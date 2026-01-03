నేడు ఈ 7 రాశుల జీవితంలో పెద్ద మార్పులను తెస్తుంది, అదృష్టం వెతుక్కుంటూ వస్తుంది!
రాశి ఫలాలు 03 జనవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 03 జనవరి 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
జనవరి 3, 2026 రాశి ఫలాలు: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది. ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, జనవరి 3 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది.
కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. జనవరి 3, 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు ఇబ్బందిని పెంచాయో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి
ఈరోజు మీకు కాస్తంత పరుగులు ఉండచ్చు. పని ఉంటుంది, ప్రజలు కూడా తమ స్వంత విషయాలను చెబుతారు. మనస్సు కూడా త్వరగా స్పందిస్తుంది. మీరు ప్రతిదానికీ వెంటనే స్పందించద్దు. కోపం నుండి వచ్చే మాట రోజంతా వాతావరణాన్ని చెడగొట్టగలదు. పనిలో చొరవ తీసుకోవాలనే కోరిక ఉంటుంది. కానీ మొదట మొత్తం విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. సాయంత్రం మనస్సు కాస్త తేలికగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి
ఈ రోజు మీకు బయట పరిస్థితి కొంచెం క్లిష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, మీరు లోపల చాలా సమతుల్యంగా ఉంటారు. ఈరోజు మీ గొప్ప బలం సహనం. డబ్బు గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు. మీరు బాధ్యతను కోల్పోవచ్చు. కుటుంబం లేదా సన్నిహితుడి సాంగత్యం మనశ్శాంతిని ఇస్తుంది. ఈ రోజు అనవసరంగా అన్నింట్లో ముందుకు వెళ్లి సమస్యలను ఎదుర్కోవద్దు.
మిథున రాశి
నేడు మిథున రాశి వారు చాలా చురుగ్గా వుంటారు. మీరు ఒకేసారి అనేక విషయాల గురించి ఆలోచిస్తారు, చాలా పనులు చేయాలని భావిస్తారు. అసంపూర్తిగా వదిలేయకుండా జాగ్రత్త వహించండి. మీరు సంభాషణలో ప్రభావవంతంగా ఉంటారు, అయితే తెలివిగా పదాలను ఎంచుకోండి. ఎవరికైనా స్వల్పంగా అపార్థం అవ్వచ్చు.
కర్కాటక రాశి
నేడు గుండె కాస్త భారంగా ఉండవచ్చు. పాత విషయం, పాత సంబంధం వలన ఇబ్బందులు రావచ్చు. కుటుంబం లేదా ప్రియమైన వారు ఈ రోజు చాలా ఉపశమనం పొందుతారు. మీ మనస్సులోనే దిగులు పడకండి. దగ్గర వారితో షేర్ చేసుకోండి.
సింహ రాశి
ఈరోజు మీ ఆత్మవిశ్వాసం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ప్రజలు మీ వైపు చూస్తారు, మీ మాట వింటారు. ఈ విశ్వాసం అహంకారంగా మారదని గుర్తుంచుకోండి. మీరు పనిలో ప్రశంసలు లేదా మర్యాదను పొందవచ్చు. కొంత బాధ్యత మీ భుజాలపై పడవచ్చు, మీరు కూడా బాగా నెరవేరుస్తారు. సంబంధాల్లో బహిరంగంగా మాట్లాడటం వల్ల దూరం తగ్గుతుంది. హృదయం నుండి మాట్లాడండి, కానీ ఎదుటి వ్యక్తి చెప్పేది వినడం మర్చిపోవద్దు.
కన్య రాశి
ఈ రోజు కన్య రాశి వారికి బాధ్యతలు భారీగా అనిపించవచ్చు, కానీ నిజం ఏమిటంటే మీరు వాటిని నెరవేర్చగల పూర్తి సామర్థ్యం కలిగి ఉంటారు. పని వద్ద ఓపికగా ఉండండి. కృషి యొక్క ఫలాలు వెంటనే కనిపించకపోవచ్చు, కానీ మార్గం ఇంకా సరైనదే. కుటుంబం లేదా సీనియర్ వ్యక్తి నుండి సలహా ఉపయోగపడుతుంది. మిమ్మల్ని మీరు తక్కువ అంచనా వేయవద్దు.
తులా రాశి
ఈ రోజు మీరు ప్రతిదీ సరిగ్గా జరగాలని భావిస్తారు. అయితే పరిపూర్ణత కోసం కోరిక మిమ్మల్ని అలసిపోయేలా చేస్తుంది. ప్రతిదీ సరిదిద్దాల్సిన అవసరం లేదు. పనిలో వివరాలపై శ్రద్ధ పెట్టడం వల్ల ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మరియు దినచర్యపై కొంత శ్రద్ధ వహించడం చాలా ముఖ్యం. అర్థరాత్రి మేల్కొనడం, తినకపోవడం మానుకోండి.
వృశ్చిక రాశి
ఈ రోజు వృశ్చిక రాశి వారి ఆలోచనలు కాస్తంత భిన్నంగా ఉంటాయి. ఇతరులు ప్రస్తుతం చూడని విషయాలను మీరు చూడగలుగుతారు. మీరు స్నేహితులు లేదా బృందం నుండి మద్దతు పొందుతారు. మొండిగా ఉండటాన్ని మానుకోండి. మీ మాటను నిలబెట్టుకోండి, కానీ ఇతరులు చెప్పేది కూడా వినండి. ఈ రోజు కొత్త ఆలోచనలు భవిష్యత్తులో పెద్ద మార్పుని తీసుకు వస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి
ఈ రోజు మనస్సు సంతులనాన్ని కనుగొంటుంది. ఒక వైపు ఎంచుకోవడం కష్టంగా అనిపించవచ్చు, కానీ నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేయడం సరైనది కాదు. ఈ రోజు సంబంధాలలో మృదుత్వం, అవగాహన ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. ఎవరైనా మీ అభిప్రాయాన్ని కోరుకుంటారు, కాబట్టి మీరు మాట్లాడే ముందు ఆలోచించండి. కళ, సంగీతం లేదా మీకు నచ్చిన దేనిలోనైనా సమయం గడపడం మనస్సును తేలికగా, సంతోషంగా ఉంచుతుంది.
మకర రాశి
ఈ రోజు మకర రాశి వారి లోపల చాలా జరుగుతుంది, కానీ మీరు ప్రతిదీ చెప్పడానికి ఇష్టపడరు. అది కూడా సరైనదే. మీరు పనిపై చాలా శ్రద్ధ చూపితే, మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మవద్దు. సాయంత్రం కొద్దిగా ఒంటరిగా గడిపడం మీకు మంచి అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.
కుంభ రాశి
ఈ రోజు మనస్సు తెరిచి ఉంటుంది. ఎక్కడైనా నేర్చుకోవాలని, తెలుసుకోవాలని, బయటకు వెళ్లాలనే కోరిక ఉంటుంది. సానుకూల ఆలోచనలు మీకు మద్దతు ఇస్తాయి. అయితే ఎక్కువ వాగ్దానాలు చేయడం మానుకోండి.పాత స్నేహితుడితో మాట్లాడటం వల్ల మనసు సంతోషంగా ఉంటుంది.
మీన రాశి
ఈరోజు భావాలు లోతుగా ఉంటాయి. ఒకరి మాటలు త్వరగా హృదయాన్ని తాకుతాయి. మీకు సహాయం చేయాలని అనిపిస్తుంది, కానీ గుర్తుంచుకోండి మీరు ప్రతి ఒక్కరి భారాన్ని మోయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ రోజు మీ కోసం కూడా సమయం కేటాయించడం చాలా ముఖ్యం. సంగీతం, ధ్యానం లేదా శాంతిలో కూర్చోవడం మిమ్మల్ని మానసికంగా బలోపేతం చేస్తుంది. మీ హృదయం చెప్పేది వినండి, కానీ మిమ్మల్ని మీరు మరచిపోవద్దు.