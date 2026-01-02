Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Venus Transit 2026: ఈరోజు శుక్ర నక్షత్ర సంచారంలో మార్పు, నాలుగు రాశులకు గోల్డెన్ డేస్.. డబ్బు, విజయాలు ఇలా ఎన్నో

    శుక్రుడు కాలానుగుణంగా తన రాశులను మారుస్తూ ఉంటాడు. శుక్రుడు ఈరోజు సంచారంలో మార్పు చేయబోతున్నాడు. జనవరి 2, అనగా ఈరోజు, శుక్రుడు మధ్యాహ్నం 1:39కి పూర్వాషాడ నక్షత్రం రెండవ పాదంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. ఇలా శుక్రుడు తన నక్షత్రంలో మార్పు చేయడంతో కొన్ని రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది. 

    Published on: Jan 02, 2026 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మార్చడం సహజం. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే, అది అన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక రకాలుగా మార్పులను తీసుకొస్తుంది. సంపద, డబ్బు, విలాసాలు మొదలైన వాటికి కారకుడు శుక్రుడు. శుక్రుడు కాలానుగుణంగా తన రాశులను మారుస్తూ ఉంటాడు. శుక్రుడు ఈరోజు సంచారంలో మార్పు చేయబోతున్నాడు.

    శుక్ర నక్షత్ర సంచారంలో మార్పు.. ఈ రాశుల వారికి అనేక విధాలుగా లాభాలు
    శుక్ర నక్షత్ర సంచారంలో మార్పు.. ఈ రాశుల వారికి అనేక విధాలుగా లాభాలు

    శుక్ర నక్షత్ర సంచారం

    జనవరి 2, అనగా ఈరోజు, శుక్రుడు మధ్యాహ్నం 1:39కి పూర్వాషాడ నక్షత్రం రెండవ పాదంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. ఇలా శుక్రుడు తన నక్షత్రంలో మార్పు చేయడంతో కొన్ని రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది. ఈ రాశుల వారు అనేక లాభాలను పొందబోతున్నారు. ఆదాయం పెరగడంతో పాటు ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం కూడా ఉంటుంది.

    మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సపోర్ట్ ఉంటుంది. కొత్త అవకాశాలు కూడా ఈరోజు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. మరి అదృష్ట రాశులు ఎవరు? శుక్రుని అనుగ్రహంతో ఎవరికీ అసలు లాభాలు కలగబోతున్నాయి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    శుక్ర నక్షత్ర సంచారంలో మార్పు.. ఈ రాశుల వారికి అనేక విధాలుగా లాభాలు

    1.వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు శుక్రుడు నక్షత్ర సంచారం బాగా మంచి ఫలితాలను తీసుకు రాబోతోంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో కూడా మార్పులు వస్తాయి. సమస్యలు తొలగిపోతాయి. కొత్త అవకాశాలు కూడా ఈరోజు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి.

    2.కన్యా రాశి

    కన్యా రాశి వారికి శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు అద్భుతమైన లాభాలను తీసుకు రాబోతోంది. శుక్రుడు పూర్వాషాడ నక్షత్రం రెండో పాదంలోకి అడుగుపెట్టడంతో ఈ రాశి వారు సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు. కుటుంబ గౌరవం పెరుగుతుంది. కొత్త ప్రాపర్టీలను కొనుగోలు చేస్తారు. మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుంది. విజయవంతంగా డబ్బు సంపాదిస్తారు. జీవిత భాగస్వామి సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది.

    3.తులా రాశి

    తులా రాశి వారికి ఈ సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. సంతోషంగా కాలం గడుపుతారు. రాయడం మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల సపోర్ట్ ఉంటుంది. పెద్ద సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి.

    4.మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి శుక్ర నక్షత్ర సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. శుక్రుడి అనుగ్రహంతో అదృష్టం పెరుగుతుంది. బాధలు తొలగిపోతాయి. ప్రేమ జీవితం ఆనందంగా సాగుతుంది. వైవాహిక జీవితంలో కూడా చక్కటి మార్పులను చూస్తారు. అనుకున్న వాటిని విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/Venus Transit 2026: ఈరోజు శుక్ర నక్షత్ర సంచారంలో మార్పు, నాలుగు రాశులకు గోల్డెన్ డేస్.. డబ్బు, విజయాలు ఇలా ఎన్నో
    News/Rasi Phalalu/Venus Transit 2026: ఈరోజు శుక్ర నక్షత్ర సంచారంలో మార్పు, నాలుగు రాశులకు గోల్డెన్ డేస్.. డబ్బు, విజయాలు ఇలా ఎన్నో
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes