March Horoscope: మార్చి నెలలో ఈ రాశుల వారికి విపరీతమైన అదృష్టం!
మార్చి ప్రారంభంలో శుక్రుడు మీనరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అలాగే గురువు మిధున రాశిలో నేరుగా సంచారం చేస్తాడు. బుధుడు, సూర్యుడు కుంభరాశిలోకి అడుగుపెడతారు. అలాగే కుజుడు ఉదయిస్తాడు. ఇలా గ్రహాల మార్పు వలన కొన్ని రాశుల వారికి మాత్రమే మార్చి నెల బాగా కలిసి రాబోతోంది.
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. 2026 ప్రారంభం అయ్యి ఇప్పటికే రెండు నెలలు పూర్తికాబోతున్నాయి. మార్చి నెలలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాము. మార్చి నెలలో హోలీతో పాటు కొన్ని పర్వదినాలు ఉన్నాయి. అయితే మార్చి నెలలో కొన్ని రాశుల వారికి మాత్రం బాగా అదృష్టం కలిసి వస్తుందని చెప్పొచ్చు.
మార్చి నెలలో గ్రహాల సంచారంలో మార్పు
దీనితో కెరీర్లో మంచి మార్పులను చూస్తారు. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. కొత్త ఉద్యోగం కూడా లభించవచ్చు. మరి ఏ రాశి వారికి మార్చి నెల బాగా కలిసి రాబోతోంది? ఎవరు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారు? తెలుసుకుందాం.
మార్చి నెలలో ఈ రాశుల వారికి విపరీతమైన అదృష్టం.. అన్ని విధాలుగా కలిసి వస్తుంది
1.వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఇది శుభ సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు కొత్త ఉద్యోగాన్ని పొందుతారు. పెళ్లికి సంబంధించిన అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగస్తులకు కూడా ఇదే శుభ సమయం. ఆర్థికపరంగా అనేక లాభాలు ఉంటాయి. పని ప్రదేశంలో మంచి పురోగతిని చూస్తారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది శుభసమయం. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది.
2.తులా రాశి
తులా రాశి వారికి మార్చి నెల బాగుంటుంది. మార్చి నెలలో ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. సక్సెస్ను అందుకుంటారు. కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి కూడా ఇది శుభ సమయం. ఎప్పటి నుంచో రావాల్సిన డబ్బు మీ చేతికి వస్తుంది. మీ పని ప్రదేశంలో ఆఫీసర్లు మీ పనిని చూసి మెచ్చుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది. ఈ సమయంలో గౌరవ మర్యాదలు కూడా పెరుగుతాయి.
3.మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఇది శుభ సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సక్సెస్ను అందుకుంటారు. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. కొత్త ఉద్యోగం లేదా ప్రమోషన్ రావచ్చు. వాహనాలను కొనుగోలు చేస్తారు. బంగారం, వెండి వంటి వాటిని కూడా ఈ సమయంలో కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. విజయాలను అందుకుంటారు. పెళ్లి కాని వారికి పెళ్లి కుదిరే అవకాశం కూడా ఉంది.