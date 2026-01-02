Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రాశి ఫలాలు 02 జనవరి 2026: ఈరోజు ఈ 5 రాశులకు మార్పులతో నిండిన రోజు, ఓ రాశి వారు సరైన భాగస్వామిని కనుకొనే అవకాశం!

    రాశి ఫలాలు 02 జనవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 02 జనవరి 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి. 

    Published on: Jan 02, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక ద్వారా జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, జనవరి 2 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. జనవరి 2, 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందో, ఏ రాశిచక్రాలకు ఇబ్బందుల్లో ఉంటాయో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 02 జనవరి 2026
    రాశి ఫలాలు 02 జనవరి 2026

    మేష రాశి

    సంబంధాలపై దృష్టి పెట్టండి. మీ వ్యక్తిగత, పని జీవితాన్ని సమతుల్యం చేసుకోండి. మీ కెరీర్‌లో పురోభివృద్ధి సాధించడానికి కార్యాలయంలో ఉన్న అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోండి. మీ భాగస్వామితో సమయం గడుపుతున్నప్పుడు మీ ప్రేమికుడిని సంతోషంగా ఉంచండి.

    వృషభ రాశి

    నేడు వృషభ రాశి వారు వివిధ సంస్కృతులకు చెందిన వ్యక్తులను బోధించడం, వ్రాయడం లేదా కనెక్ట్ అవ్వడం వంటి వ్యాపారాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం మంచిది. విదేశాలలో వ్యాపార అవకాశాలను వెతకడానికి లేదా విద్యలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి కూడా ఇది అనుకూలమైన సమయం.

    మిథున రాశి

    కొత్త విషయాలను కనుగొనండి. ఇది కొత్త ఆలోచనా విధానాన్ని అభివృద్ధి చేస్తుంది. మరింత జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తిగా ఉండే మీ వ్యక్తిగత స్వభావం సహాయపడుతుంది.

    కర్కాటక రాశి

    టీమ్ వర్క్ అవసరమయ్యే స్థానాల గురించి ఆలోచించండి. ప్రత్యామ్నాయాలను వెతకడానికి లేదా శ్రేయస్సుపై దృష్టి పెట్టడానికి ఇది గొప్ప సమయం. మీ సంబంధాలపై దృష్టి పెట్టడం ముఖ్యం.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారికి ఇది మంచి సమయం, ఈరోజు మీ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకుంటారు. మీ కుటుంబం మద్దతుకు కృతజ్ఞతతో ఉండండి. వ్యక్తులతో పనిచేయడం మరియు టీమ్‌ను రూపొందించడంలో మీ అనుభవం మీకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.

    కన్య రాశి

    నేడు కన్య రాశి వారు సామాజిక కార్యక్రమాలు లేదా ఏదైనా కార్యకలాపానికి హాజరైనప్పుడు ఒకరిని కలవవచ్చు. మీ ఆలోచనలు, కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు ఇతరుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. ఇది మీకు గుర్తింపును ఇస్తుంది.

    తులా రాశి

    నేడు మీరు కొంతమందిని ప్రేరేపిస్తారు. ప్రమోషన్లు లేదా బాధ్యతలు ఉండచ్చు. చిన్న వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం.

    వృశ్చిక రాశి

    మీ సహచరులు మీ పనితీరును ఇష్టపడతారు. మీ యజమాని కూడా మీ ఆలోచనను ప్రశంసిస్తారు. సింగిల్స్ కోసం డేటింగ్ ప్రారంభించడానికి, సరైన భాగస్వామిని కనుగొనడానికి ఇది ఉత్తమ సమయం.

    ధనుస్సు రాశి

    నేడు ధనుస్సు రాశి వారు జీవితంలోని అనేక అంశాలను పరిశీలిస్తారు. పనిప్రాంతంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు, గుర్తింపును పొందే పొజిషన్ల గురించి ఆలోచించండి. ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభించడానికి లేదా మేనేజ్‌మెంట్‌కు సమర్పించడానికి మీకు అవకాశాలు ఉంటాయి.

    మకర రాశి

    నేడు మీ భీమా పాలసీలపై దృష్టి పెట్టండి, ముఖ్యంగా కారు, బైక్ లేదా గాడ్జెట్ల గురించి చూసుకోండి. ఒంటరి వ్యక్తులు పార్టీ, పాఠశాల లేదా సామాజిక కార్యక్రమాలలో ప్రత్యేక భాగస్వామిని కనుగొనవచ్చు.

    కుంభ రాశి

    సమర్థవంతంగా పోటీ పడటానికి లేదా మీ కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలను పెంపొందించడానికి కోర్సులో సమయాన్ని వెచ్చించడానికి ఈరోజు మంచి సమయం. మీరు పెట్టుబడి పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, ఖచ్చితంగా ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి.

    మీన రాశి

    సృజనాత్మకతను అన్వేషించే సమయం. మీ సామర్థ్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి మీరు మరింత మొగ్గు చూపుతారు. ఇంటర్వ్యూ సమయంలో లేదా అవసరమైన డాక్యుమెంట్లను సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు మీ నైపుణ్యాలను చూపించడంలో సందేహించవద్దు.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 02 జనవరి 2026: ఈరోజు ఈ 5 రాశులకు మార్పులతో నిండిన రోజు, ఓ రాశి వారు సరైన భాగస్వామిని కనుకొనే అవకాశం!
    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 02 జనవరి 2026: ఈరోజు ఈ 5 రాశులకు మార్పులతో నిండిన రోజు, ఓ రాశి వారు సరైన భాగస్వామిని కనుకొనే అవకాశం!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes