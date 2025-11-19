Edit Profile
    Vastu Tips: వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో నిమ్మ చెట్టు ఉంటే లాభమా, నష్టమా? చాలా మంది ఇక్కడే తప్పు చేస్తున్నారు!

    వాస్తు ప్రకారం పాటించడం వలన ఇబ్బందులన్నీ తొలగిపోతాయని, సానుకూల శక్తి ప్రవహించి సంతోషంగా ఉండొచ్చని నమ్మకం. ఇంటిని నిర్మించడం మొదలు ఇంట్లో పెంచే మొక్కల వరకు ఎలాంటి వాస్తు నియమాలను పాటించాలో తెలుసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. నిమ్మ చెట్టు ఇంట్లో ఉంటే మంచిదేనా?

    Published on: Nov 19, 2025 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    చాలామంది ఇంట్లో వాస్తు ప్రకారం నడుచుకుంటారు. వాస్తు ప్రకారం పాటించడం వలన ఇబ్బందులన్నీ తొలగిపోతాయని, సానుకూల శక్తి ప్రవహించి సంతోషంగా ఉండొచ్చని నమ్మకం. ఇంటిని నిర్మించడం మొదలు ఇంట్లో పెంచే మొక్కల వరకు ఎలాంటి వాస్తు నియమాలను పాటించాలో తెలుసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. అలా చేయడం వలన వాస్తు దోషాలు తొలగిపోతాయి, సంతోషంగా ఉండొచ్చు.

    Vastu Tips: వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో నిమ్మ చెట్టు ఉంటే లాభమా, నష్టమా? (pinterest)
    నిమ్మ చెట్టు ఇంట్లో ఉంటే మంచిదేనా?

    ఈ మధ్యకాలంలో ప్రతి ఒక్కరూ వారి ఇంట్లో కొన్ని మొక్కలను, చెట్లను పెంచుతున్నారు. ఇంటి ఆవరణలో మొక్కలు, చెట్లు ఉంటే స్వచ్ఛమైన గాలి వస్తుంది, మానసిక ప్రశాంతత కూడా ఉంటుంది. చాలా మందిలో ఉండే సందేహం ఏంటంటే, నిమ్మ చెట్టు ఇంట్లో పెంచవచ్చా? దాని వలన లాభమా? నష్టమా? అని అడుగుతుంటారు. అయితే వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో నిమ్మ చెట్టు ఉండొచ్చా? దాని వలన ఏమైనా నష్టం కలుగుతుందా? అనేది ఈరోజు తెలుసుకుందాం.

    మొక్కలు, చెట్లతో ప్రశాంతం

    ఇంట్లో అన్ని రకాల పండ్ల చెట్లను పెంచుకోవచ్చు. దాని వలన సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుంది, శుభం కలుగుతుంది. అయితే చాలా మంది నిమ్మ చెట్టు ఉండకూడదని అంటూ ఉంటారు. కానీ నిమ్మ చెట్టు వలన కూడా అనేక లాభాలు ఉన్నాయి. వాస్తు ప్రకారం నిమ్మ చెట్లు పెంచుకోవడం వలన తప్పేమీ లేదు.

    ఇంట్లో నిమ్మ చెట్టు ఉండొచ్చా?

    1. ఇంట్లో నిమ్మ చెట్టును పెంచడం వలన ధన సంపద కలుగుతుంది, శుభం కలుగుతుంది. నిమ్మ చెట్టు శక్తిని పెంపొందిస్తుంది.
    2. ఇంట్లో ఈ చెట్టు ఉండడం వలన కుటుంబ సభ్యులు ఆనందంగా ఉంటారు, ఏ గొడవలు జరగవు. నిమ్మ చెట్టు శక్తి ప్రవాహాన్ని సమతుల్యం చేస్తుంది.
    3. నిమ్మ చెట్టును ఇంట్లో తూర్పు వైపు పెంచుకుంటే మంచిది.
    4. నిమ్మ చెట్టుని పెంచుకుంటే జీవితంలో ఎదుగుదల ఉంటుంది, అభివృద్ధిని చూస్తారు. సిరిసంపదలు కూడా కలుగుతాయి.
    5. శని దోషాలు కారణంగా ఇబ్బంది పడుతున్న వారికి నిమ్మ చెట్టు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. శని ప్రభావం వలన కలిగే నీరసం, ఒత్తిడి కూడా తగ్గిపోతాయి.
    6. ఇంట్లో నిమ్మ చెట్టును పెంచుకోవడం వలన శ్రేయస్సు కలుగుతుంది.
    7. వాస్తు ప్రకారం నిమ్మ చెట్టు అదృష్టాన్ని కూడా తీసుకువస్తుంది. బయట నుంచి ప్రతికూల శక్తి రాకుండా నిమ్మ చెట్టు అడ్డుకుంటుంది.
    8. నిమ్మ చెట్టు ఇంట్లో ఉంచితే ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు కూడా తగ్గుతాయి. ఆర్థిక సమస్యలు కూడా రాకుండా చూసుకోవచ్చు.
