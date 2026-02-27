Edit Profile
    రాశి ఫలాలు: ఈరోజు ఓ రాశి వారు భారీ మొత్తంలో డబ్బు సంపాదించవచ్చు, ప్రేమ జీవితంలో సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి!

    రాశి ఫలాలు 27 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 27 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 27, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఫిబ్రవరి 27 చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఫిబ్రవరి 27, 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులకు ఇబ్బందులో తెలుసుకోండి.

    మేష రాశి: ఈరోజు మీ సంబంధంలో నిజాయితీగా ఉండండి, మీరు సానుకూల ఫలితాలను చూస్తారు. ఈ రోజు ఎలాంటి సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, మీరు ఆఫీసులో బాగా రాణిస్తారు.

    వృషభ రాశి: నేడు వృషభ రాశి వారు ఎప్పటికప్పుడు విరామం తీసుకోండి. మీ రోజు మార్పులతో నిండి ఉంటుంది. పనికి సంబంధించి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారం, ఆరోగ్యం, డబ్బు లేదా ప్రేమ జీవితం ఏదైనా సరే పెద్ద మార్పులకు సిద్ధంగా ఉండండి.

    మిథున రాశి: మీకు చాలా బిజీగా ఉండే రోజు. మీరు కార్యాలయంలో అదనపు బాధ్యతలను పొందవచ్చు. ఎక్కువ ఒత్తిడి తీసుకోవద్దు. పని, జీవిత సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం ద్వారా ముందుకు సాగండి.

    కర్కాటక రాశి: సానుకూల మనస్తత్వం కలిగి ఉండండి. మీ పనిపై దృష్టి పెట్టండి. గాసిప్‌లకు దూరంగా ఉండండి. అవసరమైతే కుటుంబం లేదా భాగస్వామిని సంప్రదించండి. ఈ రోజు కొంచెం ఒత్తిడితో కూడిన రోజు.

    సింహ రాశి: నేడు ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి. ఈ రోజు శృంగారభరితంగా ఉంటుంది. మీ రోజు హెచ్చు తగ్గులతో నిండి ఉంటుంది. ఆఫీసు రాజకీయాలు మీకు ప్రతికూలంగా ఉంటాయి.

    కన్యా రాశి: మీరు స్వీయ ప్రేమపై దృష్టి పెట్టాలి. మీ కెరీర్‌లో మీ స్థానాన్ని సంపాదించుకోవడానికి మీరు మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. పాత పెట్టుబడి ఏదీ ఆశించిన రాబడిని ఇవ్వదు.

    తులా రాశి: నేడు తులా రాశి వారి సమయం చాలా బాగుంటుంది. కెరీర్ పరంగా మీకు ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టుల బాధ్యతలు ఇవ్వవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బలంగా ఉండబోతోంది.

    వృశ్చిక రాశి: నేడు మీరు భారీ మొత్తంలో డబ్బు సంపాదించవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    ధనుస్సు రాశి: నేడు సుదూర సంబంధంలో ఉన్నవారు తమ ప్రేమ జీవితంలోని సమస్యలపై దృష్టి పెట్టాలి. పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని రూపొందించడంపై దృష్టి పెట్టండి. ఫిట్‌గా ఉండటంపై దృష్టి పెట్టండి.

    మకర రాశి: మీ భాగస్వామితో శృంగార డేటింగ్ ప్లాన్ చేసుకోండి. ఈ సమయంలో ఖర్చులను నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రోజు మీ రోజు సానుకూల శక్తితో నిండి ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి: ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి కుంభ రాశి వారు యోగా ప్రయత్నించండి. ఈ రోజు సోమరితనంగా నిరూపించవచ్చు. పనిని సకాలంలో పూర్తి చేయడంపై దృష్టి కేంద్రీకరించండి. ఆరోగ్యం పరంగా అదృష్టం మీతో ఉంటుంది.

    మీన రాశి: ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది, కానీ విలాసవంతుల కోసం ఎక్కువ ఖర్చు చేయడం మానుకోండి. ఈ రోజు మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. గొప్ప రోజు కోసం సిద్ధంగా ఉండండి. ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ధ్యానం చేయండి.

