    Vastu Shastra: ఇంట్లో ఈ 5 ప్రదేశాలు ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా ఉండాలి.. లేదంటే హఠాత్తుగా ఇలాంటి సమస్యలు రావచ్చు!

    Vastu Shastra: ఇల్లు శుభ్రంగా లేకపోతె రాహుపై ప్రభావం చూపుతుంది, దీని వల్ల డబ్బు ఆగిపోతుంది, ఖర్చులు పెరుగుతాయి మరియు అనేక ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం వుంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో, వాస్తు విశ్వాసాలకు అనుగుణంగా ఇంటిలో ఏ 5 ప్రదేశాలను ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచాలనే విషయాన్ని  తెలుసుకుందాం.

    Published on: Dec 12, 2025 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం పాటిస్తే, లక్ష్మీదేవి నివసిస్తుంది, పరిశుభ్రతకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఇంట్లో కొన్ని ప్రదేశాలను ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచడం చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే వాటిని మురికిగా వదిలివేయడం వల్ల ప్రతికూల శక్తి పెరుగుతుంది, మానసిక ఒత్తిడిని కూడా పెంచుతుంది.

    వాస్తు, జ్యోతిష్యం ప్రకారం ఇల్లు శుభ్రంగా లేకపోతె రాహుపై ప్రభావం చూపుతుంది, దీని వల్ల డబ్బు ఆగిపోతుంది, ఖర్చులు పెరుగుతాయి మరియు అనేక ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం వుంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో, వాస్తు విశ్వాసాలకు అనుగుణంగా ఇంటిలో ఏ 5 ప్రదేశాలను ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచాలనే విషయాన్ని ఇవాళ మనం తెలుసుకుందాం.

    ఇంట్లో ఈ ప్రదేశాలు ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా ఉండాలి.. లేదంటే చాలా సమస్యలు రావచ్చు

    1.ప్రధాన ద్వారం

    వాస్తు ప్రకారంగా, ఇంటి యొక్క ప్రధాన ద్వారం ప్రవేశించే ప్రదేశం మాత్రమే కాకుండా సానుకూల శక్తి యొక్క ప్రధాన వనరుగా పరిగణించబడుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ స్థలాన్ని ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచండి. ఒకవేళ ఇక్కడ ధూళి లేదా చెత్తాచెదారం ఉన్నట్లయితే, ఇది ఇంటిలోనికి సానుకూల శక్తి రాకుండా నిరోధిస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, బూట్లు, చెత్త, పాత వార్తాపత్రికలు లేదా విరిగిన వస్తువులను తలుపు దగ్గర వదిలివేయవద్దు. ప్రధాన ద్వారం ఎల్లప్పుడూ ప్రకాశవంతంగా ఉండాలి. గాలి, వెలుతురు వచ్చే విధంగా ఉండాలనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి.

    2.వంట గది

    మత విశ్వాసాల ప్రకారం ఈ వంటగదిని ఇంటి "అన్నపూర్ణ స్థానం" అని పిలుస్తారు. ఇక్కడ ఉన్న వాతావరణం కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం మరియు ఆర్థిక స్థితిపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ ప్రదేశాన్ని ఎప్పుడూ మురికిగా ఉంచవద్దు. మురికి పాత్రలను రాత్రిపూట ఇక్కడ వదిలివేయవద్దు. అలాగే, గ్యాస్ స్టవ్ మరియు కిచెన్ కౌంటర్ ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచండి. కొంతమంది వంటగదిలో చెత్తను వదిలివేస్తారు, ఇలా చేయవద్దు. ఎందుకంటే చెత్త ఇంట్లో వ్యతిరేక శక్తిని వ్యాప్తి చేస్తుంది.

    3.పూజ గది

    చాలా మంది ప్రజలు తమ ఇళ్లలో పూజ గృహాలను నిర్మిస్తారు. ఇంటి దేవాలయం లేదా ప్రార్థనా స్థలంలో ప్రజలు మానసిక ప్రశాంతత మరియు సానుకూల ఆలోచన కోసం సమయాన్ని గడుపుతారు. ఇక్కడ స్వచ్ఛత వాతావరణం చాలా ముఖ్యమైనది. అటువంటి పరిస్థితిలో, విగ్రహాలపై దుమ్ము పేరుకుపోనివ్వవద్దు.

    విరిగిపోయిన లేదా చిరిగిన వాటిని తొలగించాలి. వాడిపోయిన పువ్వులను వెంటనే తొలగించండి. ఈ ప్రదేశం మురికిగా మారితే మనస్సులో చంచలత పెరుగుతుందని నమ్ముతారు. పరిశుభ్రమైన ప్రజా స్థలంలో కూర్చోవడం, ధ్యానం చేయడం మరియు ఆరాధించడం త్వరగా మనస్సును శాంతపరుస్తుంది ఇంటి వాతావరణాన్ని సానుకూలంగా ఉంచుతుంది.

    4.టాయిలెట్లు, బాత్ రూమ్లు

    వాస్తు ప్రకారంగా టాయిలెట్లు మరియు బాత్ రూమ్లు ఆరోగ్యం మరియు పరిశుభ్రతకు అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రదేశాలుగా పరిగణించబడతాయి. మురికి బాత్ రూమ్లు వ్యాధులను వ్యాప్తి చేయడమే కాకుండా, వ్యతిరేకత పెరగడానికి కూడా కారణమవుతాయి. ఈ సందర్భంలో, రోజూ బాత్రూమ్ గోడలు మరియు గచ్చుని శుభ్రం చేయండి. ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ఉపయోగించండి. వాస్తు ప్రకారంగా, మురికిగా లేదా చీకటిగా ఉండే బాత్ రూమ్ ఇంటిలో ఆర్థిక నష్టం మరియు మానసిక ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. పరిశుభ్రత మరియు సరైన వెంటిలేషన్ ఈ సమస్యను నివారించడానికి సులభమైన మార్గం.

    5.పడక గది

    రోజంతా అలసట తర్వాత ఒక వ్యక్తికి ఎక్కువ సౌకర్యం లభించే ప్రదేశం పడకగది. కానీ ఈ గది మురికిగా ఉంటే ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. చెల్లాచెదురుగా ఉన్న దుస్తులు, మురికిగా ఉన్న బెడ్డింగ్, అనవసరమైన వస్తువులు పడకగదిలో ఉంచకండి. మంచం కింద పాత సామాన్లు లేదా హెవీ వస్తువులను అస్సలు ఉంచవద్దు.

