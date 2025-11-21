Vasantha Panchami: వసంత పంచమి ఎప్పుడు వచ్చింది? తేదీ, శుభ సమయంతో పాటు సరస్వతీ అనుగ్రహాన్ని ఎలా పొందాలో తెలుసుకోండి
మాఘ మాసంలో వసంత పంచమిని జరుపుతారు. ఆ రోజు సరస్వతి దేవి ఆలయాల్లో కూడా ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. అక్షరాభ్యాసం కూడా చాలా మంది చేయించుకుంటూ ఉంటారు. 2026లో వసంత పంచమి ఎప్పుడు వచ్చింది? వసంత పంచమి తేదీ, శుభ సమయంతో పాటుగా ఆ రోజు ఏం చేయాలో ఇప్పుడే తెలుసుకుందాం.
వసంత పంచమి 2026: వసంత పంచమి నాడు సరస్వతి దేవిని ఆరాధిస్తే సరస్వతి దేవి అనుగ్రహం కలుగుతుందని, ఆమె అనుగ్రహంతో విద్యార్థులు చదువులో బాగా రాణిస్తారని నమ్ముతారు. మాఘ మాసంలో వసంత పంచమిని జరుపుతారు. ఆ రోజు సరస్వతి దేవి ఆలయాల్లో కూడా ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. అక్షరాభ్యాసం కూడా చాలా మంది చేయించుకుంటూ ఉంటారు. 2026లో వసంత పంచమి ఎప్పుడు వచ్చింది? వసంత పంచమి తేదీ, శుభ సమయంతో పాటుగా ఆ రోజు ఏం చేయాలో ఇప్పుడే తెలుసుకుందాం.
వసంత పంచమి 2026:
ప్రతి ఏటా మాఘ మాసంలో వచ్చే శుక్ల పక్ష పంచమి నాడు వసంత పంచమిని జరుపుకుంటాము. ఈ సంవత్సరం వసంత పంచమి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే.. పంచమి తిథి జనవరి 23 ఉదయం 2:28కి మొదలై, 24 ఉదయం 1:46తో ముగుస్తుంది. ఉదయ తిధి ప్రకారం చూసుకోవాలి. కనుక వసంత పంచమి జనవరి 23న జరుపుకోవాలి.
వసంత పంచమి పూజా ముహూర్తం:
2026లో వచ్చే వసంత పంచమి నాడు పూజించడానికి కొంచెం సమయం మాత్రమే ఉంటుంది. అయితే వసంత పంచమి నాడు ఉదయం 7:15 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:50 వరకు పూజ చేసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంది. ఐదు గంటల వ్యవధి ఉంది కాబట్టి ఆ సమయంలో సరస్వతి దేవిని ఆరాధించవచ్చు.
ముఖ్యంగా విద్యార్థులు సరస్వతి పూజను చేసుకుంటే సకల శుభాలు కలుగుతాయి. సరస్వతి దేవి మ్యూజిక్, ఆర్ట్స్, విద్య వంటి వాటికి దేవత. సరస్వతి దేవిని ఆరాధించడం వలన సకల శుభాలు కలుగుతాయి. అలాగే విద్యలో కూడా ముందు ఉండొచ్చు, జ్ఞానం కలుగుతుంది.
వసంత పంచమి నాడు పసుపు రంగు ధరిస్తే మంచిది
వసంత పంచమినాడు పసుపు రంగు దుస్తులు ధరిస్తే మంచి జరుగుతుంది. పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించి సరస్వతి దేవిని ఆరాధించడం వలన ఆమె అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు.
అలాగే పసుపు రంగులో ఉండే స్వీట్లు, పసుపు రంగులో ఉండే పువ్వులను కూడా వసంత పంచమి నాడు సరస్వతి దేవికి సమర్పించండి. వసంత పంచమి నుంచి హోలీ పనులను కూడా మొదలు పెడతారు. హోలీ పండుగ వసంత పంచమి తర్వాత 40 రోజులకు వస్తుంది.
గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
News/Rasi Phalalu/Vasantha Panchami: వసంత పంచమి ఎప్పుడు వచ్చింది? తేదీ, శుభ సమయంతో పాటు సరస్వతీ అనుగ్రహాన్ని ఎలా పొందాలో తెలుసుకోండి
News/Rasi Phalalu/Vasantha Panchami: వసంత పంచమి ఎప్పుడు వచ్చింది? తేదీ, శుభ సమయంతో పాటు సరస్వతీ అనుగ్రహాన్ని ఎలా పొందాలో తెలుసుకోండి