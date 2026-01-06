Edit Profile
    చాణక్య నీతి: ఈ 5 రకాల వ్యక్తుల నుంచి ఆశించడం జీవితంలో అతి పెద్ద తప్పు.. తప్పకుండా నష్టం జరుగుతుంది!

    చాణక్య నీతి సరైన వ్యక్తుల నుండి మాత్రమే అంచనాలు పెట్టుకోవాలని బోధిస్తుంది. తప్పు వ్యక్తుల నుండి ఆశించడం మనస్సును విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది, సమయాన్ని వృథా చేస్తుంది, జీవితంలో సమస్యలను పెంచుతుందని తెలిపారు. చాణక్యుడు ఐదు రకాల వ్యక్తుల గురించి ప్రస్తావించాడు. లేకపోతే సమస్యలు వస్తాయని చాణక్య నీతి చెప్తోంది. 

    Published on: Jan 06, 2026 10:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఆచార్య చాణక్య మన జీవితానికి ఉపయోగపడే అనేక విషయాలను తెలిపారు. చాణక్య నీతిని అనుసరిస్తే జీవితంలో ఏ సమస్యలు లేకుండా సంతోషంగా ఉండడానికి వీలవుతుంది. తన విధానాలలో నిజమైన జీవిత పాఠాలను బోధిస్తాడు. కొంత మంది ఇలాంటి అంచనాలు కలిగి ఉండటం వ్యర్థమని తెలిపారు, ఎందుకంటే అవి దుఃఖం మరియు నష్టానికి దారితీస్తాయి. చాణక్య నీతి సరైన వ్యక్తుల నుండి మాత్రమే అంచనాలు పెట్టుకోవాలని బోధిస్తుంది. తప్పు వ్యక్తుల నుండి ఆశించడం మనస్సును విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది, సమయాన్ని వృథా చేస్తుంది, జీవితంలో సమస్యలను పెంచుతుంది అని వారు తెలిపారు.

    చాణక్యుడు ఐదు రకాల వ్యక్తుల గురించి ప్రస్తావించాడు. వారి నుండి ఏదైనా ఆశించడం జీవితంలో అతిపెద్ద తప్పు అని పేర్కొన్నాడు. అలాంటి వ్యక్తుల నుండి దూరంగా ఉంటేనే జీవితం సంతోషంగా, విజయవంతంగా మారుతుందని ఆయన సూచించారు. ఇప్పుడు వాటి గురించి తెలుసుకుందాం.

    ఈ ఐదుగురిని నుంచి ఆశించడం వలన నష్టాలే కలుగుతాయి

    1.సహాయం, మద్దతు ఆశించే వారు

    చాణక్యుడి విధానం ప్రకారం ఎల్లప్పుడూ సహాయం లేదా మద్దతును ఆశించే వ్యక్తుల నుండి ఆశించడం వ్యర్థం. అలాంటి వ్యక్తులు తమకు తాముగా ఏమీ చేయరు, కానీ ఎల్లప్పుడూ ఇతరుల నుండి ఆశిస్తూ ఉంటారు. ఆ ఆశ నెరవేరకపోతే బాధ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటి వ్యక్తులకు దూరంగా ఉండాలని, లేకపోతే మానసిక ఒత్తిడి మరియు నిరాశ పెరుగుతాయని చాణక్య నీతి చెప్తోంది.

    2.స్వార్థపూరితమైన వ్యక్తులు

    స్వార్థపూరితమైన వ్యక్తులను ఆశించడం అర్థరహితం. స్వార్థపూరిత వ్యక్తులు తమ స్వంత ప్రయోజనం కోసం మాత్రమే సంబంధాలను కలిగి ఉంటారు. స్వార్థం కంటే గొప్ప శత్రువు మరొకరు లేరని ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పారు. వారి నుండి నిజమైన సహాయం లేదా సాంగత్యాన్ని ఆశించడం పొరపాటు. అవసరం వచ్చినప్పుడు వీరు వెనక్కి తిరుగుతారు. చాణక్యుని విధానంలో స్వార్థం అతిపెద్ద లోపంగా అభివర్ణించబడింది. మీరు వారి నుండి దూరంగా ఉంటే జీవితంలో మోసపోకుండా ఉండచ్చు. శాంతి పెరుగుతుంది.

    3.అధికారం, పదవిలో ఉన్న వ్యక్తులు

    అధికారం, పదవిలో ఉన్న వ్యక్తుల నుంచి ఆశించవద్దని చాణక్య నీతి తెలుపుతోంది. అలాంటి వ్యక్తులు పాత సంబంధాలను మరచిపోతారు. వారి నుండి న్యాయం, సహాయం లేదా మద్దతును ఆశించడం నిరాశకు దారితీస్తుంది. ఆ పదవి మనిషిని స్వార్థపరుడిగా మారుస్తుందని ఆచార్య చాణక్యుడు తెలిపారు. అలాంటి వ్యక్తుల నుంచి ఆశించడం గౌరవం, సమయాన్ని కోల్పోవడానికి దారితీస్తుంది. మీరు వారితో కేవలం పరిమిత సంబంధాలను మాత్రమే కలిగి ఉంటే, జీవితంలో ఇబ్బందులు తక్కువగా ఉంటాయి.

    4.సహానుభూతి చూపేవారు

    అన్నివేళలా సహానుభూతి చూపేవారి పట్ల కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొంతమంది వ్యక్తులు ఎల్లప్పుడూ సహానుభూతి చూపుతారు, కానీ అవసరమైనప్పుడు వెంట నిలబడరు. అలాంటి వ్యక్తులు మాటలతో మాత్రమే సానుభూతి చూపుతారని ఆచార్య చాణక్యుడు అంటాడు. వారి నుండి నిజమైన సహాయం రాదు. మాటలు తీపిగా అనిపించినా అవి ఉపయోగపడవు. అలాంటి వ్యక్తులను ఆశించడం దుఃఖానికి దారితీస్తుంది. నమ్మకాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది.

    5.నమ్మకద్రోహులు, మోసగాళ్ళు

    నమ్మకద్రోహులు, మోసగాళ్ల నుంచి ఎప్పుడూ ఆశించకూడదు. నమ్మకద్రోహులకు దూరంగా ఉండాలని ఆచార్య చాణక్యుడు హెచ్చరించాడు. వెనుక నుంచి మోసం చేసే వ్యక్తులను ఎప్పటికీ నమ్మవద్దు. అలాంటి వ్యక్తులు సంబంధాలను తమ ప్రయోజనాలకు ఉపయోగించుకుని, అవసరం తీరిన తరువాత వదిలేస్తారు. వారి నుంచి ఆశించడం వల్ల డబ్బు, గౌరవం లేదా సంబంధాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. చాణక్యుని విధానంలో ద్రోహం గొప్ప పాపంగా వర్ణించబడింది.

    అలాంటి వ్యక్తుల నుంచి దూరంగా ఉంటే జీవితంలో భద్రత మరియు శాంతి లభిస్తాయి. తప్పుడు వ్యక్తుల నుండి ఆశించడం జీవితంలో అతిపెద్ద తప్పు అని చాణక్య నీతి మనకు బోధిస్తుంది. మీరు ఈ ఐదు రకాల వ్యక్తుల నుండి అంచనాలను వదులుకుంటే బాధలు తక్కువగా ఉంటాయి. జీవితం సంతోషంగా మారుతుంది. సరైన వ్యక్తులతో సంబంధం కలిగి ఉంటే మీరు విజయం మరియు శాంతిని పొందగలుగుతారు.

