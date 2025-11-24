Edit Profile
    ఏ రాశి వారికి ఏ రత్నం కలిసి వస్తుంది? ఇలా చేస్తే అదృష్టం పెరుగుతుంది, సమస్యలు తీరుతాయి!

    గ్రహాల శక్తి జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. అదృష్టం, కెరీర్, ఆరోగ్యం, మానసిక సమతుల్యతపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. కానీ ప్రతి రత్నం ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రయోజనకరంగా ఉండదు, కాబట్టి ఏ రాశి చక్రానికి ఏ రత్నం శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుందో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. 

    Published on: Nov 24, 2025 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రత్నాలకు వాటి స్వంత ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉందని భావిస్తారు. గ్రహాల శక్తి నేరుగా జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. సరైన రత్నాన్ని ధరించడం ఒక వ్యక్తి యొక్క స్వభావం, అదృష్టం, కెరీర్, ఆరోగ్యం, మానసిక సమతుల్యతపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. కానీ ప్రతి రత్నం ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రయోజనకరంగా ఉండదు, కాబట్టి ఏ రాశిచక్రానికి ఏ రత్నం శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుందో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

    ఏ రాశులకు ఏ రత్నం కలిసి వస్తుంది?
    ఏ రాశులకు ఏ రత్నం కలిసి వస్తుంది?

    రత్నం శాస్త్రం ప్రకారం, సరైన రత్నాన్ని ధరించడం అదృష్టాన్ని పెంచుతుంది, అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది. జీవిత దిశను స్థిరీకరిస్తుంది. ఏ రాశులకు ఏ రత్నం శుభప్రదమో తెలుసుకుందాం.

    మేష రాశి: మేష రాశి వారికి అధిపతి కుజుడు. కాబట్టి ఈ రాశి వారు పగడాన్ని ధరించడం అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది ధైర్యం, విశ్వాసం, శక్తిని పెంచుతుంది. పనిలో వేగం, విజయాన్ని పొందడానికి వీలవుతుంది.

    వృషభ రాశి: వృషభ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. ఈ రాశి వారు డైమండ్ ని ధరించడం మంచిది. మనోజ్ఞత, కళ, ప్రేమ మరియు ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని పెంచుతుంది. ఇది వివాహాలు, సంబంధాలలో కూడా ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది.

    మిథున రాశి: ఈ రాశి వారు పచ్చని ధరిస్తే మంచిది. కమ్యూనికేషన్ కి కారకుడైన బుధుడు మిథున రాశికి అధిపతి. ఎమరాల్డ్ మానసిక స్పష్టత, విద్య, వ్యాపారం మరియు కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలను పెంచుతుంది.

    కర్కాటక రాశి: ఈ రాశికి చంద్రుడు అధిపతి. ముత్యాలు మనస్సును శాంతపరుస్తాయి, భావోద్వేగాలను సమతుల్యం చేస్తాయి. కుటుంబ జీవితాన్ని బలోపేతం చేస్తాయి.

    సింహ రాశి: సింహ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు. ఈ రాశి వారు రూబీని ధరిస్తే మంచిది. నాయకత్వ సామర్థ్యం, గుర్తింపును పెంపొందిస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. కెరీర్ లో స్థిరత్వం వస్తుంది.

    కన్య రాశి: పచ్చ పఠనం, విశ్లేషణ, వ్యాపారం, నిర్ణయం తీసుకోవడాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. ఉద్యోగాలు ఉన్నవారికి కూడా ఇది చాలా శుభప్రదమైనది.

    తులా రాశి: తులా రాశికి శుక్రుడు అధిపతి. వజ్రం సామరస్యం, ప్రేమ, ఆకర్షణ, ఆర్థిక వృద్ధికి సహాయపడుతుంది. ఇది ముఖ్యంగా కళలు, మీడియా రంగానికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశికి అధిపతి కుజుడు. ఈ రాశి వారు పగడాన్ని ధరిస్తే మంచిది. పగడం జీవితంలో భద్రత, ధైర్యం, స్థిరత్వాన్ని పెంచుతుంది. ఈ రత్నం భయం, ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.

    ధనుస్సు రాశి: ఈ రాశికి అధిపతి బృహస్పతి. పుష్యరాగం అదృష్టం, విద్య, జ్ఞానం, వివాహం వంటి యోగాలను బలోపేతం చేస్తుంది. ఇది ఆర్థిక పురోగతికి కూడా సహాయపడుతుంది.

    మకర రాశి: మకర రాశి వారు నీలమణిని ధరిస్తే మంచిది. వేగవంతమైన, శక్తివంతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది. కెరీర్ లో వేగవంతమైన పురోగతిని అందిస్తుంది, అయితే దానిని ధరించడానికి ముందు చెక్ చేయడం ముఖ్యం.

    కుంభ రాశి: ఈ రాశి వారు నీలమణిని ధరిస్తే మంచి. ఈ రాశికి అధిపతి శని. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, డబ్బు, సమయ నిర్వహణను వేగవంతం చేస్తుంది. ఈ రత్నం మానసిక స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది.

    మీన రాశి: మీనరాశి వారు పుష్యరాగం ధరిస్తే మంచిది. సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఆధ్యాత్మికత పెరుగుతుంది. ఈ రత్నం స్థిరమైన కెరీర్ పురోగతిని అందిస్తుంది.

