Ketu Transit 2026: కేతువు సంచారంతో నాలుగు రాశులకు ఊహించని లాభాలు.. డబ్బు, అదృష్టం, విజయాలతో పాటు ఎన్నో!
Ketu Transit: గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి సంచారంలో మార్పు చేస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే అది అన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కూడా చాలా మార్పులను తీసుకొస్తుంది. ఒక్కోసారి శుభ ఫలితాలు కలిగితే, ఒక్కోసారి అశుభ ఫలితాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. కేతువు నీడ గ్రహం. కేతువు కూడా కాలానుగుణంగా రాశులను మారుస్తూ ఉంటాడు.
కేతువు సంచారం
ద్రిక్ పంచాంగం ప్రకారం, కేతువు ఏప్రిల్ 22, 2026 సోమవారం నాడు సాయంత్రం 4:49కి మఖ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. కేతువు మఖ నక్షత్రానికి అధిపతి. తన సొంత నక్షత్రంలోకి కేతువు ప్రవేశించడంతో కొన్ని రాశుల వారు శుభ ఫలితాలను పొందబోతున్నారు. ఆర్థిక పరంగా లాభాలు కలుగుతాయి. కెరీర్లో కూడా మంచి మార్పులను చూస్తారు. మొత్తం మీద కొన్ని రాశుల వారికి దశ తిరగబోతుంది. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఏ రాశుల వారు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మఖ నక్షత్రంలోకి కేతువు.. నాలుగు రాశుల వారికి ఊహించని లాభాలు:
1.వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి కేతువు నక్షత్ర సంచారం బాగా కలిసి రాబోతుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఊహించని ప్రయోజనాలను పొందుతారు. కెరీర్లో మంచి మార్పులు వస్తాయి. ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. ప్రమోషన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో అభివృద్ధిని చూస్తారు. పెండింగ్లో ఉన్న టాస్కులు పూర్తవుతాయి. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుంది.
2.కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. ఉద్యోగంలో కూడా మంచి మార్పులు వస్తాయి. అదృష్టం మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. అప్పులు తీరిపోతాయి. కుటుంబంలో సంతోషం పెరుగుతుంది.
3.సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి కేతువు నక్షత్ర సంచారం బాగా కలిసి రాబోతోంది. సక్సెస్ను అందుకుంటారు. సమాజంలో గౌరవ, మర్యాదలు పెరుగుతాయి. పాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ల నుంచి ఎక్కువ డబ్బు సంపాదిస్తారు. కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరిస్తారు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. అనేక విధాలుగా లాభాలు కలుగుతాయి.
4.మకర రాశి:
మకర రాశి వారికి కేతువు నక్షత్ర సంచారం మంచి మార్పులను తీసుకొస్తుంది. కెరీర్లో ఊహించని మార్పులను చూస్తారు. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. సంతోషం పెరుగుతుంది. మానసిక ఒత్తిడి తొలగిపోతుంది. ప్రశాంతత ఉంటుంది. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.