    ఈ రాశుల వారికి వెండి కలిసి రాదు.. పొరపాటున కూడా ధరించకండి!

    Published on: Dec 12, 2025 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశుల ఆధారంగా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. రాశుల ఆధారంగా ఒక మనిషి తీరు, వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటాయనేది చెప్పడంతో పాటుగా భవిష్యత్తు గురించి కూడా చెప్పచ్చు. జ్యోతిష శాస్త్రంలో ప్రతి గ్రహానికి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన విశిష్టత ఉంటుంది. అయితే గ్రహాల ప్రభావాన్ని బట్టి మనం ఏ రాశి వారికి ఏ లోహం కలిసి వస్తుంది, ఎవరు ఎలాంటి లోహాలను ధరించవచ్చు, ఎవరు ఎలాంటి లోహాలను ధరించకూడదు అనే విషయాన్ని చెప్పొచ్చు.

    ఈ రాశుల వారికి వెండి కలిసి రాదు.. ఇలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కోవాలి (pinterest)
    బంగారం గురువుకి చెందినది. వెండి చంద్రుడితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇనుము శనికి సంబంధించినది. ఇలా గ్రహాలకు లోహాలతో సంబంధం ఉంటుంది. ఇక వెండి అయితే చంద్రుడికి సంబంధించినది. వెండిని ధరించేటప్పుడు ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాలి. కొన్ని రాశుల వారికి వెండి కలిసి రాదు. ఏ రాశుల వారికి వెండి కలిసి రాదు? ఎవరు ధరించకూడదో చూసేద్దాం.

    1.మేష రాశి

    మేష రాశికి అధిపతి కుజుడు. ఈ రాశి వారు వెండిని ధరించడం వలన చిన్న సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. కుజుడికి చంద్రుడికి భిన్న స్వభావాలు కలిగి ఉండడంతో శక్తి అసమతుల్యంగా మారుతుంది. దీంతో ఈ రాశి వారు వెండిని ధరిస్తే ఆర్థిక నష్టాలు, మానసిక అశాంతి, ఆదాయ వనరులు తగ్గిపోవడం వంటివి చూడొచ్చు. కాబట్టి ఈ రాశి వారు వెండిని ధరించకపోవడమే మంచిది.

    2.ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశి వారికి వెండి ధరించడం వలన పెద్దగా కలిసి రాదు. ధనుస్సు రాశికి అధిపతి గురువు. గురు గ్రహం బంగారంతో అనుసంధానాన్ని కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రాశి వారికి బంగారం బాగా కలిసి వస్తుంది. వెండి చంద్రుడి లోహం కనుక ఈ రాశి వారు వెండి ధరిస్తే ఏకాగ్రత తగ్గిపోవడం, శారీరక–మానసిక అలసట, ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో నష్టాలు వంటివి చూస్తారు. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా తగ్గిపోతుంది.

    3.సింహ రాశి

    సింహ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు. ఈ రాశి వారు వెండిని ధరించడం వలన పెద్దగా కలిసి రాదు. జీవితంలో విరుద్ధ ఫలితాలు కలుగుతాయి. తలపెట్టిన పనులు సరిగా పూర్తవ్వవు. ఆర్థిక, వ్యాపార సమస్యలు వస్తాయి.

    4.మీన రాశి

    మీన రాశికి అధిపతి గురువు. మీన రాశి వారు కూడా వెండిని ధరించకపోవడమే మంచిది. మానసిక అలసట, విద్య, ఉద్యోగంలో ఇబ్బందులు, భావోద్వేగ సమస్యలు, ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గిపోవడం వంటి ఫలితాలు చూడొచ్చు. కాబట్టి ఈ రాశి వారు కూడా వెండికి దూరంగా ఉండటమే మంచిది.

