ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు చాలా అదృష్టవంతులు.. శుక్రుని అనుగ్రహంతో సంపదకు లోటు ఉండదు!
నెంబర్ 6 అనేది శుక్ర గ్రహానికి చెందినది. ఇది ప్రేమ, అందం, లగ్జరీ, సంపద, విలాసం మరియు కళాత్మకతకు చిహ్నంగా పరిగణించబడుతుంది. 24వ తేదీన జన్మించిన వ్యక్తులు శుక్రుడి ప్రత్యేక దయతో జీవితంలో అదృష్టవంతులు. వారు సంపద, ఐశ్వర్యం మరియు సౌకర్యాల కొరతను చాలా అరుదుగా అనుభవిస్తారు.
రాడిక్స్ సంఖ్య 6
ఏదైనా నెలలో 6, 15, 24 తేదీల్లో పుడితే వారి రాడిక్స్ సంఖ్య ఆరు అవుతుంది. ఈ సంఖ్యకు చెందిన వ్యక్తి స్వభావం, సద్గుణాలు, లోపాలు, కెరీర్, ఆరోగ్యం, ప్రేమ మరియు నివారణల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఇష్టా ఇష్టాలు
నెంబర్ 6 ఉన్న వ్యక్తులు ఎంతో ఆకర్షణీయంగా, స్నేహపూర్వకంగా మరియు సంతులిత స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. వీరికి కళ, సంగీతం, అందం మరియు ప్రేమ పట్ల గొప్ప ఆసక్తి ఉంటుంది. ఈ వ్యక్తులు కుటుంబం, ఇంటికి ప్రాముఖ్యతను ఇస్తారు. వీరికి ప్రశాంతమైన, అవగాహన గల, సహాయకరమైన వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది. ఈ వ్యక్తులు జీవితంలో సమతుల్యతను కాపాడుకోవడంలో నిష్ణాతులు మరియు ఎల్లప్పుడూ ఆనందం, శాంతి కోసం ప్రయత్నిస్తారు.
లక్షణాలు:
ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం, కళా ప్రేమికులు, సున్నిత స్వభావం, కుటుంబాన్ని ప్రేమించే గుణం, ఉదారత, సంపదను సాధించే సామర్థ్యం, సౌందర్య భావం, ప్రేమ పూర్వక ప్రవర్తన, సృజనాత్మకత, సామాజిక స్వభావం.
లోపాలు:
అధిక సౌకర్యాల కోసం వాంఛ, విలాసవంతమైన జీవితంలో మునిగిపోవడం, భావోద్వేగంలో ఎక్కువగా మునిగిపోవడం, నిర్ణయం తీసుకోవడంలో ఆలస్యం, కొన్నిసార్లు సోమరితనం, ఇతరులపై అధిక ఆధారపడటం, విలాసవంతమైన వస్తువుల కోసం ఆర్థిక సమతుల్యతకు భంగం కలిగించడం.
ఈ రంగాల్లో బాగా కలిసి వస్తుంది
నెంబర్ 6 ఉన్న వ్యక్తులు కళ, అందం, ఫ్యాషన్, హోటల్స్, రెస్టారెంట్లు, ఆభరణాలు, ఫిల్మ్, మ్యూజిక్, డిజైన్, ఫర్నిచర్, డెకరేషన్, వాస్తు లేదా లగ్జరీకి సంబంధించిన కెరీర్లలో విజయం సాధిస్తారు. వీరికి ఇతరులను సంతోషపెట్టే సహజ సామర్థ్యం ఉంటుంది. శుక్రుడి దయతో వారి జీవితాల్లో సంపద, ఐశ్వర్యానికి కొదవ ఉండదు. ఈ వ్యక్తులు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. సంపదను కూడబెట్టడంలో కూడా నైపుణ్యం కలిగి ఉంటారు. 28–35 సంవత్సరాల వయస్సు తరువాత వీరి ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బలంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడి మరియు ట్రేడింగ్లో కూడా వీరికి మంచి అవగాహన ఉంటుంది.
ఆరోగ్యం మరియు జీవనశైలి:
6 సంఖ్య ఉన్నవారికి శుక్రుడికి సంబంధించిన సమస్యలు ఉండవచ్చు. అవి డయాబెటిస్, మూత్ర సంబంధిత వ్యాధులు, గొంతు సమస్యలు, చర్మ వ్యాధులు లేదా సంతానోత్పత్తి సమస్యలు కావచ్చు. విలాసవంతమైన, రుచికరమైన ఆహారం అధికంగా తీసుకోవడం ఊబకాయానికి దారితీయవచ్చు. జీవనశైలిలో వీరు సౌకర్యం మరియు అందం పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు.
మంచి దుస్తులు, సువాసనలు మరియు ప్రశాంత వాతావరణాన్ని ఇష్టపడతారు. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం, సమతుల్య ఆహారం మరియు యోగా వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. శుక్రవారం తెలుపు లేదా లేత రంగు దుస్తులు ధరించి పాలు, బియ్యం దానం చేయడం ఆరోగ్యానికి శుభప్రదంగా భావించబడుతుంది.
నెంబర్ 6 వారి కోసం ప్రత్యేక నివారణలు:
సంఖ్య 6 ఉన్న వ్యక్తులు శుక్రగ్రహం ప్రభావంలో ఉంటారు. అదృష్టం మరియు సంపదను పెంచడానికి ఈ చర్యలను అనుసరించవచ్చు:
శుక్రవారం తెలుపు లేదా లేత గులాబీ రంగు దుస్తులు ధరించండి.
రోజూ 108 సార్లు “ఓం శుక్రాయ నమః” మంత్రాన్ని జపించండి.
డైమండ్ లేదా ఒపల్ ధరించండి (జ్యోతిష్కుడిని సంప్రదించిన తరువాత మాత్రమే).
శుక్రవారం పాలు, బియ్యం, చక్కెర లేదా తెలుపు వస్తువులను దానం చేయండి.
ఇంట్లో తెల్లని పువ్వులు లేదా గులాబీ పువ్వులను పెట్టండి.
సాత్విక ఆహారం తీసుకోండి.
6 సంఖ్య ఉన్న వ్యక్తులు శుక్రుడి దయతో అదృష్టవంతులు మరియు సమృద్ధిని అనుభవిస్తారు. ప్రేమ, అందం మరియు ఇతరులను సంతోషపెట్టే సామర్థ్యం వారి గొప్ప బలం. మీ పుట్టిన తేదీ 6, 15 లేదా 24 అయితే, శుక్రుడు మీపై ప్రత్యేక అనుగ్రహం కలిగి ఉంటాడని భావిస్తారు. సరళత, సమతుల్యతను కాపాడుకోండి.