Vastu: ఇతరులతో ఈ ఐదు వస్తువులను పొరపాటున కూడా పంచుకోవద్దు.. అదృష్టం, సంతోషం, శాంతి దూరమవ్వచ్చు!
జ్యోతిష్యం, వాస్తు ప్రకారంగా మన శక్తి మరియు కర్మ అనేవి మన వ్యక్తిగత వస్తువులకు సంబంధించినవి. మనం వాటిని ఎవరితోనైనా పంచుకుంటే, మన సానుకూల శక్తి మరొకరికి వెళ్తుంది. వారి వ్యతిరేక శక్తి మనల్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇది జీవితంలో బాధలు, ఇబ్బందులు, డబ్బు నష్టం వంటి సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ముఖ్యంగా బట్టలు, ఉంగరాలు, పాదరక్షలు, గడియారాలు మరియు దువ్వెనలు వంటి వ్యక్తిగత విషయాలను ఎప్పుడూ పంచుకోకూడదు. వాటి వలన నష్టాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది? మరి ఎలాంటి నష్టాలు రావచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇతరులతో వీటిని పొరపాటున కూడా పంచుకోవద్దు
1.దుస్తులు
దుస్తులు నేరుగా మన చర్మానికి అనుసంధానించబడి ఉంటాయి. ఎక్కువ శక్తిని కలిగి ఉంటాయి. ఎవరితోనైనా దుస్తులను పంచుకోవడం మీకు ప్రతికూల శక్తిని కలిగిస్తుంది. దీంతో డబ్బు నష్టం వాటిల్లుతుందని, లక్ష్మీదేవికి కోపం వస్తుందని జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో చెబుతారు. ఆరోగ్య పరంగా చర్మ వ్యాధులు, అలెర్జీలు వంటివి రావచ్చు. అసూయపడే వ్యక్తి మీ బట్టలు ధరిస్తే, అతని చెడ్డ దృష్టి మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాబట్టి మీ దుస్తులను ఎప్పుడూ పంచుకోవద్దు.
2.ఉంగరాలు
ఉంగరాన్ని పంచుకోవడం అదృష్టాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. ఉంగరం లేదా ఏదైనా ఆభరణం గ్రహాలతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. మీరు మీ ఉంగరాన్ని ఎవరికైనా ఇస్తే, మీ గ్రహాల ప్రభావం దానిపై ఉంటుంది. దీని వల్ల అదృష్టం బలహీనపడటం, సంబంధాలలో విభేదాలు రావడం, వివాహం లేదా వృత్తిలో ఆటంకాలు కలగవచ్చు. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో ఉంగరాన్ని వ్యక్తిగత రత్నంగా పరిగణిస్తారు. దీనిని పంచుకోవడం వల్ల రాహు ప్రభావం పెరుగుతుందని చెబుతారు. ఎవరైనా మీ ఉంగరాన్ని ధరిస్తే, వారి ప్రతికూలత మీ జీవితంలోకి రావచ్చు. కాబట్టి మీ ఉంగరం లేదా ఏ రత్నాన్నైనా ఎప్పుడూ ఎవరికీ ఇవ్వొద్దు.
3.పాదరక్షలు
వాస్తు ప్రకారం పాదరక్షలు శనికి సంబంధించినవిగా భావిస్తారు. వాటిని పంచుకోవడం వల్ల శని దోషం పెరుగుతుంది. ప్రతిష్ట తగ్గుతుంది. ప్రయాణాలలో అంతరాయాలు, ప్రమాద భయం లేదా ఉద్యోగంలో క్షీణత రావచ్చు. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం బూట్లు ఒక వ్యక్తి యొక్క అత్యంత ప్రతికూల శక్తిని కలిగి ఉంటాయి. ఇతరుల బూట్లు ధరించడం మీకు ఇబ్బందులను కలిగిస్తుంది. అందువల్ల ఎప్పుడూ షూ లేదా చెప్పులను పంచుకోవద్దు. ఇంటికి వచ్చిన అతిథులకు కూడా పాదరక్షలు ఇవ్వకూడదు.
4.వాచీ
వాచీని ఇతరులతో పంచుకోవడం సమయం, విజయంపై చెడు ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. గడియారం సమయానికి చిహ్నం. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో సమయం శని మరియు రాహువుతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. మీ వాచీని ఎవరికైనా ఇవ్వడం వల్ల పనుల్లో ఆలస్యం, విజయంలో ఆటంకం, మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. వాచీ వ్యక్తిగత అదృష్టంతో ముడిపడి ఉంటుంది. దానిని పంచుకోవడం అదృష్టాన్ని బలహీనపరుస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడూ ఎవరికీ ఇవ్వవద్దు.
5.దువ్వెన
ఇతరులకు దువ్వెనను పంచుకోవడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దువ్వెనను పంచుకోవడం వల్ల దృష్టిలో లోపం, మానసిక ఆందోళన కలగవచ్చు. తలనొప్పి, జుట్టు రాలడం లేదా నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దువ్వెన వ్యక్తిగత స్వచ్ఛతకు సంబంధించినదిగా భావిస్తారు.
దానిని పంచుకోవడం వల్ల చెడు ప్రభావం పడుతుందని చెబుతారు. అందువల్ల దువ్వెనను ఎవరికీ ఇవ్వవద్దు. ఈ చిన్న అలవాట్లు జీవితంలో గొప్ప బాధను తెచ్చిపెట్టవచ్చు. కాబట్టి ఈ వస్తువులను ఎవరికీ ఇవ్వకూడదు. ఇలా చేయడం వల్ల జీవితంలో సంతోషం, శాంతి, సంవృద్ధి లభిస్తాయి.