    Vivaha Panchami: ఈరోజే వివాహ పంచమి.. ఇలా చేస్తే వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు ఉండవు, అవివాహితులకు కళ్యాణ భాగ్యం!

    ఈరోజు శ్రీరాముడిని, సీతాదేవిని ఆరాధిస్తే మంచి జరుగుతుంది. ఉపవాసం, పూజతో పాటు కొన్ని పరిహారాలను పాటిస్తే వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. పెళ్లి కాని వారికి పెళ్లి కుదిరే అవకాశం ఉంది. వివాహ పంచమి నాడు పూజ చేసి, ఉపవాసం ఉండి కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలను పాటించడం మంచిది.

    Published on: Nov 25, 2025 9:14 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ప్రతీ ఏటా మార్గశిర మాసం శుక్లపక్ష పంచమి నాడు వివాహ పంచమిని జరుపుకుంటాము. ఈ సంవత్సరం వివాహ పంచమి నవంబర్ 25, అంటే ఈరోజు వచ్చింది. ఈరోజు శ్రీరాముడిని, సీతాదేవిని ఆరాధిస్తే మంచి జరుగుతుంది. ఉపవాసం, పూజతో పాటు కొన్ని పరిహారాలను పాటిస్తే వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. పెళ్లి కాని వారికి పెళ్లి కుదిరే అవకాశం ఉంది.

    ఈరోజే వివాహ పంచమి.. ఇలా చేస్తే చాలా మంచిది (pinterest)
    చాలా మంది పెళ్లి కుదరక ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలాంటి వారు వివాహ పంచమినాడు పూజ చేసి, ఉపవాసం ఉండి కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలను పాటించడం మంచిది. ఈరోజు వివాహ పంచమి నాడు ఏం చేయాలి? ఏం చేయకూడదో తెలుసుకుందాం.

    ఈరోజే వివాహ పంచమి.. ఇలా చేస్తే చాలా మంచిది

    1. ఉదయాన్నే స్నానం చేసి ఆరాధించండి. అయితే స్నానం చేసేటప్పుడు నీటిలో గంగజలం కలిపి ఆ నీటితో స్నానం చేస్తే మంచిది.
    2. వివాహ పంచమి నాడు సీతా రాములను ఆరాధించి, రామ సీత కథను వినడం మంచిది. వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగి ఆనందంగా ఉండొచ్చు.
    3. తెలుపు లేదా పసుపు రంగు పూలను సమర్పించండి. అలాగే పసుపు, ధాన్యాలు, పండ్లు వంటి వాటిని సమర్పించండి.
    4. ఈరోజు అలంకరణ వస్తువులను ఎవరికైనా ఇవ్వడం మంచిది. గాజులు, తిలకం, దువ్విన చీర లేదా జాకెట్ ముక్క వంటి వాటిని ఇవ్వండి. అలా చేయడం వలన వైవాహిక జీవితంలో ప్రేమ పెరుగుతుంది, ఆనందం ఉంటుంది, ఆర్థిక స్థిరత్వం కూడా ఉంటుంది.
    5. ఈరోజు రామచరితమానస్ చదవడం వలన కూడా చక్కటి ఫలితం ఉంటుంది.

    వివాహ పంచమి నాడు ఈ పొరపాట్లు చేయకండి

    • సానుకూల శక్తి, సానుకూల ఆలోచనలతో మాత్రమే ఉండాలి.
    • ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం, ఆలస్యంగా నిద్రలేవడం చేయకూడదు.
    • అబద్ధాలు చెప్పడం, ఇతరులను అవమానించడం, గొడవలు పడడం, తిట్టడం, పెద్దలను బాధ పెట్టడం చేయకూడదు. మాంసాహారానికి దూరంగా ఉండాలి. సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి.
    • ఈరోజు శక్తికొద్దీ దానాలు చేయడం మంచిది. దానాలు చేయడం వలన విశేష ఫలితాన్ని పొందవచ్చు.
    • వివాహ పంచమినాడు ఉపవాసం ఉండేవారు.. సూర్యోదయం నుంచి ఉపవాసం ఉండాలి. ఏదైనా సాత్విక ఆహారం, పండ్లు తినవచ్చు. సీతారాముల మంత్రాలను పఠించి పూజ చేయాలి.

    ఈ విధంగా వివాహ పంచమి నాడు పాటించడం వలన సకల శుభాలు కలుగుతాయి. పెళ్లి కాని వారికి పెళ్లి కుదిరే అవకాశం ఉంది. పెళ్లయిన వారికి జీవితంలో సంతోషం ఉంటుంది. వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగి ఆనందంగా ఉండొచ్చు.

