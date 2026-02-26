Edit Profile
    రాశి ఫలాలు ఫిబ్రవరి 26, 2026: ఈరోజు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి!

    రాశి ఫలాలు 26 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 26 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 26, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఫిబ్రవరి 26, గురువారం. గ్రహాలు, నక్షత్రరాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. గురువారం విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించే ఆచారం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, గురువారం నాడు శ్రీ నారాయణుడిని ఆరాధించడం ఆనందం, శ్రేయస్సును పెంచుతుంది.

    రాశి ఫలాలు ఫిబ్రవరి 26, 2026
    జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 26 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 26న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.

    మేష రాశి: విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారం బాగా జరుగుతుంది. మీరు మంచి లాభాలను కూడా ఆశించవచ్చు. మీ కష్టపడి పని చేయడం వల్ల మీకు ప్రమోషన్ లభిస్తుంది. కొత్త అసైన్‌మెంట్ పొందే అవకాశం కూడా ఉంది.

    వృషభ రాశి: నేడు కొత్త కెరీర్ అవకాశాలు మీ ముందు వస్తాయి. ఈ రోజు మీరు ప్రశంసలు పొందవచ్చు. ఆదాయాన్ని పెంచడానికి, పదోన్నతులు పొందడానికి, మీరు కార్యాలయ పనులను పూర్తి అంకితభావంతో పూర్తి చేయాలి.

    మిథున రాశి: నేడు మిథున రాశి వారికి ఆర్థికంగా మంచి రోజు. మీకు నమ్మకంగా ఉన్న బాధ్యతలను మాత్రమే తీసుకోండి. వ్యాపారవేత్తలు రోజు ప్రారంభంలో కొన్ని ఎదురుదెబ్బలను ఎదుర్కొంటారు, అయితే రోజు గడిచే కొద్దీ విషయాలు మెరుగవుతాయి.

    కర్కాటక రాశి: నేడు మీ కెరీర్‌లో కొన్ని వైఫల్యాలను ఎదుర్కోవచ్చు. కొన్ని ప్రణాళికలు తప్పు అని నిరూపించవచ్చు. దాని భారం మీపై కూడా పడవచ్చు. జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది.

    సింహ రాశి: సింహ రాశి వారు పదవిలో ఉండటానికి చాలా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. ఓపికగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. కఠినమైన పదాలను ఉపయోగించవద్దు. వ్యాపారవేత్తలు సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటారు.

    కన్య రాశి: నేడు వ్యాపారంతో సంబంధం ఉన్న వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈరోజు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మీకు ఆత్మవిశ్వాసం లోపించవచ్చు. మీ జీవిత భాగస్వామితో బంధాన్ని బలంగా మార్చడానికి మీరు డేట్ ప్లాన్ చేయవచ్చు.

    తులా రాశి: నేడు తులా రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి సగటుగా ఉంటుంది. ఊహించిన దాని కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. మీ సహోద్యోగులు సహకరించకపోవచ్చు. మీరు మీ సహోద్యోగులకు చెప్పే విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    వృశ్చిక రాశి: డబ్బు మరియు ఆర్థిక పరంగా మంచి రోజు. మీ నైపుణ్యాలను పెంచుకోవడానికి, కొన్ని కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది మంచి రోజు. ఉద్యోగాలు ఉన్నవారు పురోగతి, ప్రయోజనాలను చూడవచ్చు.

    ధనుస్సు రాశి: నేడు ధనుస్సు రాశి వారు రోజు ప్రారంభంలో కెరీర్‌తో ఇబ్బందులు పడతారు. మీరు పనిలో ఎక్కువ ఒత్తిడిని అనుభవిస్తారు. ఉద్యోగంలో మార్పుకు కూడా గొప్ప అవకాశం ఉంది. వ్యాపార వ్యక్తులు తమ పని రంగాన్ని మార్చాలని చూస్తారు.

    మకర రాశి: మీ మానసిక ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. జీవితంలో సమస్యలు రావడం సాధారణం. కాబట్టి ధైర్యం కోల్పోకండి. సానుకూలంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.

    కుంభ రాశి: ఈరోజు ఉత్పాదకత సాధారణం కంటే నెమ్మదిగా ఉంటుంది. ఇది మిమ్మల్ని విశ్రాంతి కలిగిస్తుంది. కొన్ని ఊహించని సమస్యలు రావచ్చు, ఇది మీ ప్రణాళికను పూర్తి చేయడంలో ఆలస్యం కావొచ్చు.

    మీన రాశి: వ్యాపారవేత్తలు తమ ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. విడిపోయే పరిస్థితి తలెత్తవచ్చు కాబట్టి మీ జీవిత భాగస్వామితో వాదించడం మానుకోండి. ప్రయాణానికి ప్రణాళిక కూడా రూపొందించుకోవచ్చు.

