, దాని ప్రతికూల ప్రభావాలు కనిపిస్తాయి. 

    Published on: Feb 04, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జాతకంలో బుధ గ్రహాన్ని ధృడంగా మార్చే మార్గాలు: మన జీవితంపై గ్రహాల ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. జాతకంలో గ్రహాల స్థానాలు మన భవిష్యత్తును మారుస్తాయి. ఈ గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి. కొన్ని గ్రహాలు జాతకంలో బలంగా కనిపిస్తాయి, మరికొన్ని బలహీనమైన స్థితిలో ఉంటాయి. ఇది జరిగినప్పుడల్లా దాని ప్రభావం మన దైనందిన జీవితంలో కూడా కనిపిస్తుంది.

    బుధ గ్రహం గురించి మాట్లాడితే, ఈ గ్రహాన్ని జ్యోతిషశాస్త్రంలో జ్ఞానం మరియు అవగాహనకు చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. ఇది నేరుగా మన ఆలోచనా సామర్థ్యానికి సంబంధించినది. అదే సమయంలో మనం మాట్లాడే విధానం, వ్యాపారం చేసే తీరు కూడా దీనితో ముడిపడి ఉంటాయి. జాతకంలో ఈ గ్రహం బలహీనంగా ఉంటే, దాని ప్రతికూల ప్రభావాలు కనిపిస్తాయి. దాని గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం. అలాగే జాతకంలో బుధ గ్రహాన్ని ఎలా బలోపేతం చేయాలో కూడా తెలుసుకుందాం.

    బుధ గ్రహం బలహీనంగా ఉంటే ఈ సంకేతాలు కనపడతాయి:

    ఎవరి జాతకంలో బుధ గ్రహం బలహీనంగా ఉంటే, కొన్ని సంకేతాల ద్వారా దానిని గుర్తించవచ్చు. బుధుడు బలహీనంగా ఉన్నవారిలో మొదటగా, వారు ఎవరితోనైనా మాట్లాడటానికి చాలా సంకోచిస్తారు. అలాంటి వ్యక్తులు వ్యాపారంలో అనేక అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటారు. ఏదైనా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడల్లా వీరు చాలా కష్టంగా భావిస్తారు. వీరు స్వయంగా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేరు.

    అదే సమయంలో, అలాంటి వ్యక్తులు ప్రతి చిన్న విషయంపై ఉద్రిక్తతకు లోనవుతారు. అదే బుధ గ్రహం బలంగా ఉన్నప్పుడు అటువంటి వ్యక్తి పదునైన మనస్తత్వం కలిగి ఉంటాడు. అదే సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటాడు. అలాంటి వ్యక్తుల వ్యాపారం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది. బుధుడు బలహీనంగా ఉంటే, ఏ చర్యల ద్వారా దానిని బలంగా మార్చవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    బుధ గ్రహం బలహీనంగా ఉంటే ఈ పరిహారాలను పాటించండి

    మీ జాతకంలో బుధ గ్రహం బలహీనంగా ఉంటే, బుధవారం నాడు గణేశుడిని పూజించండి.

    అలాగే “ఓం గణపతయే నమః” అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించండి.

    మీకు కావాలంటే, ఈ మంత్రంతో పాటు “ఓం బుధాయ నమః” అనే మంత్రాన్ని కూడా పఠించవచ్చు.

    మీరు ఏ మంత్రాన్ని పఠించినా, ఆ సమయంలో మనస్సును ప్రశాంతంగా మరియు ఏకాగ్రతతో ఉంచాలి. అప్పుడే ఇది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ప్రతి బుధవారం ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేయండి. వీలైతే బుధవారం ఉపవాసం ఉండండి.

    పురాణాల ప్రకారం, ఈ రోజున ఆకుపచ్చ దుస్తులు ధరించడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ రోజున పచ్చని వస్తువులను దానం చేస్తే బుధ గ్రహం బలాన్ని పొందుతుంది.

    ఈ రోజున ఆవుకు ఆహారం ఇవ్వడం ద్వారా కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది.

    పచ్చ రత్నం అనుకూలం

    జ్యోతిష్కుడి సలహా మేరకు మీరు పచ్చ రత్నం ధరించవచ్చు. మీరు పచ్చ ధరించాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, ముందుగా మీ జాతకాన్ని జ్యోతిష్కుడికి చూపించాలి. ఎల్లప్పుడూ వెండి లేదా బంగారు ఉంగరంలోనే పచ్చ రత్నాన్ని అమర్చాలి. ధరించే ముందు గంగా జలం మరియు పాలతో శుద్ధి చేయాలి. దీని తరువాత “ఓం బుం బుధాయ నమః” అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించి ధరించాలి. ఇవి బుధుడితో సంబంధం ఉన్న రత్నం కావున బుధవారంనే ధరించాలని గుర్తుంచుకోండి.

    ఎమరాల్డ్ (పచ్చ రత్నం) ఎల్లప్పుడూ చిటికెన వేలికి ధరించాలి. ప్రతి బుధవారం ఆలయానికి వెళ్లగలిగితే ఇంకా మంచిది. ఇది సాధ్యం కాకపోతే, ఇంట్లోనే ఒక సాధారణ నివారణ చేయవచ్చు. బుధవారం నాడు వినాయకుడికి గరికను సమర్పించాలి. ఇది మీ జీవితంలోని అన్ని అడ్డంకులను తొలగించడం ప్రారంభిస్తుంది. సమర్పించేటప్పుడు, మీ మార్గంలో ఉన్న ప్రతి అడ్డంకిని తొలగించాలని భగవంతుడిని ప్రార్థించాలి. ఇలా బుధవారం పాటిస్తే సమస్యలు తొలగిపోతాయి.

