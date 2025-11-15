రాశి ఫలాలు 15 నవంబర్ 2025: ఈరోజు ఓ రాశి వారు ఆర్థిక పరంగా లాభాలను పొందుతారు, శని దేవుడిని ఆరాధిస్తే మంచిది!
రాశి ఫలాలు 15 నవంబర్ 2025: వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశుల గురించి వివరించారు. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల గమనాన్ని బట్టి జాతకాన్ని నిర్ణయిస్తారు. నవంబర్ 15, 2025న ఏయే రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో, ఏయే రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
రాశి ఫలాలు 15 నవంబర్ 2025: ఈరోజు కర్కాటకంలో బృహస్పతి. సింహరాశిలో కేతువు. కన్యారాశిలో చంద్రుడు. తులారాశిలో సూర్యుడు, శుక్రుడు ఉండగా వృశ్చిక రాశిలో బుధుడు మరియు కుజుడు వున్నారు. రాహువు కుంభరాశిలో వున్నాడు. శని మీన రాశిలో వున్నాడు. ఈ సమయంలో ఏ రాశుల వారికి ఎలా ఉంటుంది? ఏ రాశి వారు ఎలాంటి ఫలితాలను పొందుతారో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి: ఈరోజు మేష రాశి వారు శత్రువులపై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తారు. పిల్లల ఆరోగ్యంపై కాస్త శ్రద్ధ వహించండి. ప్రేమ, పిల్లల విషయంలో అంతా బాగానే ఉంది. ఆరోగ్యం ఒక మాదిరి గా ఉంటుంది. వ్యాపారం బాగుంటుంది. ఆకుపచ్చ వస్తువును దానం చేయండి.
వృషభ రాశి: ఈరోజు ఈ రాశి వారు ఎక్కువగా చదవడం, రాయడంపై ఆసక్తి చూపుతారు. మానసికంగా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి కూడా దాదాపుగా బాగుంది. వ్యాపారం బాగుంటుంది.
మిథున రాశి: ఈరోజు మిథున రాశి వారికి గృహ కలహాల చిహ్నాలుంటాయి, అయితే భూమి, భవనం, వాహనం వంటివి కొనుగోలు చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి బాగుంటుంది. వ్యాపారం బానే జరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి: ఈరోజు కర్కాటక రాశి వారు వృత్తిపరమైన విజయాన్ని పొందుతారు. మీరు మీ ప్రియమైన వారితో ఉంటారు. ఆరోగ్య పరిస్థితులను మెరుగుపరిచే దిశగా ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి బాగుంటుంది. వ్యాపారం బాగుంటుంది.
సింహ రాశి: ఈరోజు ఈ రాశి వారు బాగా డబ్బు సంపాదిస్తారు. కుటుంబంలో ఎదుగుదల ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కాస్త మెరుగుగా ఉంటుంది. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి మితంగా ఉంటుంది. వ్యాపారం బాగుంటుంది.
కన్య రాశి: ఈరోజు కన్య రాశి వారికి సానుకూల శక్తి కలుగుతుంది. మంచి ఆరోగ్యం. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి బాగుంటుంది. వ్యాపారం బాగుంటుంది. శని దేవుడికి నమస్కరించడం శుభప్రదం.
తుల రాశి: ఈరోజు తులా రాశి వారి మనస్సు కలత పెడుతుంది. అధిక ఖర్చులు ఉంటాయి. తలనొప్పి, కంటి నొప్పులు ఉంటాయి. ప్రేమ, పిల్లలకు సంబంధించి అంతా బానే ఉంటుంది. వ్యాపారం కూడా బాగుంటుంది.
వృశ్చిక రాశి: కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. పాత పెట్టుబడుల నుండి డబ్బు కూడా వస్తుంది. ఆరోగ్యంగా వుంటారు. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి బాగుంటుందని. వ్యాపారం కూడా చాలా బాగుంటుందని.
ధనుస్సు రాశి: ఈరోజు ధనుస్సు రాశి వారు కోర్టులో విజయం సాధిస్తారు. మీరు వృత్తిపరమైన విజయాన్ని పొందుతారు. తండ్రి మీతో ఉంటాడు. ఆరోగ్యం కాస్త మితంగా ఉంటుంది. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి బాగుంటుంది. వ్యాపారం బాగుంటుంది.
మకర రాశి: ఈరోజు అదృష్టం మీతో ఉంటుంది. మీరు ఉద్యోగంలో పురోభివృద్ధి సాధిస్తారు. గతంలో కంటే ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంది. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి బాగుంటుంది. వ్యాపారంలో కూడా సమస్యలు తీరిపోతాయి.
కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారికి పరిస్థితులు అననుకూలంగా ఉంటాయి. గాయాలు ఉండవచ్చు. మీరు ఇబ్బందుల్లో పడవచ్చు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి బాగుంది. వ్యాపారం కూడా బాగుంటుందని.
మీన రాశి: మీరు మీ జీవిత భాగస్వామి సాంగత్యాన్ని పొందుతారు. ఉద్యోగ పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. వ్యాపారం కూడా బాగా జరుగుతుంది.
