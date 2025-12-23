Edit Profile
    Vastu: అమ్మాయిలు పొరపాటున కూడా ఈ 5 వస్తువులను బ్యాగ్‌లో పెట్టుకోకూడదు.. చాలా సమస్యలు రావచ్చు!

    బ్యాగులు లేదా పర్సుల్లో ఉంచే వస్తువులు మహిళ శక్తి, సంవృద్ధి, అదృష్టంపై ప్రభావం చూపుతాయి. సరైన వస్తువులను బ్యాగులో పెట్టకపోతే వ్యతిరేక శక్తి పెరుగుతుంది. ఆర్థిక నష్టం, అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది. సంబంధాలలో విభేదాలకు కారణమవుతుంది. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు వారి బ్యాగుల్లో కొన్ని వస్తువులను ఉంచకూడదు.

    Published on: Dec 23, 2025 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    హిందూ మతం మరియు వాస్తు శాస్త్రంలో మహిళల బ్యాగ్ ని లక్ష్మీదేవి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. బ్యాగులు లేదా పర్సుల్లో ఉంచే వస్తువులు మహిళ యొక్క శక్తి, సంవృద్ధి, అదృష్టంపై ప్రభావం చూపుతాయి. సరైన వస్తువులను బ్యాగులో పెట్టకపోతే వ్యతిరేక శక్తి పెరుగుతుంది. ఆర్థిక నష్టం, అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది. సంబంధాలలో విభేదాలకు కారణమవుతుంది. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు, మహిళలు వారి బ్యాగుల్లో కొన్ని వస్తువులను ఎప్పుడూ ఉంచకూడదు. వీటిని పెడితే రాహువు, కేతువు, శని ప్రభావాన్ని పెంచుతాయి.

    పొరపాటున కూడా ఈ వస్తువులను బ్యాగ్ లో పెట్టకండి

    1.పదునైన వస్తువులు

    సేఫ్టీ పిన్నులు, కత్తెరలు, బ్లేడ్‌లు లేదా కత్తులు వంటి పదునైన వస్తువులను బ్యాగుల్లో ఉంచడం చాలా దురదృష్టకరం. వాస్తు ప్రకారం, పదునైన పదార్థాలు కుజ గ్రహం మరియు రాహువు ప్రభావాన్ని పెంచుతాయి. ఇది తగాదాలు, ప్రమాదాలు లేదా మానసిక ఒత్తిడికి దారి తీస్తుంది. ఈ వస్తువులను అమ్మాయిల బ్యాగుల్లో ఉంచుకోవడం వల్ల సంబంధాలలో విభేదాలు మరియు ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే ప్రమాదం ఉంది. అవసరమైతే వేరే సంచిలో ఉంచండి, కానీ రోజూ డబ్బులు పెట్టె బ్యాగులో ఉంచవద్దు. దీని వల్ల వ్యతిరేక శక్తి ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తుంది మరియు లక్ష్మీదేవికి కోపం వస్తుందని నమ్మకం.

    2.మరణించిన కుటుంబ సభ్యుల ఫోటోలు

    మరణించిన కుటుంబ సభ్యుల ఫోటోలను బ్యాగులో ఉంచడం అశుభకరంగా పరిగణించబడుతుంది. హిందూ మతంలో చనిపోయిన వారి చిత్రాలను ప్రార్థనా స్థలంలో లేదా ఇంట్లో ప్రత్యేక ప్రదేశంలో ఉంచుతారు. బ్యాగ్ లో పెడితే ఆత్మ శాంతికి భంగం కలిగిస్తుంది మరియు ప్రతికూల శక్తిని పెంచుతుంది. ఇది కుటుంబంలో మానసిక కలవరం, దుఃఖం మరియు విభేదాలకు దారితీస్తుంది. వాస్తు ప్రకారం, బ్యాగ్ శక్తివంతమైన శక్తికి చిహ్నం. మరణానికి సంబంధించిన విషయాలను ఉంచడం జీవితంలో అడ్డంకులను కలిగిస్తుంది.

    3.మందులు, పాత మ్యాకప్ ప్రోడక్ట్స్

    పాత మందులు లేదా గడువు ముగిసిన మ్యాకప్ ప్రోడక్ట్స్ బ్యాగ్ లో ఉంచడం మంచిది కాదు. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో మందులు శనితో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. వాటిని ఉంచడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు పెరుగుతాయి. గడువు ముగిసిన మ్యాకప్ ప్రోడక్ట్స్ చర్మ వ్యాధులు లేదా ప్రతికూలతకు దారితీస్తాయి. వాస్తు ప్రకారం, బ్యాగులో శుభ్రమైన మరియు శుభకరమైన వస్తువులు మాత్రమే ఉండాలి. పాత వస్తువులను ఉంచుకోవడం వల్ల లక్ష్మీ ప్రవాహం ఆగిపోతుంది. ఆర్థిక సమస్యలు ఏర్పడతాయి. అవసరమైన మరియు కొత్త వస్తువులను మాత్రమే బ్యాగులో ఉంచండి.

    4.ఖాళీ కవర్లు లేదా సంచులు

    ఖాళీ పర్సులు, కవర్లు లేదా ప్లాస్టిక్ సంచులను బ్యాగుల్లో ఉంచడం వల్ల డబ్బు నష్టం కలుగుతుంది. వాస్తులో శూన్యత అనేది పేదరికం మరియు కొరతకు సూచిక. దీంతో లక్ష్మీ బ్యాగులో నిలవకపోవడంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో ఇది రాహువు ప్రభావాన్ని పెంచుతుంది. పాత ఖాళీ కవర్లను ఉంచడం వల్ల అవకాశాలు కోల్పోతారు. బ్యాగును ఎల్లప్పుడూ క్రమబద్ధంగా, ఉపయోగకరమైన వస్తువులతో నిండి ఉంచండి.

    5.విరిగిన లేదా పాత దేవుడి ఫోటోలు

    బ్యాగులో విరిగిన లేదా పాత దేవుళ్ల ఫోటోలను ఉంచడం అపవిత్రంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది భగవంతుడికి కోపం తెప్పిస్తుందని, ఆశీర్వాదాలు తగ్గుతాయని నమ్మకం. కొత్త ఫోటో అయితే దానిని పూజా స్థలంలో ఉంచాలి, బ్యాగులో ఉంచకూడదు. విరిగిన విగ్రహం లేదా ఫోటోను కలిగి ఉండటం ప్రతికూల శక్తిని పెంచుతుంది మరియు పనులకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది.

    మహిళల బ్యాగ్ కేవలం సామాను నిల్వ చేసే ప్రదేశం మాత్రమే కాదు, అది సానుకూల శక్తికి మూలం కూడా. బ్యాగ్ నుంచి ఈ 5 తొలగించడం ద్వారా మీరు జీవితంలో ఆనందం, శ్రేయస్సు మరియు శాంతిని ఆహ్వానించవచ్చు. బ్యాగును నియమితంగా శుభ్రం చేయండి, ఉపయోగించని వస్తువులను తొలగించండి మరియు చిన్న నాణెం లేదా ఎరుపు గుడ్డ వంటి సానుకూల వస్తువులను ఉంచండి. ఇది లక్ష్మీదేవిని సంతోషంగా ఉంచుతుంది మరియు కష్టాలను తొలగిస్తుంది.

