కుజ, శని దోషాలతో పాటు ఈ దోషాలను తొలగించే శక్తివంతంతమైన నిమ్మకాయ దీపం, ఇలా పెడితే ఎంతో మంచిది!
నిమ్మకాయ దీపంతో దోషాలు తొలగిపోతాయి. కుజ దోషం, శని, కాలసర్ప దోషాలతో బాధ పడుతున్నవారు ఈ నిమ్మకాయ దీపాన్ని వెలిగించడం మంచిది. ఈ నిమ్మకాయ దీపాన్ని ఎందుకు వెలిగించాలి, ఎలాంటి దోషాలు తొలగిపోతాయి? ఏ విధంగా ఈ నిమ్మకాయ దీపాన్ని వెలిగించాలి వంటి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
ప్రతి ఒక్కరూ ఇంట్లో ఆనందంగా ఉండాలని అనుకుంటారు. అలాగే ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. వాస్తు ప్రకారం కూడా పరిహారాలను పాటించడం, ప్రతికూల శక్తి కలగకుండా సానుకూల శక్తి కలిగేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఇలా ఎవరికీ తోచిన పద్ధతులను వారు పాటిస్తూ ఉంటారు. అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ రోజూ ఇంట్లో దీపం వెలిగిస్తారు.
దీపారాధన
ఇంట్లో దీపారాధన చేస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయని, ఆనందంగా ఉండొచ్చని, ప్రతికూల శక్తి మాయమైపోతుందని భావిస్తారు. సాధారణంగా దీపాన్ని వెలిగించేటప్పుడు నువ్వుల నూనె, కొబ్బరి నూనె ఇలా ఎవరికి నచ్చిన నూనెను వారు కుందులో వేసి రెండు వత్తులు వేసి వెలిగిస్తారు. దీపాన్ని వెలిగించిన తర్వాత కొద్దిగా కుంకుమ, పసుపుతో అలంకరించి అక్షింతలు, పుష్పం వేసి నమస్కారం చేసుకుంటారు.
ఇది ఇలా ఉంటే చాలామంది కొన్ని సమస్యలతో బాధ పడుతుంటారు. అలాంటి వారు నిమ్మకాయతో దీపాన్ని వెలిగించడం మంచిది. అయితే, ఈ నిమ్మకాయ దీపాన్ని ఎందుకు వెలిగించాలి, ఎలాంటి దోషాలు తొలగిపోతాయి? ఏ విధంగా ఈ నిమ్మకాయ దీపాన్ని వెలిగించాలి వంటి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
నిమ్మకాయతో దీపారాధన
నిమ్మకాయ దీపంతో దోషాలు తొలగిపోతాయి. కుజ దోషం, శని, కాలసర్ప దోషాలతో బాధ పడుతున్నవారు, వివాహ, వ్యాపార, కుటుంబ, ఆర్థిక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారు ఈ నిమ్మకాయ దీపాన్ని వెలిగించడం మంచిది. గ్రామదేవతల ఆలయాల్లో రాహుకాలంలో మహిళలు ఈ దీపాన్ని వెలిగించినట్లయితే ఎంతో మంచి జరుగుతుంది. ప్రతికూల శక్తి అంతా తొలగిపోతుంది. సానుకూల శక్తి వ్యాపిస్తుంది. శుభం కలుగుతుంది.
ఇలా గ్రామ దేవతల ఆలయాల్లో రాహుకాలంలో మహిళలు ఈ దీపాన్ని వెలిగించినట్లయితే అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయి. కుటుంబంలో శాంతి కూడా ఉంటుంది. ఇలా ఒకటి కాదు, రెండు కాదు అనేక లాభాలను పొందడానికి వీలవుతుంది.
నిమ్మకాయ దీపం ఏ విధంగా పెడితే మంచిది?
ముందుగా ఒక నిమ్మకాయను తీసుకోవాలి. దానిని రెండు భాగాలుగా కోసుకోవాలి.
ఆ తర్వాత రసాన్ని తీసేసి తొక్కను వెనక్కి తిప్పి పెట్టాలి. అలా చేసినట్లయితే అది ఒక దీపం మాదిరిగా తయారవుతుంది.
ఇప్పుడు అందులో కొంచెం నెయ్యి లేదా నువ్వుల నూనె వేయాలి.
పత్తితో చేసిన వత్తులను వేసి, పసుపు, కుంకుమలతో ఆ దీపాన్ని అలంకరించి ఆ తర్వాత వెలిగించండి.
ఈ దీపాలను సాధారణంగా రాహుకాలంలో దుర్గాదేవి లేదా గ్రామదేవతల ఆలయాల్లో వెలిగించడం ఎంతో మంచిది. దీపాన్ని నేరుగా నేలపై పెట్టకండి.
దాని కింద ప్లేటు లేదా ఆకు వేసి వెలిగించండి. ఇలా చేసినట్లయితే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. పైన చెప్పిన లాభాలు అన్నీ కూడా ఉంటాయి.