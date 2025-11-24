Vastu Tips: ఇంట్లో ఈ మొక్కలను దక్షిణ దిశలో పెట్టకండి.. చాలా నష్టాలు కలుగుతాయి, అప్పులు పెరుగుతాయి!

Edit Profile
    Published on: Nov 24, 2025 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఇంట్లో మొక్కల్ని పెంచేటప్పుడు దక్షిణ దిశలో కొన్ని మొక్కలను ఉంచడం మంచిది కాదు. ముఖ్యంగా ఈ మొక్కలు దక్షిణం వైపు ఉంటే నష్టాలు కలుగుతాయి, సమస్యలు ఎక్కువవుతాయి. మరి మీ ఇంట్లో కూడా ఈ తప్పు చేస్తున్నారేమో చూసుకోండి. పొరపాటున కూడా దక్షిణ దిశలో ఈ మొక్కలు ఉండకూడదు. సమస్యలు, అప్పులు ఎక్కువ అవుతాయి. ఆర్థిక సమస్యలు లేకుండా సంతోషంగా ఉండొచ్చు. శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి.

    ఇంట్లో ఈ మొక్కలను దక్షిణ దిశలో పెట్టకండి.. నష్టాలు రావచ్చు (pinterest)
    1.తులసి మొక్క

    తులసి మొక్కను ప్రతి ఒక్కరూ ఇంట్లో పెంచుతారు. తులసి మొక్కను లక్ష్మీదేవిగా భావిస్తారు, ప్రతిరోజు తులసి మొక్క ముందు పూజలు చేస్తారు. తులసి మొక్కని ఇంట్లో తూర్పు వైపు పెట్టాలి. తూర్పు వైపు తులసి మొక్క ఉండడం వలన అభివృద్ధి ఉంటుంది. అదే దక్షిణ దిశలో ఉన్నట్లయితే సమస్యల్ని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది, వాస్తు దోషాలు కలుగుతాయి. పేదరికం, ప్రతికూల శక్తితో బాధపడాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి తులసి మొక్కని దక్షిణం వైపు పెట్టకండి.

    2.అరటి మొక్క

    అరటి మొక్కను విష్ణువుగా భావిస్తారు. అరటి చెట్టుని దక్షిణ దిశలో పెంచడం మంచిది కాదు. ఈ దిశలో అరటి మొక్క ఉంటే నష్టాలు కలుగుతాయి. ప్రతికూల శక్తి తొలిగి సానుకూల శక్తి ఎక్కువవుతుంది. ఉత్తరం లేదా తూర్పు వైపు అరటి చెట్టుని ఉంచడం మంచిది.

    3.జమ్మి మొక్క

    జమ్మి మొక్కను ఇంట్లో ఉంచితే చాలా మంచి జరుగుతుంది. శని, శివునితో ఈ మొక్కకు సంబంధం ఉంటుంది. ఈ మొక్కను దక్షిణం వైపు అస్సలు పెంచకూడదు. తూర్పు వైపు ఉంటే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. సరైన దిశలో ఈ మొక్కను ఇంట్లో పెంచితే డబ్బు, సంతోషం, స్థిరత్వం ఉంటాయి.

    4.మనీ ప్లాంట్

    మనీ ప్లాంట్ శుక్రుడుతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. మనీ ప్లాంట్ ఇంటి దక్షిణ దిశలో ఉంటే ఆర్థిక నష్టాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. తూర్పు లేదా ఉత్తరం వైపు మనీ ప్లాంట్ ఉంటే ఎక్కువ లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక పరంగా కూడా బాగుంటుంది. ఆర్థిక సమస్యలు లేకుండా సంతోషంగా ఉండొచ్చు.

    4.రోజ్‌మేరీ మొక్క

    ఈ మొక్క సానుకూల శక్తిని తీసుకొస్తుంది. మానసిక ప్రశాంతతనూ అందిస్తుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ఈ మొక్కను ఇంటి దక్షిణ దిశలో మాత్రం పెంచకండి. ఇది సమస్యలు కలిగించే అవకాశం ఉంది. ఈ మొక్కను తూర్పు వైపు పెడితే శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి.

