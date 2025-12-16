Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Numerology: ఈ రోజుల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు కెరీర్‌లో వారి హవా చూపిస్తారు, చంద్రుని అనుగ్రహంతో వీటలో ముందుంటారు!

    2, 11, 20 లేదా 29 తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులకు 2 సంఖ్య ఉంటుంది. నెంబరు 2 స్థానికుల పై చంద్ర దేవుని యొక్క ప్రత్యేక కృప ఉంటుంది, దీని వల్ల వీరు కెరీర్ లో తమదైన గుర్తింపును ఏర్పరుచుకుంటారు. సమాజంలో గౌరవాన్ని పొందుతారు. చంద్ర దేవుని దయతో వీరు కళ, సంగీతం, రచన లేదా డిజైన్ వంటి నైపుణ్యాలతో జన్మిస్తారు.

    Published on: Dec 16, 2025 3:33 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    న్యూమరాలజీలో రాడిక్స్ నంబర్ 2 అత్యంత సున్నితమైన, ఊహాత్మక మరియు సహకార సంఖ్యగా లెక్కించబడుతుంది. ఈ సంఖ్య చంద్ర గ్రహాన్ని సూచిస్తుంది, ఇది మనస్సు, భావోద్వేగాలు, అందం మరియు మాతృత్వానికి చిహ్నం. 2, 11, 20 లేదా 29 తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులకు 2 సంఖ్య ఉంటుంది.

    Numerology: ఈ రోజుల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు కెరీర్‌లో వారి హవా చూపిస్తారు
    Numerology: ఈ రోజుల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు కెరీర్‌లో వారి హవా చూపిస్తారు

    భావాలను అర్ధం చేసుకుంటారు

    అటువంటి వ్యక్తులు మృదువైన హృదయంతో, సృజనాత్మకతతో, ఇతరుల భావనలను అర్థం చేసుకునే స్వభావంతో పుడతారు. నెంబరు 2పై చంద్ర దేవుని ప్రత్యేక కృప ఉంటుంది. దీని వల్ల వీరు కెరీర్‌లో తమదైన గుర్తింపును ఏర్పరుచుకుంటారు మరియు సమాజంలో గౌరవాన్ని పొందుతారు. వాటి లక్షణాలు, విధి యొక్క రహస్యాలను వివరంగా తెలుసుకుందాం.

    స్వభావం, వ్యక్తిత్వం

    రాడిక్స్ 2 ఉన్న వ్యక్తులు చాలా సున్నితంగా వుంటారు. భావోద్వేగానికి గురవుతారు. వీరికి బలమైన ఊహాశక్తి ఉంటుంది. ఇతరులకు సహాయపడటంలో వీరు ముందంజలో ఉంటారు. వీరి స్వభావం ప్రశాంతంగా, మర్యాదగా, సహకార స్వభావం కలిగినదిగా ఉంటుంది. వీరు ఏకాంతంలో సంతోషంగా ఉంటారు, అయితే అందరితో కూడా బాగా కలిసిపోతారు. చంద్ర దేవుని దయతో వీరు కళ, సంగీతం, రచన లేదా డిజైన్ వంటి నైపుణ్యాలతో జన్మిస్తారు. న్యూమరాలజీ ప్రకారంగా నెంబరు 2 స్థానికులు వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకోరు, కానీ ఆలోచనాత్మకంగా వ్యవహరిస్తారు.

    అందరి హృదయాలను గెలుచుకుంటారు

    అయితే, కొన్నిసార్లు అతిగా ఆలోచించడం వల్ల అవకాశాలను కోల్పోతారు. చంద్రుని ప్రభావం వల్ల వారి మనస్సులు చంచలంగా ఉండవచ్చు, కానీ ఈ లక్షణమే వారిని సృజనాత్మకంగా చేస్తుంది. ఈ వ్యక్తులు ఎక్కడికి వెళ్లినా తమ మధురమైన మాటలు మరియు సానుభూతితో అందరి హృదయాలను గెలుచుకుంటారు.

    కెరీర్, విజయం

    చంద్ర గ్రహం సృజనాత్మకత మరియు ఊహకు ప్రతీక. నెంబరు 2 వ్యక్తులు తమ కెరీర్‌లో తమ స్వంత విలక్షణమైన మరియు ప్రత్యేక గుర్తింపును ఏర్పరుచుకుంటారు. వీరు కళ, చలనచిత్రం, రచన, ఫ్యాషన్, హోటల్, పర్యాటకం, మనస్తత్వశాస్త్రం, బోధన, నర్సింగ్ లేదా సామాజిక సేవ వంటి రంగాలలో విజయం సాధిస్తారు. ఎందరో గొప్ప కళాకారులు, రచయితలు, సలహాదారులు మరియు డిజైనర్లు ఈ రాడిక్స్‌కు చెందినవారే.

    ఈ వ్యక్తులు టీమ్ వర్క్‌లో అద్భుతంగా ఉంటారు. ఇతరులతో కలిసి గొప్ప పనులు చేస్తారు. చంద్రుని దయ వల్ల వీరు ప్రజల ప్రేమను, గౌరవాన్ని పొందుతారు. విజయం వారికి ఆలస్యంగా కానీ శాశ్వతంగా వస్తుంది. ఈ వ్యక్తులు నాయకత్వం వహించరు, కానీ సలహాదారులు లేదా సహకారుల పాత్రలో ప్రకాశిస్తారు. వ్యాపారంలో భాగస్వామ్యం కూడా వీరికి శుభప్రదం.

    ప్రేమ, వైవాహిక జీవితం

    నెంబరు 2 ఉన్న వ్యక్తులు ప్రేమలో అంకితభావంతో ఉంటారు. వీరు తమ జీవిత భాగస్వామిని ఎంతో ప్రేమిస్తారు. కుటుంబం కోసం ఏదైనా చేస్తారు. వీరి వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామి కూడా సున్నితంగా మరియు అవగాహన కలిగి ఉంటారు. చంద్రుని దయతో వీరు పిల్లల ఆనందాన్ని పొందుతారు. పిల్లలు చాలా మధురంగా మరియు పుణ్యాత్ములుగా ఉంటారు. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలకు ఈ సంఖ్య శుభప్రదమైనది. నెంబరు 2 ఉన్న బాలికలు మంచి ఇంట్లో వివాహం చేసుకుని వారి అత్తమామల ఇంట్లో మర్యాదను పొందుతారు. వీరు అతిగా భావోద్వేగానికి గురికాకుండా ఉండాలి. లేకపోతే చిన్న విషయాలు పెద్ద సమస్యలుగా మారవచ్చు.

    ఆరోగ్యం, పరిహారాలు

    న్యూమరాలజీ ప్రకారంగా నెంబరు 2 వ్యక్తుల ఆరోగ్యం విషయానికి వస్తే, వారికి మానసిక ఒత్తిడి, ఉదర, ఊపిరితిత్తులు లేదా నీటికి సంబంధించిన సమస్యలు ఉండవచ్చు. చంద్రుడు బలహీనంగా ఉంటే నిరాశ లేదా నిద్రలేమి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. అయితే ఎక్కువగా ఆందోళన చెందకుండా ధ్యానం, యోగా చేయడం మంచిది. చంద్ర గ్రహాన్ని బలోపేతం చేయడానికి పాలు, బియ్యం, వెండి లేదా ముత్యాలను దానం చేయండి.

    తెల్లని దుస్తులు ధరించి దుర్గామాత లేదా లక్ష్మీదేవిని పూజించండి. సోమవారం ఉపవాసం ఉండి “ఓం సోమాయ నమః” మంత్రాన్ని జపించండి. నెంబరు 2 వ్యక్తులు చంద్ర దేవుని ప్రియులు. న్యూమరాలజీ ప్రకారం వీరి పుట్టుక సృజనాత్మకత మరియు భావోద్వేగాలతో నిండి ఉంటుంది. వారి కెరీర్‌లో వారు తమ స్వంత గుర్తింపును పొందుతారు మరియు సమాజంలో గౌరవాన్ని సంపాదిస్తారు.

    News/Rasi Phalalu/Numerology: ఈ రోజుల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు కెరీర్‌లో వారి హవా చూపిస్తారు, చంద్రుని అనుగ్రహంతో వీటలో ముందుంటారు!
    News/Rasi Phalalu/Numerology: ఈ రోజుల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు కెరీర్‌లో వారి హవా చూపిస్తారు, చంద్రుని అనుగ్రహంతో వీటలో ముందుంటారు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes