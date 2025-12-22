Edit Profile
    Today Horoscope: ఓ రాశి వారికి ఈరోజు పట్టిందల్లా బంగారమే.. ఆర్థిక లాభాలు, కుటుంబంలో శుభవార్తలు ఇలా ఎన్నో

    రాశి ఫలాలు 22 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 22, 2025 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 22, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 22 డిసెంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 22 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. డిసెంబర్ 22, 2025 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది, ఎవరికి సమస్యలు రావచ్చో తెలుసుకుందాం.

    రాశి ఫలాలు 22 డిసెంబర్ 2025:
    రాశి ఫలాలు 22 డిసెంబర్ 2025:

    మేష రాశి – ఈ రోజు మేష రాశి వారితో అదృష్టం ఉంటుంది. ఉద్యోగం మరియు వ్యాపారంలో ముందుకు సాగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. నిలిచిపోయిన పని ఊపందుకుంటుంది. ఆరోగ్యం మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. ప్రేమ, పిల్లలు కూడా బలంగా ఉంటారు. వ్యాపారంలో లాభాల సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. మొత్తం మీద ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది.

    వృషభ రాశి– ఈ రోజు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా ఉండేలా లేవు. ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోవద్దు. మీరు అనవసరమైన వివాదాలు లేదా ఇబ్బందుల్లో పడవచ్చు. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి మామూలుగా ఉంటుంది. వ్యాపారం బాగుంటుంది, కానీ జాగ్రత్త అవసరం.

    మిథున రాశి – ఈ రోజు మీ జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది. రోజు కొంతవరకు సెలవుదినంగా అనిపిస్తుంది. ఉద్యోగం, ప్రేమ, పిల్లలు, ఆరోగ్యం, వ్యాపారం ఇలా ప్రతి రంగంలోనూ పరిస్థితి చాలా బాగుంటుంది. సానుకూల శక్తి ఉంటుంది.

    కర్కాటక రాశి – ఈ రోజు కర్కాటక రాశి వారు పెద్దల నుంచి ఆశీర్వాదాలను పొందుతారు. జ్ఞానం, అవగాహన పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం కొంచెం మితంగా ఉండవచ్చు, కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి. ప్రేమ, పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాల్లో మెరుగుదల ఉంటుంది. వ్యాపారంలో లాభాల సంకేతాలు కూడా వున్నాయి.

    సింహ రాశి – విద్యార్థులు, సృజనాత్మక రంగానికి సంబంధించిన వ్యక్తులకు ఈ రోజు మంచి రోజు. రచయితలు, కవులు, కళాకారులు విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ భావోద్వేగాలకు లోనమై ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోకండి. ప్రేమ, పిల్లల వైపు కొంచెం బలహీనంగా ఉండవచ్చు. వ్యాపారం బాగా సాగుతుంది.

    కన్య రాశి – ఈరోజు మనస్సు కాస్తంత కలతగా, చంచలంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అనవసరంగా ఆందోళన చెందడం మానుకోండి. అయితే ప్రేమ, పిల్లలు, వ్యాపారానికి సంబంధించిన పరిస్థితి బాగుంటుంది. కాళీమాతకు నమస్కరిస్తూ ఉండండి.

    తులా రాశి – నేడు కుటుంబంలో కొంత గొడవలు ఉండవచ్చు. అయితే భూమి, ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రేమ, పిల్లలు సంతోషాన్ని తెస్తారు. వ్యాపారంలో కూడా లాభం ఉంటుంది. గృహ ఒత్తిడిని నివారించడానికి ప్రయత్నించండి.

    వృశ్చిక రాశి – నేడు వృశ్చిక రాశి వారికి కొత్త ఆదాయ వనరులు ఉంటాయి. పాత పనుల ద్వారా కూడా డబ్బు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మీరు ప్రేమ, పిల్లల నుంచి సంతోషాన్ని పొందుతారు. వ్యాపారంలో లాభాలు పొందుతారు.

    ధనుస్సు రాశి – ఈ రోజు మీ శౌర్యం ఫలాలను తెస్తుంది. మీరు మీ కృషి యొక్క పూర్తి ఫలాలను పొందుతారు. వ్యాపార పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. మీరు కుటుంబం, ప్రియమైనవారి నుంచి మద్దతు పొందుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రేమ జీవితం కూడా బాగుంటుంది.

    మకర రాశి– ఈరోజు ఆర్థికంగా లాభపడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభవార్త వస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రేమ, పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో కూడా లాభం ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి– ఈ రోజు మనస్సులో సానుకూల శక్తి ఉంటుంది. అవసరానికి తగ్గట్టుగా జీవితంలోని విషయాలు కనిపిస్తాయి. ప్రేమ, పిల్లలకు కొంత దూరం ఉండవచ్చు. వ్యాపారం బాగుంటుంది.

    మీన రాశి – ఈ రోజు వ్యాపార పరిస్థితి బాగుంటుంది. ప్రభుత్వ పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. కోర్టు కేసుల్లో విజయ సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆరోగ్యం, ప్రేమ మరియు వ్యాపారం బాగుంటాయి.

