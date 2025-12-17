Vastu: వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో చీపురు ఎటు వైపు ఉంటే మంచిది? చాలా మంది చేసే పొరపాట్లు ఇవే!
వాస్తు ప్రకారం అనుసరించడం వలన సమస్యలు తొలగిపోయి ఆనందంగా ఉండొచ్చు. సానుకూల శక్తి కూడా ప్రవహిస్తుంది, ప్రతికూల శక్తి పూర్తిగా మాయమవుతుంది. అయితే మీరు కూడా ఇంట్లో వాస్తు నియమాలని పాటిస్తారా? చీపురుని కూడా ఇంట్లో పెట్టేటప్పుడు కొన్ని వాస్తు నియమాలను పాటించాలి.
ఇంట్లో వస్తువులను సరైన దిశలో ఉంచితే ఎంతో మంచి జరుగుతుంది. సానుకూల శక్తి ప్రవహించి, ప్రతికూల శక్తి నుంచి దూరంగా ఉండడానికి కూడా వీలవుతుంది. వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో వస్తువులను ఉంచడం వలన ఆనందం, శ్రేయస్సు కూడా కలుగుతాయి. అలాగే ఇంటిని శుభ్రం చేయడానికి ఉపయోగించే చీపురును కూడా వాస్తు ప్రకారం ఉంచాలి. లేదంటే చాలా సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
చీపురు లక్ష్మీదేవి
చీపురుని లక్ష్మీదేవిగా భావిస్తారు. అందుకే చీపురుని కాళ్లతో తొక్కడం వంటివి చేయరు. అయితే చీపురును సరైన దిశలో పెట్టేటట్లు చూసుకోవాలి. లేకపోతే పేదరికం మొదలైన సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.
వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో చీపురు ఎటువైపు ఉంటే మంచిది?
ఇంట్లో చీపురుని దక్షిణ దిశలో పెట్టండి. అలా కుదరని పక్షంలో పడమర లేదా నైరుతి వైపు పెట్టవచ్చు. చీపురును కొనుగోలు చేసేటప్పుడు మంగళవారం లేదా శుక్రవారం నాడు కొనుగోలు చేస్తే మంచిది.
ఈ తప్పులు చేయకూడదు
ఇంటి ప్రధాన ద్వారం దగ్గర చాలా మంది చీపురు పెడుతూ ఉంటారు. అయితే ఇంటికి ఎదురుగా చీపురుని పడేయడం వంటివి చేయకూడదు. అలా చేస్తే ప్రతికూల శక్తి కలుగుతుంది, ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా రావచ్చు. చీపురుని పెట్టేటప్పుడు తలకిందులుగా ఉంచకూడదు. అలా చేస్తే లక్ష్మీదేవిని అవమానించినట్లుగా అవుతుంది, డబ్బుకు సంబంధించిన సమస్యలు వస్తాయి. పైన చెప్పిన దిశల్లో చీపురుని ఉంచడం వలన ఖర్చులు తగ్గుతాయి, శుభ శక్తి కూడా ఉంటుంది.
చీపురును బెడ్ రూమ్లో, వంట గదిలో పెట్టకూడదు. బెడ్ రూమ్ విశ్రాంతికి, మనశ్శాంతికి సంబంధించిన చోటు కాబట్టి బెడ్ రూమ్లో చీపురుని ఉంచడం మంచిది కాదు. వంట గదిలో కూడా చీపురును ఉంచడం వలన ఇబ్బందులు వస్తాయి. చీపురు పాడైనప్పుడు మాత్రమే కొత్త చీపురును కొనాలి. అప్పటివరకు కొత్త చీపురును కొనుగోలు చేయడం కూడా మంచిది కాదు.
గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
