    Vivaha Panchami: పెళ్ళి కాని వారికి వివాహ పంచమి ఓ వరం.. తేదీ, పూజా విధానం, పరిహారాలు తెలుసుకోండి!

    మార్గశిర మాసంలో శుక్ల పక్షంలో ఐదవ రోజు శ్రీరాముడు, సీతామాత వివాహం జరిగిన పవిత్ర రోజు. ప్రతి సంవత్సరం ఈ రోజును వివాహ పంచమిగా జరుపుకుంటారు. వివాహానికి పదేపదే అంతరాయం కలిగి ఇబ్బంది పడుతున్న వారు, అంగారక, బృహస్పతి, శుక్రుడు వంటి గ్రహాలు జాతకానికి ఆటంకాలు కలిగిస్తున్నా, ఈ రోజు ఒక వరం కంటే తక్కువ కాదు.

    Published on: Nov 24, 2025 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    మార్గశిర మాసంలో శుక్ల పక్షంలో ఐదవ రోజు శ్రీరాముడు, సీతామాత వివాహం జరిగిన పవిత్ర రోజు. ప్రతి సంవత్సరం ఈ రోజును వివాహ పంచమిగా జరుపుకుంటారు. 2025 సంవత్సరంలో, ఈ శుభ తేదీ మంగళవారం, నవంబర్ 25న వస్తుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రం, పురాణాలలో ఈ రోజును వైవాహిక జీవితంలో మాధుర్యం మరియు వైవాహిక ఆనందం యొక్క అతిపెద్ద పండుగగా పరిగణిస్తారు.

    వివాహ పంచమి
    వివాహ పంచమి

    ముఖ్యంగా వివాహానికి పదేపదే అంతరాయం కలిగి ఇబ్బంది పడుతున్న వారు, అంగారక, బృహస్పతి, శుక్రుడు వంటి గ్రహాలు జాతకానికి ఆటంకాలు కలిగిస్తున్నా, ఈ రోజు ఒక వరం కంటే తక్కువ కాదు. ఈ రోజున తీసుకున్న చిన్న పరిహారాలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. మరి ఆ రోజు ఏం చెయ్యాలి? పూజ, పరిహారాలు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

    వివాహ పంచమి నాడు ఏం చెయ్యాలి?

    1. వివాహ పంచమి రోజున ఉదయాన్నే లేచి స్నానం చేయాలి.
    2. స్నానం చేసే నీటిలో కొద్దిగా పసుపు కలపాలి.
    3. ఆ తరువాత, పసుపు లేదా పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించండి.
    4. ప్రార్థనా స్థలంలో శ్రీరామ-జానకి చిత్రం లేదా విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించండి.
    5. మొదట గణేశుడిని ఆరాధించండి, ఎందుకంటే గణపతిని పూజిస్తే అడ్డంకులను తొలగించవచ్చు.
    6. 11 పసుపు కొమ్ములను, 11 గరిక పోచలను పసుపు వస్త్రంలో చుట్టి ఒక కట్ట తయారు చేసుకోవాలి.
    7. ఈ మూటను గణేశుని పాదాల వద్ద ఉంచి, మీ మనస్సులో చెప్పండి - 'ఓ గణేశా, నా వివాహంలోని అన్ని అడ్డంకులను తొలగించండి. త్వరలో తగిన జీవిత భాగస్వామిని అందించండి' అని.

    సీతా దేవిని ఆరాధించండి

    వివాహ పంచమిని జరుపుకోవడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం సీతాదేవి ఆరాధన. మధ్యాహ్నం రాముడు-సీతను పూజించండి. సీతమ్మకు పదహారు అలంకరణ పదార్థాలను సీతామాతకు సమర్పించండి. అమ్మాయిల వివాహానికి ఉన్న అడ్డంకులను సీతామాత స్వయంగా తొలగిస్తుందని నమ్ముతారు. మంగళ దోషం, బృహస్పతి దృష్టి లేదా శుక్రుడు బలహీనత వల్ల సంబంధాలు అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటున్న బాలికలకు ఇది గొప్ప మార్గం.

    వివాహ పంచమి రోజున 5 లేదా 11 మంది చిన్నపిల్లలను ఇంటికి పిలిచి వారికి ఆహారం ఇవ్వండి. మీ సామర్థ్యానికి తగ్గట్టుగా వారికి గాజులు, గోరింటాకు, స్వీట్లు మరియు దక్షిణ ఇవ్వండి. బాలికల పాదాలను తాకి ఆశీర్వాదం పొందాలి. పురాణాలలో, సీతామాత ఆశీస్సులను నేరుగా పొందడానికి ఇది గొప్ప మార్గం అని చెప్పబడింది. ఇలా సీతాదేవిని ఆరాదిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయి. పెళ్లి కాని వారికి పెళ్లి కుదురుతుంది.

