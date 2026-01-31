Edit Profile
    న్యూమరాలజీ: ఈ తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు నిర్భయంగా ఉంటారు, వారు ప్రపంచాన్ని పరిపాలించాలని కోరుకుంటారు

    9 సంఖ్య ఉన్న వ్యక్తులు నిర్భయంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో, బహిరంగంగా మాట్లాడేవారు. స్వభావరీత్యా ప్రతిష్టాత్మకంగా ఉంటారు. ప్రపంచాన్ని పరిపాలించాలనే వాంఛ మరియు పెద్ద లక్ష్యాలను సాధించే మొండి బలం వీరికి ఉంటుంది. ఈ వ్యక్తులు క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా చిరునవ్వుతో ఎదుర్కొంటారు. ఎప్పటికీ వెనక్కి తగ్గరు.

    Published on: Jan 31, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    న్యూమరాలజీలో 9, 18 లేదా 27 తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు కుజ గ్రహం ద్వారా ప్రభావితమవుతారు. కుజ గ్రహం ధైర్యం, శక్తి, నాయకత్వం మరియు రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యానికి కారణం. 9 సంఖ్య ఉన్న వ్యక్తులు నిర్భయంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో, బహిరంగంగా మాట్లాడేవారు. స్వభావరీత్యా ప్రతిష్టాత్మకంగా ఉంటారు. ప్రపంచాన్ని పరిపాలించాలనే వాంఛ మరియు పెద్ద లక్ష్యాలను సాధించే మొండి బలం వీరికి ఉంటుంది. ఈ వ్యక్తులు క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా చిరునవ్వుతో ఎదుర్కొంటారు. ఎప్పటికీ వెనక్కి తగ్గరు.

    ఈ రోజుల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు నిర్భయంగా ఉంటారు
    ఈ రోజుల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు నిర్భయంగా ఉంటారు

    నెంబర్ 9

    నెంబరు 9 వారి గురించి వివరంగా చూస్తే.. నెంబరు 9 ఉన్న వ్యక్తులు పుట్టుకతోనే నిర్భయంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు. కుజ గ్రహం ప్రభావంతో వీరిలో ధైర్యం, పట్టుదల ఉంటుంది. ఈ వ్యక్తులు ఎటువంటి సవాలుకూ భయపడరు, రిస్క్ తీసుకోవడంలో ముందంజలో ఉంటారు. వీరిలో ఆత్మగౌరవం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, అందువల్ల వీరు ఎవరి ముందు తల వంచారు.

    ఈ వ్యక్తులు వారి సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉంటారు. ఎవరి ఒత్తిడికీ లోనై పని చేయరు. నాయకత్వ నాణ్యత వారికి సహజంగా వస్తుంది. ఈ వ్యక్తులు ఆర్డర్లు తీసుకోవడంకంటే ఆర్డర్లు ఇవ్వడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉంటారు. అందుకే ఈ వ్యక్తులు టీమ్ లీడర్లు, మేనేజర్లు లేదా స్వతంత్ర వ్యాపారవేత్తలుగా మారడంలో విజయం సాధిస్తారు.

    ఓపెన్ గా వారి భావాలను వ్యక్తపరుస్తారు

    నంబర్ 9 స్థానికులు చాలా ఓపెన్ గా మాట్లాడతారు. ఈ వ్యక్తులు వారు ఏమనుకుంటున్నారో స్పష్టంగా చెబుతారు. వారి మాటల్లో నిజాయితీ, స్పష్టత ఉంటుంది, ఇది ప్రజలు వారిని విశ్వసించేలా చేస్తుంది. ఈ వ్యక్తులు పూర్తి అంకితభావంతో తమ పనిలో నిమగ్నమై ఉంటారు.

    కృషి ఆధారంగా సంపద, ఆస్తిని సృష్టిస్తారు. వీరి ఆశయాలు చాలా పెద్దవిగా ఉంటాయి. వీరు ఎల్లప్పుడూ పేరు సంపాదించి, ప్రపంచాన్ని పరిపాలించాలని కోరుకుంటారు. ఈ వ్యక్తులు రియల్ ఎస్టేట్, ఆస్తి వ్యాపారం, భూమి సంబంధిత పనులు, క్రీడలు, సైన్యం, రాజకీయాలు లేదా చర్య సంబంధిత రంగాలలో ప్రత్యేక విజయాన్ని పొందుతారు.

    కష్టపడి పని చేస్తారు

    9వ సంఖ్య ఉన్న వ్యక్తులు ప్రారంభంలో చాలా కష్టపడతారు. కుజ గ్రహం కారణంగా వారి జీవితంలో హెచ్చుతగ్గులు, ఆలస్యం ఎదురవుతాయి. కానీ ఒకసారి కష్టపడి పనిచేయడం ప్రారంభించిన తర్వాత వారు ఆగరు. మొండితనం, పట్టుదల కూడా ఎక్కువే. ఈ వ్యక్తులు కొద్దిగా కష్టపడి పనిచేసిన తర్వాత కూడా గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారు. హనుమాన్ దయ వారి జీవితాల్లో భిన్నమైన గుర్తింపును సృష్టిస్తుంది. ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో ఈ వ్యక్తులు నాయకత్వ పాత్రను పోషిస్తారు. సమాజంలో గౌరవాన్ని పొందుతారు.

    విజయాన్ని పెంచడానికి మరియు కుజ, హనుమంతుడి ఆశీస్సులను పొందడానికి ఈ చర్యలు తీసుకోండి:

    మంగళవారం హనుమంతుడిని పూజించి కుంకుమ, ఎర్ర పువ్వులు, లడ్డూలు సమర్పించండి.

    ‘ఓం హనుమే నమః’ లేదా ‘ఓం రామదూతాయ విద్మః’ అనే మంత్రాన్ని రోజుకు 108 సార్లు జపించండి.

    మంగళవారం ఎర్ర బట్టలు, బెల్లం దానం చేయండి.

    క్రమం తప్పకుండా హనుమాన్ చాలీసా పఠించండి.

    జ్యోతిష్కుడిని సంప్రదించిన తరువాత ఎరుపు పగడాన్ని ధరించండి.

    9 సంఖ్య ఉన్న వ్యక్తులు కుజ గ్రహం, హనుమంతుడి దయతో నిర్భయంగా, ధైర్యంగా మారతారు. వారి మొండితనం, అభిరుచి వారికి ప్రపంచంలో భిన్నమైన గుర్తింపును ఇస్తాయి. మీ పుట్టిన తేదీ 9, 18 లేదా 27 అయితే, మీ విధి చాలా బలంగా ఉందని తెలుసుకోండి. కష్టపడి పనిచేయడం కొనసాగించండి మరియు హనుమంతుడిని ఆరాధించండి. విజయం, కీర్తి మీ పాదాల వద్దకు వస్తాయి.

