March Luckiest Numbers: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి మార్చి నెలలో ఫుల్లుగా అదృష్టం.. డబ్బు, ఆనందంతో పాటు అనేక లాభాలు!
March Lucky Numbers: న్యూమరాలజీ సహాయంతో ఏ వ్యక్తి గురించి అయినా దాదాపు ప్రతిదీ తెలుసుకోవచ్చు. న్యూమరాలజీలో కూడా ప్రతిదీ రాడిక్స్ ఆధారంగా అంచనా వేస్తారు. దీని సాయంతో రాబోయే సమయం అనుకూలంగా ఉందో లేదో అర్థం అవుతుంది. రాబోయే కొత్త నెల అంటే మార్చి ఎవరికి అదృష్టవంతంగా ఉంటుందో ఈ రోజు తెలుసుకుందాం.
March Lucky Numbers: న్యూమరాలజీ సహాయంతో ఏ వ్యక్తి గురించి అయినా దాదాపు ప్రతిదీ తెలుసుకోవచ్చు. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో జాతకాల ఆధారంగా మనుషుల స్వభావాన్ని అంచనా వేసినట్లే, న్యూమరాలజీలో కూడా ప్రతిదీ రాడిక్స్ ఆధారంగా అంచనా వేస్తారు. దీని సాయంతో రాబోయే సమయం అనుకూలంగా ఉందో లేదో అర్థం అవుతుంది. రాబోయే కొత్త నెల అంటే మార్చి ఎవరికి అదృష్టవంతంగా ఉంటుందో ఈ రోజు తెలుసుకుందాం.
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి మార్చి నెలలో ఫుల్లుగా అదృష్టం
రాడిక్స్ అంటే ఏమిటి?
రాడిక్స్ సంఖ్య అనేది ఒక వ్యక్తి పుట్టిన తేదీ యొక్క మొత్తం. రాడిక్స్ సంఖ్య అనేది న్యూమరాలజీకి ఆధారం. ఒక వ్యక్తి 25వ తేదీన జన్మించాడనుకోండి, అప్పుడు అతని మూల సంఖ్య 2 + 5 = 7 అవుతుంది. ఎవరైనా 26వ తేదీన జన్మించినట్లయితే, అప్పుడు అతని మూల సంఖ్య 2 + 6 = 8 అవుతుంది. రాడిక్స్ అనేది ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిత్వం మరియు స్వభావం చెప్పడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది.
నెంబర్ 1:
నెంబర్ 1 యొక్క పాలక గ్రహం సూర్యుడు. ఏదైనా నెల 1, 10, 19 లేదా 28 తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు ఈ కేటగిరీలోకి వస్తారు. ఈ సంఖ్య వ్యక్తులకు మంచి నాయకత్వ గుణం ఉంటుంది. అలాగే, ఈ వ్యక్తులు ప్రతి రంగంలోనూ మంచి పని చేస్తారు. నంబర్ 1 ఉన్నవారికి 2026 సంవత్సరం అదృష్టం తీసుకు వస్తుంది. అదే సమయంలో, రాబోయే నెల అంటే మార్చి కూడా ఈ ప్రజలకు అదృష్టవంతమైనది. ఈ నెలలో ఈ వ్యక్తులు వారి ఆరోగ్యం, సంబంధాలు మరియు వ్యక్తిగత జీవితంలో పెరుగుదలను చూడవచ్చు.
నెంబర్ 2:
2026 సంవత్సరం ఈ సంఖ్య ప్రజలకు అన్ని విధాలుగా మంచిదని రుజువు చేస్తుంది. ఈ సందర్భంలో మార్చి నెల వారికి మంచిదని నిరూపిస్తుంది. ఏదైనా నెల 2, 11, 20 లేదా 29 తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు ఈ సంఖ్య కేటగిరీలోకి వస్తారు. మార్చి నెలలో నెంబర్ 2 ఉన్న వ్యక్తులు స్వీయ ఎదుగుదలను చూడగలుగుతారు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులను ఇప్పుడు ప్రారంభించడం కనిపిస్తుంది.
నెంబర్ 3:
నెంబర్ 3 వారికి కూడా ఈ నెల కలిసి వస్తుంది. ఈ సంఖ్య యొక్క గ్రహాధిపతి బృహస్పతి. ఏదైనా నెలలో 3, 12, 21 లేదా 30 తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు ఈ సంఖ్య కేటగిరీలోకి వస్తారు. గురువు ప్రభావం వల్ల ఈ సంఖ్యల వారికి జ్ఞానానికి లోటు ఉండదు. 2026 సంవత్సరంలో నెంబర్ 3 ఉన్నవారు మంచి వృద్ధిని చూస్తారు మరియు మార్చి నెల వారికి చాలా మంచిదని నిరూపించబోతోంది.
నెంబర్ 9:
కుజ గ్రహం నెంబర్ 9కు పాలక గ్రహం. ఈ వ్యక్తులు స్వభావరీత్యా ప్రతిష్టాత్మకంగా ఉంటారు. ప్రతి లక్ష్యాన్ని సాధించాలనే అభిరుచిని కలిగి ఉంటారు. అయితే గత సంవత్సరం వారికి మిశ్రమంగా ఉంది. అదే సమయంలో కొత్త సంవత్సరం 2026 వారికి అనేక ఆశ్చర్యాలను తెస్తుంది.
వచ్చే నెల అంటే మార్చి వారికి అదృష్టంగా ఉంటుంది. ఏదైనా నెల 9, 18 లేదా 27 తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు నెంబర్ 9 కేటగిరీలోకి వస్తారు. ఈ తేదీలలో జన్మించిన వ్యక్తులు మార్చిలో పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. వారు కొత్త ప్రారంభాన్ని చేయాలనుకుంటే ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా చేయవచ్చు.