న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు రాణుల్లా జీవిస్తారు.. డబ్బు, ఆనందానికి లోటే ఉండదు!
నెంబరు 2 ఉన్న అమ్మాయిలు చాలా అందంగా, సున్నితంగా, ఆకర్షణీయంగా ఉంటారు. వీరు కుటుంబాన్ని ప్రేమించే స్వభావం కలవారు. వీరికి ప్రశాంతమైన మరియు స్నేహపూర్వక స్వభావం ఉంటుంది. చంద్రుని దయతో వీరు జీవితంలో రాజసుఖాన్ని పొందుతారు. వీరు ఇంటిని స్వర్గంగా మార్చి కుటుంబానికి సంతోషం మరియు శాంతిని తీసుకొస్తారు.
న్యూమరాలజీలో నెంబరు 2 అత్యంత శుభప్రదమైనది. వైభవాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. ఈ సంఖ్య చంద్ర గ్రహాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది అందం, ఆనందం, శాంతి మరియు శ్రేయస్సుకు చిహ్నం.
రాడిక్స్ నెంబర్ 2
2, 11, 20 లేదా 29 తేదీల్లో జన్మించిన వారిది నెంబరు 2 ఉంటుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు పుట్టుకతోనే ఆకర్షణీయంగా, సున్నితంగా, సౌమ్యంగా ఉంటారు. చంద్రుని దయతో వారి జీవితం రాణిలా సంతోషంగా ఉంటుంది. వీరికి ఎన్నడూ సంపదలో లోటు ఉండదు. వైవాహిక జీవితంలో రాజసుఖాన్ని పొందుతారు. ఈ అమ్మాయిలు జీవితంలో వైభవం, గౌరవం, ఆనందాన్ని పొందుతారు. వాటి ఫీచర్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
స్వభావం, వ్యక్తిత్వం
నెంబరు 2 ఉన్న అమ్మాయిలు చాలా అందంగా, సున్నితంగా, ఆకర్షణీయంగా ఉంటారు. వీరు కుటుంబాన్ని ప్రేమించే స్వభావం కలవారు. వీరికి ప్రశాంతమైన మరియు స్నేహపూర్వక స్వభావం ఉంటుంది. చంద్రుని దయతో వీరు జీవితంలో రాజసుఖాన్ని పొందుతారు. వీరు ఇంటిని స్వర్గంగా మార్చి కుటుంబానికి సంతోషం మరియు శాంతిని తీసుకొస్తారు. వారి చిరునవ్వు, ప్రవర్తన చూసి ప్రతి ఒక్కరూ ఆకర్షితులవుతారు. రాణి మాదిరి హుందాతనం కలిగి వుంటారు.
వైవాహిక జీవితం
నెంబరు 2 ఉన్న అమ్మాయిల వైవాహిక జీవితం చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. వీరు ఉన్నత మరియు సంపన్న కుటుంబాల్లో వివాహం చేసుకుంటారు. వీరికి తెలివైన, సహాయకుడు, విజయవంతుడైన భర్త వస్తాడు. చంద్రుని దయతో వీరు గొప్ప సంపద, ఆభరణాలు, సౌకర్యాలను పొందుతారు. ఆమె తన అత్తమామల ఇంట్లో ఎంతో గౌరవించబడుతుంది మరియు రాణిలా జీవిస్తుంది. పిల్లలు సంతోషంగా, సద్గుణవంతులుగా ఉంటారు. చంద్రుడు లక్ష్మీకి స్నేహితుడు కాబట్టి సంపదకు ఎప్పుడూ కొరత ఉండదు. వీరు జీవితంలో గంభీరమైన విలాసాలను ఆస్వాదిస్తారు. కుటుంబాన్ని సంతోషంగా ఉంచుతారు.
కెరీర్, డబ్బు
నెంబరు 2 ఉన్న అమ్మాయిలు కెరీర్లో కూడా సక్సెస్ అవుతారు. వీరు కళ, అందం, ఫ్యాషన్, హోటల్, విద్య లేదా ఆరోగ్యం వంటి రంగాలలో పేరు సంపాదిస్తారు. చంద్రుని దయతో వీరు అనేక సంపద వనరులను పొందుతారు. వ్యాపారం లేదా ఉద్యోగంలో పురోగతి ఉంటుంది. సంపదను కూడబెట్టుకునే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటారు. వీరు ఎన్నడూ ఆర్థికంగా బాధ పడరు. పెట్టుబడులు లాభాలకు, సంపద పెరుగుదలకు దారితీస్తాయి. కీర్తి, సౌకర్యాలు జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి. వీరు ప్రతి కోరిక నెరవేరిన రాణిలాంటి జీవితాన్ని గడుపుతారు.
ఆరోగ్యం, పరిహారాలు
ఆరోగ్య పరంగా వీరు మానసిక ప్రశాంతతను పొందుతారు. అయితే చంద్రుడు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు మనస్సు కలవరపడవచ్చు. సోమవారం చంద్రుడిని ఆరాధించండి. పాలు లేదా బియ్యం దానం చేయండి. వెండి ఉంగరం లేదా ముత్యాలు ధరించండి. తెల్లని దుస్తులు ధరించి “ఓం సోమ్ సోమాయ నమః” అని జపించండి. ఇది చంద్రుడిని బలపరుస్తుంది. జీవితంలో ఆనందాన్ని పెంచుతుంది. నెంబరు 2 ఉన్న అమ్మాయిలు చంద్రుని ఆశీస్సులను పొందుతారు. వారి జీవితం రాణిలా సంతోషంగా, విలాసవంతంగా ఉంటుంది. సంపదకు ఎప్పుడూ కొరత ఉండదు. ప్రతి రంగంలోనూ విజయం సాధిస్తారు.