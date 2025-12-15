2026 సంవత్సరం ప్రారంభం కావడానికి ముందు వీటిని ఇంటికి తీసుకురండి.. ఆర్థిక ఇబ్బందులు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి!
2026 రాబోతోంది. అందరూ కొత్త సంవత్సరం బాగుండాలని, అదృష్టం కలిసి రావాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు. మీకు కూడా కొత్త సంవత్సరం బాగా కలిసి రావాలని కోరుకుంటున్నారా? డబ్బు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, దురదృష్టం వంటి సమస్యలు లేకుండా సానుకూల శక్తి ప్రవహించాలంటే వీటిని ఇంటికి తీసుకురావడం మంచిది.
ఈ ముఖ్యమైన వస్తువులు సూర్యుడితో అనుసంధానం కలిగి ఉంటాయి. 2026 సూర్యుని సంవత్సరం కాబట్టి వీటిని మీరు మీ ఇంటికి తీసుకు రావడం చాలా శుభప్రదం. వీటిని ఇంటికి తేవడం వలన పేరు, ప్రతిష్టలు కలుగుతాయి. సక్సెస్ను అందుకోవచ్చు. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. మరి 2026లో వేటిని ఇంటికి తీసుకొస్తే కలిసి వస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
2026 రాక ముందు వీటిని మీ ఇంట్లో పెట్టండి.. ఇక అదృష్టం కలిసి వస్తుంది
1.రాగి సూర్యుడు
రాగి సూర్యుడుతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. 2026 ప్రారంభం కాక ముందే రాగి సూర్యుడిని ఇంట్లో పెట్టండి. దీనిని మీరు ఈశాన్యం వైపు పెడితే మంచిది. రాగి సూర్యుడిని ఇంట్లో పెట్టేటప్పుడు 7 నుంచి 8 అడుగుల ఎత్తులో ఉండేటట్లు చూసుకోండి. గంగాజలాన్ని ప్రతిరోజూ దానిపై జల్లండి. ఇలా చేయడం వలన సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుంది. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది.
2.కుబేరుని విగ్రహం
కుబేరుని విగ్రహం ఇంట్లో ఉండడం వలన ఆర్థిక ఇబ్బందులు రావు. కుబేరుని విగ్రహాన్ని ఉత్తర దిశలో పెట్టండి. ఇప్పటికే ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా సరే, అవి తొలగిపోతాయి.
3.పొద్దుతిరుగుడు మొక్క
ఇంట్లో సన్ఫ్లవర్ మొక్కను పెట్టండి. ఇది పసుపు లేదా ఎరుపు రంగులో ఉన్నా పరవాలేదు. దీంతో సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుంది. ఈ మొక్కను పని ప్రదేశంలో పెట్టినా కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది.
4.నీటితో నింపిన చెంబు
నీటితో నింపిన మట్టి కుండ లేదా చెంబులో నీరు పోసి ఇంటి ఉత్తర దిశలో పెడితే ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండవు. డబ్బు ప్రవాహం పెరుగుతుంది. ఫౌంటైన్ కూడా పెట్టవచ్చు. ఇలా చేయడం వలన బాగా కలిసి వస్తుంది. కావాలంటే రోజూ ఆ నీళ్లలో తాజా పూలను కూడా వేయండి.
5.వెండి పాత్రలో బియ్యం
కొత్త సంవత్సరం బాగా కలిసి రావాలంటే ఒక చిన్న వెండి పాత్రలో బియ్యం వేయండి. దీనిని ఉత్తర దిశలో పెట్టండి. ఇలా ఉంచడం వలన ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండవు. అవకాశాలు కూడా వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. డబ్బుకు లోటు ఉండదు. ఇలా ఈ మార్పులు చేసినట్లయితే 2026లో మీకు బాగా కలిసి వస్తుంది. దేనికీ లోటు ఉండదు.
